歷經20年，2021國慶焰火回歸高雄港灣施放！國慶籌備委員會與高市府今(23)日於棧貳庫舉行記者會並公布國慶焰火模擬動畫。

陳其邁指出，國慶焰火睽違20年重返高雄別具意義，有別於其他縣市，高雄港區腹地非常遼闊，從北邊的壽山至多個行政如鼓山區、鹽埕區、苓雅區、前金區、前鎮區、小港區、旗津區等，處處可賞美麗焰火。他也強調，會以最高規格要求防疫，將隨疫情調整防疫措施，務必提供民眾安心、安全觀賞環境。

國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃表示，高雄對台灣民主覺醒貢獻良多，山海河港得天獨厚，是台灣的海洋首都，也是民主聖地。他並有所感地說，雖然中國指其有什麼5千年文化，但根據考古學，(咱)這裡早在2、3萬年就已有人類居住，約在5千年前咱這裡已進入新石器時代，他指高雄在史前時代就很進步了。

高雄市府與國慶籌備委員會今(23)日於棧貳庫舉行「2021國慶焰火在高雄」記者會，國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃、多位議員及觀光業代表，共同揭開國慶焰火序幕，並公布國慶焰火模擬動畫。

為因應防疫，2021國慶焰火將原本可容納約69萬人場地，依防疫規定修正為23萬人，再考量現場安全性，再將觀賞人數下修至2萬人，降載再降載，所有入場民眾均採預約制，須依預約觀賞區域入場。

觀光局則指出，今年國慶晚會表演除規劃在地表團演出外，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。

另焰火將配合高雄市交響樂團演出同步施放，由現任灣聲樂團音樂總監暨駐團作曲家，第28-30屆傳藝金曲獎音樂總監李哲藝大師，融入高雄在地人文特色編曲，分為四個段落，包括：「百年•回望」、「經典•傳頌」、「島嶼•光影」、「民主•自信•臺灣人」，另國慶焰火晚會更首度邀請東京奧運台灣選手共襄盛舉，感謝他們在奧運殿堂奮力拼戰的精神，讓世界再次看到台灣精彩表現。

10月10日國慶焰火活動採預約制，成功抽中觀賞席次的民眾可入場。現場並進行交通管制，請用路人出門前先查詢好相關資訊，並請多加利用大眾運輸工具抵達會場。另外，防疫期間請參加活動民眾保持社交距離，請全程配戴口罩，活動場域內禁止飲食。更多高雄國慶焰火資訊，可至高雄旅遊網官網( https://khh.travel/ )查詢「2021國慶焰火在高雄」相關活動資訊。