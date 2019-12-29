第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今（29）日下午在公視舉行。圖／擷自公視直播影片

2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，中國國民黨總統候選人韓國瑜卻接連對提問的媒體開砲，先砲轟《蘋果日報》是沒有水準的媒體，又批《中央社》意識形態把自己綁起來，接著又痛罵《三立》少一立，因為沒有良心，另兩立是造謠、抹黑，這還叫新聞媒體嗎？

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段，經抽籤後，申論順序為中國國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文，結論順序為蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。

第二階段媒體提問，蘋果日報副總編輯蔡日雲問到「新莊王小姐金錢往來」一事，韓國瑜怒轟《蘋果日報》這種沒有水準的媒體，竟問他私生活，「要不要問我幾歲之前還是處男，無聊 ！」，還呼籲人民用智慧唾棄，這些記者良心被狗吃掉了。

中央社總編輯陳正杰提問兩岸外交問題時說，中共透過修憲實驗強人領導後，立場更為強硬極端，對外進一步打壓台灣的國際活動空間，搶走了中華民國的邦交國、軍事恫嚇，提出一國兩制台灣方案，問各候選人對此的看法。

韓國瑜卻反問，「習近平主席說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽？習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平說要一國兩制統一台灣，台灣人要不要聽？」，他批中央社總編輯，「你自己的問題都已經把台灣狹窄化了，可憐啊！意識形態把自己綁起來了。」

韓國瑜說，「我們是中華民國，我們在這裡選總統，我生在台灣、長在台灣、將來我們都會死在台灣、埋在台灣，我們不維護中華民國政府，誰來維護？」，蔡英文總統旁邊一堆貪官污吏，他當然要維護中華民國。

韓國瑜在辯論會上痛批媒體，親民黨候選人宋楚瑜則說，應尊重媒體自由，韓國瑜在最後媒體提問階段則是回應，他絕對尊重媒體自由，但台灣總統大選從沒有這麼骯髒過，「如果有95%的媒體攻擊萬水姐姐、黑你喝酒抱女人、黑你岳父、黑你是黑道、黑你是流氓、黑孩子不是你生的，黑你岳父家所有的房地產、黑你夫人干政，連續黑你一年半，今天你會這樣說嗎？」

韓國瑜強調，媒體自由絕對尊重，們惡劣的媒體全民譴責，他不接受三立電視台的採訪，並呼籲三立電視台改成兩立，「改成兩立我就接受」，為什麼少一立，因為沒有良心，另兩立，第一個造謠，第二個抹黑，這還叫新聞媒體嗎？

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