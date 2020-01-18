媒體專業組織發表「2020總統大選 電視台報票觀察報告」指出，各投開票所依規定16點投票結束，開始進行開票程序的5分鐘內，已有9家電視台宣布第一個開票數，報票速度實在「難以想像」，有待個別電視台進一步釐清。

2020年總統大選期間，四個媒體專業組織成立一個17人「2020總統大選電視台報票監看工作小組」，包括台灣事實查核中心、卓越新聞獎基金會、媒體觀察教育基金會及優質新聞發展協會，在當天實際監看各家電視台整個報票過程，於17日發布監看報告。

監看發現，各電視台對於他們報票所依據的計票來源及方式，雖然做了形式上的說明，但對實際操作內容則大多模糊以對，從監看工作小組所記錄下來的資料，並沒有確切證據足以直接指出哪一個電視台進行灌票，但小組仍整理出若干報票疑點，有待個別電視台、衛星電視公會新聞自律委員會，甚或NCC進一步的釐清，無法排除仍有電視台在報票資料上「加料」的可能性。

報告指出，監看紀錄可以證實，公廣集團的公視及華視仍是最可靠、而且最有所本的電視台。

報告表示，包括三立、中視、TVBS、東森、中天、年代、台視、壹電視、民視等9家電視台，在16點5分（含）前就已經報出票數，而且總數從2票到643票不等，甚至有16點2分鏡面就已經出現票數，這個速度在各投開票所16點00分才結束投票，而且還必須清場、佈置開票作業場地、擺設桌椅、張貼計票紙，以及整理票匭的情況下實在「難以想像」。不過確實也見到有投開票所顯然提前作業，在16點01分就開票的畫面。但即使在極端效率的驅使下，讓電視台完成了「難以想像」的超快工作，這種一個票匭未開完，就先報導的票數，對觀眾、對社會、對台灣的民主政治，究竟有何意義，似乎也有疑問。



11家電視台開出第一批票數的時間。圖／取自2020總統大選 電視台報票觀察報告

報告提到，電視台的數字誤植或數字暴衝，有些觀眾並不理解是電視台的疏失，反而是對選務工作產生質疑。建議電視台若有數字誤植，主播應口頭說明與解釋，同時配上跑馬燈和明顯標示，告知觀眾。

報告建議，所有聲稱有從投開票所直接報票的電視台，都能夠具體公佈一共聘請多少位工讀生或志工，在多少個投開票所（具體數字），以何種方式（每個工讀生負責多少投開票所），留下何種紀錄，來進行報票工作；同時也必須說明，是否有針對報票的原始資料進行「加工」。

此外，報告也建議衛星公會新聞自律委員會，以可昭社會公信的方式，針對觀察報告所提出的疑點進行查核，落實公約中「真實、有所本、可查核」的承諾；NCC可先尊重電視台的自律機制，在確定自律機制不起作用時，再行介入。