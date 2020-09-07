伊麗莎白‧庫伯勒‧羅斯 （Elizabeth Kubler-Ross）（1926-2004）醫師研究發現，面臨死亡的病人會歷經不同的階段：先是否認（Denial），接着是忿怒（Anger），討價還價（Bargaining），憂鬱（Depression），最後是接受 （Acceptance）。後來的研究發現不同的階段順序不一定。示意圖／Pixabay

這位病人把她因為得到兩個不同的癌症所經驗的情緒、以及所領悟要「照顧自己」的心路歷程，用非常細膩的文字描寫得非常的逼真動人。最初他覺得有「一股荒謬不真實感」，後來得到第二個癌症開刀之後，她哭了。接著想到她父母，覺得她體重過重是癌症誘因而自責。最後她認為應該要找到一個新的方向：「更重要的是接受自己現在的樣子，專注以未來該怎麼調整生活，該怎麼與新的自己共處。」

其實每一個人遇到巨大的衝擊時，總是會有各種不同情緒出現，而且這些情緒常常是此起彼落，並且有不同的甚至相反的情緒同時出現。有時鎮靜，有時慌恐、失眠，有時傷心、自責、憂鬰，有時會覺得荒謬，有時會哭、有時會笑，有時候會發怒，有時會怕再受傷害。

伊麗莎白‧庫伯勒‧羅斯 （Elizabeth Kubler-Ross）（1926-2004） 是一位精神科醫師，也是美國第一位生死學大師。她研究病人面臨死亡時的感受與想法，她發現，這些病人會歷經不同的階段：先是否認（Denial），接着是忿怒（Anger），討價還價（Bargaining），憂鬱（Depression），最後是接受 （Acceptance）。後來的相關研究發現這些不同的階段並不是有一定的順序，而且還會有鐘擺現象重複往返，也可能同時出現兩三個階段的情緒。後來這五個階段岀現的情绪，常被用來敘述各種面臨重大危機或壓力時的心態。

這位病人經歷諸多憂慮、反思、領悟：「會……感恩」、「怕……復發」、「學著……接納新的自己」、「試圖……探尋世界的另一種樣貌」、「思考……每一天……對『我』有（何）意義」、「盡量……找尋快樂元素」、「只想讓自己成為『自私的』快樂的人，不再顧及別人的看法而束手束腳」。最後她語重心長的說：「最應該照顧的是自己，能夠相伴一生的也只有自己。」

但是要如何照顧自己而且一生快樂呢？

如何照顧自己

要照顧自己，表面上好像是要變成自私，只是去好好照顧自己。

這個要照顧的自己，指的是身體還是內心？半世紀來的研究顯示：身體與心理是密切相關聯不分的。你去放鬆身體的肌肉，你的腦（心情） 也會放鬆；反之，你心情緊張，你的身體肌肉也不知不覺緊張起來，心跳加快。所以在面臨重大壓力時，要運用下列幾個基本原則：

1.健康飲食，不可暴飲暴食。

2.避免酗酒、抽煙或使用毒品。

3.按時睡眠。

4.適當運動。

5.恢復休閒嗜好活動，但避免浪費。

6.與相知的親人好友定時相聚。

7.如果情緒重大變化持續兩週以上使人無法恢復家庭生活、上學或工作時，應尋求專業人員，如諮商心理師、臨床心理師或身心科醫師之協助。



面臨重大壓力時，與相知的親人好友定時相聚對身心都有益。示意圖／Pixabay

如何一生快樂

漢朝古詩十九首有一句：「生年不滿百，常懷千歲憂」。在我們繁忙的生活中，我們的腦不停的在急速轉動，不是「思前」、就是「想後」! 我們總是在不知不覺中將這部「機器」設定在自動駕使（automatic pilot） 的操作模式中。在這狀況下我們對自己、他人及周邊環境， 都麻木無感。這樣的日子很少有快樂可言。

近二、三十年正向心理學（Positive Psychology）的研究發現，照顧自己的起點是去注意到自己的強項/天資（Strengths/talents）與弱點（Weaknesses）。每天用到自己的強項，就像讓鳥飛、馬奔一般，會很快樂；用這些能力去協助他人會使人更快樂。對於自己的弱點/欠缺，則不要強求，需要時願意接受別人伸出的援手及關懷。

這一類的研究也發現，一個人在同一瞬間能顧及的事物不可能超過三、四項，而這時人很快就疲累不堪，而且很不快樂。當一個人能全心全力專注在他當下在做的事，時間消失了他也不知道，這時他是最快樂的！研究這個心理狀態的社會學家米哈里、契克森米哈伊 （Mihaly Csikszentmihalyi）在他的著作「心流：高手都在研究的最優體驗心理學（Flow : The Psychology of Optimal Experience）」有更深入的探討。一個人每天若能多次進入這種「心流」狀態，活得有如行雲流水那般悠然自得，當然是最快樂的。

人生從未靜止，它永遠在變，所謂「無常」。這些變化可能是突然的巨大的變化，也可能是同一條路，但在不停的翻轉、改變。一個人如何在這個過程當中過得有價值、有意義而且快樂？很多哲學家、思想家、科學家一直在探索這個問題。人生中不時會碰到大大小小的壓力，怎麼樣去面對壓力，然後從面對壓力的過程中，恢復過來，能夠有韌性/恢復力（Resilience）， 是很重要的關鍵。

一個人平常就要覺察（感覺並觀察）自己、運用上述照顧自己的基本原則去照顧自己，要有恆、天天去做，持續提昇自己的復原力；真正遇到重大壓力事件時就能及時恢復。如能在重病大難後經由感恩、疼惜撫慰自己，進而去關心協助他人，在社會上付出更多的貢獻。這時，這個人的日子就會過得更快樂而有意義。

這位病人從重大病痛的經驗中己經有很多省思、領悟。祝福她能浴火重生，走向健康、平安、快樂而有意義的人生。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台