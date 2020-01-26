土地就是孕育我們生命的母親；土地上的水，就如同是母親的乳汁。當我們會用這樣的認識看待生態環境時，我們就學會了知道怎樣疼惜，也知道教育我們的子女怎樣愛護這塊孕育我們生命的土地─台灣。圖／合歡山主峰，呂自揚攝影（資料照）

我相信有不少人看過一部影片--《與狼共舞》（英語：Dances with Wolves），這是1990年上映的美國電影，描述在1860年代美國「南北戰爭」末期，「北軍中尉鄧巴」與「印地安蘇族」之間緊密連結成為一體的故事。電影的對白多使用蘇族語言，配以英語字幕，這在當時的美國電影圈很罕見。這部「與狼共舞」的影片，共計獲得7座「奧斯卡金像獎」，票房也大獲成功，象徵著西部片在「好萊塢」的復興。2007年，此片因為它「文化上、歷史上、美學上」的重要價值，被選為「美國國家電影保護局」典藏。

故事的內容是在描寫「南北戰爭」中受到嚴重腿傷的「鄧巴中尉」企圖自殺，他在兩軍對持的戰線中間，騎馬奮勇出去挑釁敵軍，卻很幸運地在槍林彈雨中逃過一劫，但卻也因此被視為鼓舞士氣的英雄。鄧巴的腿被軍醫醫好之後，他請求的獎賞是退出前線，改守西部邊疆。但當他隨著補給蓬車抵達邊疆營地時，卻發現此地早已被棄守，基於一絲希望，於是他單獨留守在該營地裡，並開始自己在荒野上打理生活，也與一隻野狼結成朋友（此狼因腳上有兩片白毛而被他稱為「雙襪」）。鄧巴中尉的營地離一個「印地安蘇族」的營區不遠，他也逐漸發展出與蘇族人的友誼。

蘇族人中會說英語的是一位女子「站立舞拳」（Stands With A Fist），鄧巴中尉後來發現她居然是被蘇族人收留的白人孤兒，隨後他與此女子發展戀情，並加深了融入蘇族部落的情感。在「波尼人」入侵蘇族，以及一年一度捕獵美國野牛時，鄧巴中尉都參與其中，並學會了蘇族語。他也獲得了一個印地安名，就是「與狼共舞」。

然而白人入侵印地安人草原的速度並未因此減緩，當鄧巴中尉從蘇族營區返回邊疆營地時，赫然發現營地又重新充滿了守兵，並將他視為叛徒逮捕，在送交審判的路上，他的蘇族朋友將鄧巴中尉救出，並希望他融入蘇族當中。片末，鄧巴中尉選擇與「站立舞拳」一起離開蘇族，以免他們日後遭到白人士兵的追殺。

看這部影片，很快讓我想起讀過的一本書名叫《西雅圖的天空》（雙月書屋出版，25開本，孟祥森譯），裡面記載一則這樣的故事，時間是發生在1852年，美國開始擴張版圖勢力範圍，開始漸漸地往西部進軍擴展佔領疆域。這期間就是一再發生每當他們的勢力範圍往中部到西部推進，就會與住在當地的原住民印第安人發生嚴重衝突。而美國是仗恃著它的先進武器，讓這些與他相遇的印地安原住民越是抵抗，受到的傷害就越是嚴重。

有一天，原住民「印地安酋長西雅圖」（今天美國「西雅圖」就是以他的名字命名的）收到來自白人領袖的通知，要西雅圖酋長帶領他的族人離開，讓出他們原有的土地，遷往白人劃定給他們居住的所謂的「保留區」去。這位「西雅圖酋長」很清楚，白人這樣的動作等於是要毀滅他們從祖先流傳數以千年的生存空間，要不，就是想要摧毀他們的生活與團統文化，讓他們的後裔找不到祖先的根，和腳跡，忘記自己族群的歷史，甚至也可以說是要將他們民族生存的機會連根拔起，這是很不應該的作為。

但西雅圖酋長也很清楚知道，白人領袖敢這樣做，就是看準他們印地安原住民沒有能力抵抗白人，即使他族人中所有的勇士都拼命下去抵抗，最後可能還會被白人打到滅族，他們的女人會被抓去當妓女，他們的嬰兒可能會因此被賣去當奴隸，他們的老人會被活活地餓死。為了要延續種族的性命，他身為西雅圖印地安族群的酋長，需要做個痛苦選擇：是要帶領勇士們奮勇抗拒，或是要乖乖地就範，讓出他們祖先幾千年來留給他們居住的土地？這確實是很困難的抉擇，而他的族人都在等著他做出回應，好知道該怎樣生存下去。

土地是孕育生命的母親

就在這時候，他含著淚，用他的印地安母語，說出了這段令人震撼又感動的詩歌。這位西雅圖酋長曾先說這樣的話：「當年你們白人祖先來到我們的地方，是飢餓、貧病是我們祖先看見，可憐他們，餵養他們。如今你們卻反過來要買我們的母親。」然後他說出下面這段詩歌提醒白人，也說出他們原住民心中的痛苦：

「教育你們的孩子，就如我們教育我們的孩子：

這土地是我們的母親。

發生在大地身上的事，必將發生在她孩子的身上。

如果人唾棄土地，他就是唾棄自己。

這是我們知道的。

土地不屬於白人，白人卻屬於土地。

這是我們知道的。

萬物都互相關連，就如同一家族的血液。

如果我們殺蛇，則田鼠橫行，摧毀五穀。

萬物相連。

凡是發生在地球身上的事，必將發生在地球兒女的身上。

生命之網並非由人類編織，他只是網上的一線。

凡是他對這網所做的，他仍是對自己所做。

日與夜不能共存。

我們會考慮你們的建議。

我的人民問我，白人所要買的究竟是甚麼？

這個念頭是我們不能懂得的。

你們怎麼能夠買賣天空、土地的溫柔、羚羊的奔馳？

這些東西我怎麼能夠賣給你們？而你們又如何能夠購買？

難道你們僅憑紅人的一紙簽約，就能對這些土地為所欲為？

設若空氣的清新與水的漣漪並不屬於我們所有，我們如何賣給你們？

當野牛已經死盡，你們還能再把牠們買回來嗎？

但我們會考慮你們的建議。

白人在他轉眼即過的力量中，自以為神，而對他的母親大地、

姊妹河川和紅人兄弟為所欲為。

但那可以買賣自己的母親、兄弟、姊妹的人，

終必為自己保暖而焚燒自己的孩子。

我們會考慮你們的建議。

日與夜不能共處。

你們的建議似乎得當，而我認為我的人民會接受，

遷往你們為他們所畫的保留區。

我們會跟你們隔離度日，靜過餘生。」

這是所作回應中的片段，也可以說是他讓出土地的「宣言」。當時的確切實內容如何已經不可考，如今雖然有好幾種版本，有政治版、環保版、人權版等。不過，不論是哪一種版本，都在述說一個基本的前題：生命生存的尊嚴，不是用武力、金錢、政治等等力量換取得到的。而人的生命生存尊嚴與生活的大地有絕對不可分的關係。

時間雖然隔離已經有一百多年，人類科技發達之情況已遠非一百多年前的印地安人酋長，或是我們的祖先所能想像、預期。但是，可以確定的一點是，這位西雅圖酋長當年所說的話確實是很先知性、是有遠見的。

我想起「台塑汞污泥在柬埔寨的事件」，以及現在因為美國拒絕接受這些污泥轉運過去，不得已只好運回咱台灣的問題，這是很值得我們好好深思的事。

記得幾年前東海大學生物系「林俊義教授」曾在報紙上寫過一篇專欄，其中有一句話說：「有一天，台灣的水會從地底下對台灣人討命！」他的話已逐漸接近我們的身邊，水的災難已經越來越明顯，水對我們「討命」的動作會越來越緊迫。若是我們還繼續這樣的放縱這些大企業家欲所欲為的搞下去，有一天，我們都將如同這位酋長所說的，「終必為自己保暖而焚燒自己的孩子。」那時候我們才來哭泣，不但無濟於事，也無補於後。

「土地就是母親」，這句話來自「紐西蘭毛利族人」的箴言，他們就是這樣告訴紐西蘭的白人。今天全世界最善待原住民的，就是紐西蘭人。

我們正好相反，到山上去騙取原住民土地，濫砍樹木，只為了要種經濟價值高的高冷蔬菜，和爛墾土地蓋民宿，但對土地傷害之大，從缺水和大量土石流的衝擊、河川乾涸的生態環境改變我們都很少反省，心中想的、眼睛看的，都是錢，都是要發大財。當我們還將核能廢料存放在蘭嶼島上的時候，經過該島達悟族民嚴厲抗議多次後，政府答應要遷離，但迄今過了這麼久依然如故，我們真該感到羞愧，也對不起蘭嶼島上的達悟族人。而我們居住的台灣，又有多少人知道這原本就是原住民居住的土地啊！

土地就是孕育我們生命的母親；土地上的水，就如同是母親的乳汁。當我們會用這樣的認識看待生態環境時，我們就學會了知道怎樣疼惜，也知道教育我們的子女怎樣愛護這塊孕育我們生命的土地─台灣。