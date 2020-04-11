取消鄕鎮市長和鄉鎮市民代表選舉的原因很簡單，人民不需要花錢辦選舉，選了之後還要納稅養他們。圖/取自中選會臉書

為什麼要取消鄕鎮市長和鄉鎮市民代表選舉？原因很簡單，人民不需要花錢辦選舉，選了之後還要納稅養他們。

威權時代中國國民黨不敢開放大官民選，先開放一些芝麻小官民選，做做表面功夫和宣傳樣板，可以愚民兼說嘴。

台灣地方自治最沒有水準的層級就在鄕鎮市長和鄉鎮市民代表，這是公開的祕密，也不是任何人想抹黑就可以抹黑；台灣的鄕鎮市長和鄉鎮市民代表是什麼樣的水準，大家心裏都很清楚，民眾心裏都有一把尺。

一般小老百姓如果真心想要為民服務，可以選村里長，其實是平凡百姓比較可能做得到的；如果到鄕鎮市長和鄉鎮市民代表層級，就不是立志為民服務的一般人都可以做到的。

幫忙民眾解決在地問題，做為政府和民眾的橋樑，其實有里長就綽綽有餘了，政府機關不要曡床架屋，那不是真民主；威權時代選幾千個鄕鎭市長和鄕鎮市民代表也不算民主；台灣現在上有總統和國會民選，下有縣巿長和里長民選，才是真正的民主，也不會阻斷小老百姓為民服務的機會。

任何改革都不是一蹴可幾的，廢除鄉鎮市長和鄉鎮市民代表選舉已經談了幾十年，就是因為執政者都以政治利益和政黨力益為考量，沒有站在國家的整體制度和利益來思考。

試問：廢除鄉鎮市長和鄉鎮市民代表選舉有什麼壞處？根本就沒有任何壞處！如果癈除之後，發現還是民選比較好，也可以再恢復選舉。

廢除鄉鎮市長和鄉鎮市民代表選舉，民眾需要給政府和政黨壓力，否則既得利益者不會自癈武功的！