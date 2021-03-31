美中戰爭，回到核心就是一場金錢戰爭，人民幣如果打敗美元，中共就贏了，所以，好戲要來了，中共出手打美元，肯定是最危險的招數。

王毅在阿拉斯加對美國嗆聲之後，沒有閒著，知道美國已經絡人圍堵，擺好打群架架式，於是馬不停蹄，開始拉幫結派的行動，對象當然是臭味相投的專政2.0版國家，而且選定對美金展開攻擊。

王毅開始抱團取暖

美中會談後，布林肯飛往歐洲，王毅先在北京，接待俄羅斯外長，擺出聯盟態度，接下來飛往土耳其，一下機，就面對流亡在土國的維吾爾族抗議，土耳其總統埃爾多安的角色最尷尬，同為穆斯林信仰國家，土耳其對維吾爾族的遭遇以冷眼相看，去年還和王毅簽好引渡條約，打算把流亡維族人送回虎口，眼下，中亞穆斯林國家，只有哈薩克人不失血性，在中共「一帶一路」政策下，經濟被控制，為了自己人，也要發出怒吼之聲，中東以及近東的回教國家，政客早已撈飽、吃飽，對維吾爾族被迫害不敢吭聲。

伊朗和俄羅斯一樣，被聯合國制裁，死豬不怕滾水燙，所以堅決站在老共這一邊，伊朗學習俄羅斯搞「去美元化」運動，開始拒絕美元，所有原油，完全用人民幣給付，然後以人民幣向老共買東西，也因此市場上美元稀少，價格高漲，很多商人必須出國用到美金，苦不堪言，黑市美金來到新高點，俄羅斯被制裁後，情況雷同，黑市美金越來越昂貴，畢竟還是有很多人出國要用到美金。根據統計，俄羅斯和中國的經貿往來，2015年還有90%使用美金，但是，去年使用美金已經降低到50%以下，去年，老共和伊朗簽下25年的買賣合約，所有經貿結算，全面使用人民幣，這下子老百姓非常不滿，因此民間挑到維吾爾族迫害主題，把箭頭指向中共，官方雖然對維族人被迫害裝啞巴，民間反對老共人權迫害卻更激烈。

王毅也飛到阿拉伯聯合大公國，重點還是「去美元化」，中共和阿拉伯國家經貿每年達2400億美金，是最大的貿易國，阿拉伯國家原油最大的進口國家，就是中共，從杜拜一路到非洲，很多大型商城，幾乎被老共的商人掌握，早期是溫州幫商人在這些國家闖蕩，現在很多新面孔加入，這些人過去是跟隨「一帶一路」而來的建設工人，如今慢慢轉型變成單幫客，然後變成大型貿易商，幾乎掌握了中東或近東的消費市場，所以，人民幣在這些國家可以呼風喚雨，就像早期台幣在中國或東南亞一般，問題在於阿拉伯國家長期親美，是否會轉向還有待觀察。

中共企圖打敗美元

中共知道，要打敗美國首先要打敗美元，武漢瘟疫期間，美元大量印刷，卻不見貶值，原因很簡單，這個世界愛美金勝過愛一切，問題是挑戰美元霸權地位相當危險，海珊就是最明顯例子，海珊和法國談好歐元交易石油，拋棄美元，立即被老美出手打一頓，老命也沒了，美元這一區塊是美國生命所繫，這不只是美國利益，更是全世界大富翁，大財團的命脈。

話說，二戰期間，美國成為全世界最大債權人，歐洲國家幾乎都欠著美國人金錢，更糟糕的是戰爭打掉數百兆資產，遭受戰爭摧毀的國家亟待重建。

1944年，終戰之前，各國的財經領袖聚集美國布列松森林，展開金融會議，這次會議也是世界貨幣銀行組織的前身，會議中，大家談好美元為國際貨幣，取代當時最普及的英鎊，英國人雖然不同意，但是，世界就是實力原則，英國也被戰爭拖垮，無力負擔戰後的建設，唯有美國不但沒有受傷，反而是民主國家的後盾，本土完好如初，沒有被攻擊，美元的地位終於定下來本來還和黃金掛勾，但是，石油暴漲之後，美金和黃金脫鉤，變成掛勾原油，國際上最大宗的石油交易用美金報價，一直到現在，為了管控石油價格，設立OPEC，美國勢力進入中東這幾大產油國家，中共為了突破美元，開始拉攏中東阿拉伯國家，這是一個危險的遊戲，以過去歷史來看，美國不可能坐視不管，否則美元地位受挫，肯定殃及全世界。

歐元區一直是一籃子貨幣老二，雖然長期不滿，問題是經濟實力不如人，中共藉中歐經貿協議想結合歐元，孤立美金，為了新疆人權問題，現在看來已經破局，習近平越玩越大，一口氣想要幹掉美金，這下子，習近平離海珊的下場，越來越靠近了。



中共企圖用人民幣打敗美元。示意圖／Pixabay