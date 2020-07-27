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印太

7月26日

澳洲

「黑人生命重要」(BLM)左派風潮傳到澳洲，竟在澳洲疫情嚴重時想舉辦大遊行，澳洲警方提出反對，新南威爾斯州最高法院判決警方有權禁止遊行。

馬來西亞

羅興亞移民意圖偷渡到馬來西亞，將小船駛至馬來西亞蘭卡威島外海後試圖游泳上岸，僅一人抵達，其他可能已溺死，馬來西亞政府通知附近漁民以及泰國單位搜救中。

馬來西亞政府不承認羅興亞移民為難民，並聲言無法再接納更多羅興亞人。6月有高達269個羅興亞人偷渡至蘭卡威島。

7月25日

澳洲

澳洲響應美國，聲言中國對南海的主張是非法的。

7月24日

北韓

43國包括美、英、法，指控北韓違反禁運限制超額進口煉油產品。北韓遭受禁運石油產品以逼迫停止核武與彈道飛彈研發，但北韓以船對船輸送的方式走私輸入。

印度

印度與中國安排更多會談以降低6月阿克賽欽衝突引起的關係緊張。

馬來西亞

馬來西亞先前發布規定要求社群媒體用戶得要取得執照才能發表影片，遭一面倒抨擊為反言論自由，馬國政府放棄政策，決定修法。馬國3200萬人口中有80%都是活躍網路社群用戶。

歐俄

7月26日

英國

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)宣示將強化太空力量以對抗中、俄威脅。

俄羅斯

俄羅斯總統普丁26日表示俄國海軍將裝備超音速核子打擊武器，以及水下核子無人機，上述武器已經進入最終階段測試。

美國總統川普提議邀請俄羅斯回到G7之中，但遭到德國拒絕。俄羅斯因2014年吞併克里米亞而遭逐出G7。

烏克蘭

俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會談討論烏東衝突問題，並且都表達支持7月27日開始的停火。

波蘭

波蘭司法部長25日表示歐盟保護女性協議侵害父母教導子女的權力，考慮退出，不過執政黨法律正義黨26日連忙表示那是他的個人意見。

葡萄牙

葡萄牙中部在高熱與大風下發生嚴重野火，850名消防隊員前往撲滅中。

7月25日

西班牙

西班牙草莓外勞的勞動情況受到聯合國抨擊，為此特別為季節性外勞打造居住營地。

7月24日

希臘

因應24日土耳其總統艾爾段在土耳其的聖索菲亞大教堂舉辦90年來首次清真禮拜，亦即實際上將索菲亞大教堂化為清真寺，東正教信仰的希臘予以嚴詞譴責，希臘總理米佐塔基斯 稱土耳其為「麻煩製造者」。

英國

疫情影響，蘇格蘭獨立支持度升高到54%。

義大利 又一波約百名非洲經濟移民趁半夜搭小船自利比亞橫越地中海來到義大利所屬的蘭佩杜薩島，擠爆當地原本就已經爆滿的收容中心。過去3天來已經有近千名移民搭船抵達蘭佩杜薩島，許多是故意落水被慈善機構的救援船所救來。 義大利前內政部長薩爾維尼曾禁止慈善機構救援船使用義大利港口以阻止偷渡者，但薩爾維尼所屬政府垮台後，如今的孔蒂政府改變政策，稱不能「眼睜睜看著男女溺水」。但是，正是因為落海後會被救援登上義大利領土，這些移民才會大量冒生命危險故意落海。 保加利亞 保加利亞總理一口氣開除4名部長，國會已同意內閣改組。不過抗爭人士要求總辭，認為改組是笑話。

白俄羅斯 白俄羅斯總統盧卡申科自1994年起連任五屆已經統治26年，遭西方抨擊獨裁，8月即將舉行總統大選，盧卡申科已經逮捕2名競爭對手以及數百名抗爭者，另一名競爭對手因為害怕盧卡申科政府以剝奪監護權的方式奪走小孩，因而帶小孩逃到俄羅斯，只留下妻子繼續競選活動。

美洲

7月25日

美國

颶風漢娜於25日登陸德州，造成嚴重災情。

智利

智利總統皮涅拉(Sebastián Piñera)簽署允許人民領回10%退休帳戶的法令。

智利執政黨反對此法案但仍被國會通過，雖然可緩和疫情經濟衝擊，但中長期卻會造成退休金破產更迫在眉睫。

委內瑞拉

委內瑞拉25日因石油短缺引起的抗爭中，有1人遭國家衛隊槍殺，2周前才發生類似事件。

7月24日

美國

川普簽署降低藥價行政命令，允許可自藥價較低的外國買藥，要求通路商得到的折扣需給予消費者，要求胰島素降價，並要求美國醫保(Medicare)以與其他國家相同價格購買藥品。

川普此舉在於拉升因防疫而下降的醫療政策支持度，雖然表面上討好了選民，但將對市場造成不必要干擾，最終恐將適得其反。

美國司法部24日起訴新加坡籍中國間諜楊俊偉(譯音)。

亞非

7月26日

卡達

美國特使Brian Hook表示，沙烏地阿拉伯為首的波灣國家聯手抵制卡達(2017年起)的糾紛已經持續太久，希望能早點排解糾紛，重建互信。

蘇丹

蘇丹達佛危機再起，7月13日起蘇丹政府已宣布進入緊急狀態，26日又發生民兵攻擊事件，造成60死60傷。同日另一起攻擊事件造成20死22傷。

7月25日

伊拉克

4發火箭擊中美國為首聯軍於巴格達南方的Besmaya軍事基地，造成部分設施損壞，但無人傷亡。

該基地先前為打擊伊斯蘭國的美國與西班牙聯軍住紮，伊斯蘭國消亡後目前正在撤軍。

敘利亞

以色列直升機以反坦克導向飛彈攻擊敘利亞西南部庫奈特拉省三處目標，敘利亞國家媒體報導造成2傷與火災。

約旦

約旦安全部隊突擊反對派教師工會，逮捕領導者，並勒令工會關閉2年，罪名為批評政府。

突尼西亞

突尼西亞先前總理辭職，總統薩義德(Kais Saied)25日指派內政部長Hichem Mechichi為新總理，需在一個月的時間內組成新內閣，否則總統將解散國會重新選舉。

阿富汗

美國派遣特使前往阿富汗，催促阿富汗政府與塔利班和談。

美國在大包圍中國策略中不需要阿富汗，急於從阿富汗撤兵，希望達到表面和談，能對國人交代後就脫離阿富汗，阿富汗政府處境尷尬。

7月24日

利比亞

因內戰造成設備損毀與維護問題，利比亞在炎炎夏日中電力供應極為不穩，導致抗爭甚至武裝暴民入侵發電設施。

先前土耳其黑海集團計畫派遣海上發電船來支援利比亞用電。

美國指出，衛星照片顯示，俄羅斯顯然違反武器禁運，以軍用運輸機輸送更多軍事裝備給利比亞俄國傭兵。

奈及利亞

伊斯蘭民兵在奈及利亞東北部處決4名人道援助工作人員以及1名私人保鑣，並於22日釋出影片。伊斯蘭民兵綁架5人，先前於6月釋出5人表明自己身分的影片。國際人道救援委員會、對抗飢餓行動，兩個人道救援組織，已經確認同仁遭殺害，並譴責暴行。

坦尚尼亞

前總統班傑明·姆卡帕以81歲年齡於24日過世。

姆卡帕1995~2005年10年間擔任2任總統，任內積極推動國營企業民營化，引進自由市場機制，吸引外資投資，穩定了坦尚尼亞的經濟，政策獲得世界銀行與國際貨幣基金肯定，因而免了坦尚尼亞的部分債務。

姆卡帕也積極維繫周邊國家的和平，2007~2008年肯亞總統大選後發生爭議，雙方嚴重衝突導致1200人被殺，當時是姆卡帕主持，協助肯亞回到和平。