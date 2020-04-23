因中國隱瞞疫情主張向中國追責的呼聲日漸增多，美國一些保守派人士呼籲美國給台灣外交承認，確保中國為其行為付出代價。

美國國務卿蓬佩奧4月22日在國務院針對新冠肺炎舉行的記者會上批評中國沒有遵守《世界衛生條例》(IHR)規定，指責中國即便有向世界衛生組織通報疫情爆發，也「沒有分享其所掌握的全部信息。相反，它掩蓋了疫情的危險性。持續人傳人的情況一個月沒有報告，直到全中國每個省份都出現疫情。中國讓那些試圖警告世界的人噤聲，以便能夠停止測試新樣本，並毀掉了已有的樣本。」

包括共和黨國會議員克魯茲、科頓、霍利等，以及密蘇里州政府和一些提起個人訴訟者，美國國內對中國究則，要求調查、起訴和索賠的聲浪日漸增多，一些保守派人士甚至提出建議，主張美國給台灣外交承認，以便讓中國為此付出代價。

前美國白宮國安顧問波頓(John Bolton)重提他在20年前的「雙重承認」(dual recognition)主張，認為此時是美國給台灣外交承認的好時機。

波頓在推文中說，「鑑於台灣對新冠病毒疫情的處理、北京的反對與掩蓋真相，美國必須再次考慮給予台灣全面外交承認。正如我20年前所說，給予台灣毫不模糊的支持最符合美國的利益。」

美國國家利益中心資深主任哈里·卡齊亞尼斯(Harry Kazianis)也認為，現在是考慮與台灣保持全面外交關係的時候。

卡齊亞尼斯這個星期在《福克斯新聞網》一篇文章裡，提出5個對「中國必須為處理疫情失當付出代價」的建議，其中一個就是調整美國外交策略以符合當前的時機，「意思就是與台灣增強關係而不畏懼北京的霸凌反應。」

他說，「中國共產黨視台灣為一個叛離省份，不過現在正是時候考慮與台北維持全面外交關係--甚至是台灣總統蔡英文到白宮的一個訪問。」

卡齊亞尼斯認為，美國不應該在繼續奉行過時的外交安排，那些安排「只是幫助北京壓迫一個活躍的民主社會，那個民主社會試圖警告全世界有關新冠病毒，但卻被噤聲。」