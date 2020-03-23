勃蘭特（Willy Brandt）1970年的「華沙之跪」（Warschauer Kniefall）這一跪！是對二戰中德國希特勒政府屠殺數百萬猶太人的真誠道歉；他「這一跪」全世界肅然起敬！跪下的西德總理，重新贏得世界對徳國的尊敬，隨後全新的德國在全世界昂然站起！

德國轉型正義很徹底！禁止任何支持或美化納粹言論並追訴共犯。勃蘭特面對歷史深刻反思與態度，開啟德國的國家再造是重要關鍵。他在1971年獲頒諾貝爾和平獎。陳永興指出，他在1987發起平反二二八，那時講「公義和平」或他心內所說的平反，以現在看來，這就是轉型正義。

「猶太人被世界上很多人欺負甚至遭希特勒大屠殺，猶太人開始轉型正義確實有去追究當事人的責任」陳永興指當然有人已死，但還存活的甚至90多歲也要面對審判與認罪。德國總理到波蘭，他跪在波蘭土地上說當時的不應該。陳永興認為二二八運動至今還有很重要的一塊還未實現，就是還未有加害者與加害者的責任尚未追究。

陳永興強調，轉型正義裡有個很要緊的就是「做錯事的人」其責任要追究；而受損害的人、受壓迫的人要回復其權益。後者咱有給於如補償、建紀念碑、國定紀念日。但「加害者的責任」在台灣社會無法追究，加害者在台灣社會也還沒有真正道歉，如以轉型正義角度視之，這是很大的遺憾甚至還是有欠缺的所在。

(40秒前導片/音樂辛德勒的名單)

陳永興說：「二二八平反運動事後證明確實當初我們的訴求攏已實現，惟現在我七十歲回頭看，我也感覺台灣社會還是有欠缺，且是很嚴重的缺陷還未解決。」他強調，二二八運動至今還未有加害者與加害者的責任尚未追究。

陳永興認為現在轉型正義的工作，既然民進黨是執政黨政府，且且口口聲聲說要落實轉型正義，還成立轉型正義委員會。他深切期盼在其還能看的見的時間「他們」真正把此目標完成。

陳永興說：「當然，不僅是二二八、包含白色恐怖，還有台灣還有很多重要案件如林義雄家的血案，那也是另一次二二八。還有陳文成命案，台灣還有很多真相還未掀開」或說加害者還不敢面對歷史真相並向台灣社會道歉，政府甚至應該要向加害者追究責任。

他認為台灣社會在轉型正義的面向，共犯結構仍依然在阻擋。而執政黨政府沒有魄力或說沒有真正想要落實轉型正義的工程。他認為這點是應該要檢討的所在。(待續)

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