我在專欄多次斷言，「台海無戰事」，但是，總有朋友會追問，真的嗎？尤其是美國智庫多次預言，美國大選的11月3日最危險。

紅色媒體興風作浪

這些訊息相當混亂，也給了紅色媒體大作文章機會，利用這些無法驗證的訊息，台灣紅色媒體和親共人士不停帶風向，散播失敗主義的心理戰術，鼓吹美軍不會援台，這些人若不是缺乏國際觀，就是故意造假話，目的是造成人心惶惶，這也是中共所要的社會氛圍，只要可以製造台灣社會不安，股市崩盤，親共的政黨才有谷底翻身的機會，紅色人士才有獎金可領，很多紅色媒體都受過「福建台灣農場」的訓練，所以，說話或文字表現，顛倒是非，轉移命題，相當具有洗腦的魔力，因此，美國政府多次要求台灣必須掃除紅色滲透，理由在此，因為一國人民之心防最重要。

即便，台灣只剩下2% 的人自認是中國人，87%人拒絕被併吞，但是，騎牆派還是不少，這些人總會隨風倒戈，給予親共政黨可乘之機。

我說，台海無戰事原因首先是，台灣比過去更注重國防，以及後勤戰力，本土台灣人逐漸接班，領導台灣軍隊，紅色媒體以及親共退將誇口，共軍幾個小時可以打下台灣，根本是無稽之談；第二，中共很清楚，只要攻擊失敗，就是給予台灣法理獨立的最好機會，到時候，台灣就永遠回不去了；第三，台海戰火一起，不管是誰開第一槍，台海和南海，東海三海連動，立即會擴大變成美日印澳馳援台灣的戰場，印度因為中印邊界衝突不停，一直等待機會向中國開戰，台海槍聲一響，居於印太戰略同盟，印度肯定對中共宣戰，中共立即陷入東西兩面作戰的局面。

目前，印度陳兵中印邊界有八個軍團，中共有六個軍團，其中最令共軍害怕的是西藏流亡人士組成的特種部隊。2008年，拉薩暴動之後，每個月有2000西藏人，越過高山，逃到達賴喇嘛所居留的德蘭沙拉，並且加入印軍，年輕的西藏流亡人士比較激進，不大接受達賴喇嘛的溫和路線，現在替印度打戰，其實是為西藏復國準備。中印邊界長達一千多公里，30萬平方公里土地，長期以來屬於未定區，中印為了邊界衝突多次開會，但是，中共開出和平條件之一，要求印度將達賴喇嘛的流亡政府解散，結局是談不下去，印度暗中希望西藏國獨立，保護達賴不只是因為宗教同源，西藏獨立可以作為中印緩衝國，印度當然不會出賣達賴喇嘛，所以，中印衝突無解，最後只有槍桿子見真章。



中印邊界衝突不停，一直等待機會向中國開戰，台海槍聲一響，居於印太戰略同盟，印度肯定對中共宣戰，中共立即陷入東西兩面作戰的局面。示意圖／擷自公視新聞影片，資料照

槍聲一響，老習必倒

第四，俄羅斯對中印衝突站在印度這一邊，這一點更讓中共吃不消，中共叫囂台海戰爭，真正目的是轉移國際注意力，因為印度才是中共心中之痛，印度也是國際間最早對華為公司開槍者，印度打擊中共，不只是戰略目標，經濟目標是奪取中共的世界工廠地位。莫迪已經布局很久，因此，莫迪和美國、日本、澳洲，這四個國家都需要台灣成為「非紅產業鏈的核心」，此事關係地球未來，所以，台灣不可以有任何閃失，四打一的下場，就是共軍必敗，這件事我敢斷言。

第五，內亂是習近平不敢開戰主因，中國內需脆弱，金融風暴一觸即發，失業加上糧荒，社會處在暴動邊緣，只要戰爭一起，無法轉移國內壓力，習近平立即有倒台風險。

上個月，中國紅二代的地產商人任志強，痛罵習近平之後，被重判18年，這下子，習近平已經徹底和紅二代翻臉了，9月27日，紅二代暗中支援美國華人反共大遊行，制止華人在10月1號懸掛五星旗，故意給習近平難看，兩個陣營衝突檯面化。

已經退休的中共人民大學政治系主任冷傑甫，4月份在微博發表的罵習文章，最近突然在網路火紅，冷教授受訪時說，他在4月底鋪上文章，很快被刪帖，突然在9月又出現，自己也感到奇怪，冷教授可以擔任人民大學政治系主任，背景當然夠硬，肯定是紅二代，冷教授在文中直接要求習近平下台，比許章潤教授毫不遜色，但是，習近平砍了蔡霞，關了任志強，軟禁許章潤，卻不敢動老冷，這裡面就可以看出習近平內心怕了。

習近平真的下令台海開戰，就是被趕下台時刻，甚至老命不保，你想台海會有事嗎？不要聽「紅色媒體」亂唱高調了。