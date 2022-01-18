2022國家地理臺灣攝影大賽徵件開跑了！《國家地理》攝影作品向來是全球攝影界的標竿。今年為了鼓勵攝影愛好者從每一種可能的角度，觀看臺灣之美，限定投稿作品須以臺灣為拍攝地點。在徵件組別上，除了既有「人物」、「地方」、「自然」，新增設「生態永續照片故事」徵件主題，冀以透過鏡頭傳達對生態永續的關懷，喚起公民攝影報導之風潮，即日起至3月18日止歡迎投稿。（報名網址:https://www.natgeomedia.com/photocontest/）

「國家地理攝影大賽」是國家地理主辦之全球性活動，以報名徵件、攝影講座、作品展覽、出版等方式，鼓勵攝影愛好者以國家地理的觀點與精神，留下觸動人心的影像作品。臺灣地區自2015年至2019年連續舉辦五年，累積近4萬名會員參與相關活動，吸引超過1萬人送件參加，累積超過2.6萬張針對自然、人文、地方等各類精彩照片，並鼓勵青少年參與、培養新生代的攝影好手。

本屆賽事分為成人組與青少年組，前者年滿20歲即可參賽，每人可同時參加4個主題，但每個主題限1件作品，同一作品只能參加一個主題。成人組有四大主題，分別是「人物」、「地方」、「自然」以及「生態永續」；青少年組則鼓勵未滿20歲的攝影愛好者參賽，培養探索台灣的心，不限主題、最多提交3件作品。

為了用攝影喚醒對生態永續的重視，今年特地增設「生態永續」主題，以5張照片為一組作品，述說「動植物保育」、「水、陸、濕地生態」、「海洋保育」或「氣候變遷」…等故事。本屆生態永續主題之冠軍得主，不僅榮獲獎金、獎品，還可擁有台灣自然生態環境紀錄片導演柯金源近距離指導生態保育攝影的機會，並透過短片與文字記錄任務過程，刊登於2022國家地理臺灣攝影大賽特刊。

本次活動主要贊助者--緯創，致力於促進人與自然之平衡與和諧，為環境與生態之保護及提升人文價值而努力，自2006年起持續關注臺灣生態環境，並攜手公益團體長期投入生態復育，包括台北市富陽公園、宜蘭縣雙連埤、台南市龍崎區域。本次期望透過攝影大賽，引領國人關注生態永續的議題。

本屆攝影大賽將於2月10日在台北三創生活園區舉行徵件記者會暨「國家地理攝影論壇」，由《國家地理》雜誌繁體中文版總編輯李永適主持，特別邀請國家地理空拍大師 George Steinmetz、臺灣環境紀錄導演柯金源、全球百大知名水下攝影師 Yorko Summer等海、陸、空三大領域攝影大師，分享影像創作之奧秘！緯創人文基金會執行長周文玲則分享投入生態復育的寶貴經驗。機會難得，歡迎踴躍報名。

活動資訊

2022國家地理臺灣攝影大賽

徵件時間：2022/1/17 – 3/18

徵件報名：https://www.natgeomedia.com/photocontest/

論壇報名：www.accupass.com/event/2112130914541754961967