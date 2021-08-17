「台灣文化協會的成立，從謝文達來台灣飛行的那一天，就有其特別的意義」。莊永明說：1921年10月17日文協成立。蔣渭水著力很深.....

蔣渭水和林獻堂等在靜修女中創立台灣文化協會，當時蔣渭水就寫了一個台灣文化協會會歌。整個文化協會進行轟轟烈烈的過程中，我們也看到當初台灣人，開始嚴密組織架構已成立，等於是在跟日本人非武裝抗日的時候建立了它的灘頭堡一樣，撼動日本政權。

文史專家莊永明老師於去（2020）年8月溘然長逝，國立傳統藝術中心出版《立言傳曲-莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》，今年為台灣文化協會成立百周年，文化部長李永得表示，紀念專輯不僅彰顯莊永明老師作為臺灣歷史文化見證人的重要性，也呼應了今年「臺灣文協百年」的紀念意義，更是文化部推動前瞻基礎建設「重建臺灣藝術史」的重要成果。感念莊永明老師一生致力於記錄臺灣的音樂、文化、歷史等，也感謝傳藝中心及所有顧問的努力，紀念專輯除了留下莊永明老師一生對臺灣這塊土地的記錄及貢獻，也將成為「臺灣藝術史中重要的篇章」。期盼藉著這些珍貴的文史資料，以及今年「臺灣文協百年」的許多紀念活動，能夠讓下一代更加瞭解臺灣的歷史，並更關注臺灣文化的發展。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜說明，此計畫緣起於2019年，原是重建臺灣音樂史系列的研究計畫之一，也為今年的臺灣文化協會成立一百周年預作準備，邀請莊永明老師分別以口述及文字方式，針對臺灣文協百年、臺灣歌謠發展等主題留下系列紀錄，不料莊老師在完成錄製後隔月便驟然離世，有感這批影音資料及手稿的歷史重量，便將此計畫調整延伸為紀念莊老師一生為臺灣文化戮力奉獻的禮讚。藉由七個主題的循序漸進、經過整理獨立成冊的文字紀錄，以及莊老師生前親手撰述的精華評析，讓後人對於臺灣近代文化及歌謠的發展有更全面的認識。

※《台灣文化協會會歌》（作詞：蔣渭水）

(文字摘自傳藝中心《立言傳曲-莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》

我等都是亞細亞 黃色的人種 介在漢族一血脈 遠東的百姓 所以天降大使命 囑咱緊實行 發達文化振道德 造就此才能

欲謀東洋永和平 中日要親善 我等須當作連鎖 和睦此弟兄 糾合東亞諸民族 締結大同盟 啟發文明比西洋 兩兩得並行

可免黃白起戰爭 世界就和平 我等一舉天下利 豈可自暴棄 但願最後完使命 樂為世界人 世界人類萬萬歲 台灣名譽馨

※《維基百科》：台灣文化協會

1920年11月，台灣第一個飛行家謝文達返台進行訪鄉飛行，蔣渭水等人以歡迎會名義，成功匯集了全台各校學生於總督府台北醫學校(今台大醫學院)，使各校學生產生思想交流與聯結。

1921年4月，畢業於醫學校的李應章、吳海水、何禮棟等人於台北籌組全台灣青年會，向林獻堂、林熊徵勸募資金時，認識了蔣渭水、蔡培火，蔣渭水認為「不作便罷，若要做，必須做一個範圍較大的團體才好」，於是決定組成台灣文化協會。

1921年（大正十年）10月17日下午一點，於台北市大稻埕靜修女子學校 (今靜修高中) 舉行成立大會，由蔣渭水報告創立經過，...出席成立大會的人有1031名，以醫師、地主、公學校畢業生、留學回國的學生為主，另外也有農民、工人、商人、律師、士紳等人參與。隨後通過林獻堂為總理，楊吉臣為協理，蔣渭水為專務理事，並選出理事41名、評議員44名。會議於下午三點十分結束。 成立時選出之幹部如下：

•總理: 林獻堂

•協理: 楊吉臣

•理事:

1.台北州: 蔣渭水(本部專任)、連溫卿、蔡阿信(女)、吳榮卿、蔣玉麟、周桃源、徐慶祥、陳金波、劉蘭亭、李智物、蘇璧輝

2.新竹州: 鄭永南、許天送、陳滄玉、戴雙喜、曾圭角、賴石傳、何禮棟、郭進木

3.台中州: 鄭汝南、呂泰洲、甘得中、洪元煌、李應章、洪清江、沈秋金(女)、林麗明、林伯廷、木野、賴和、林篤勳、石錫勳

4.台南州: 林瑞西、陳逢源、梁永齡、簡仁南、吳海水、莊啟鏞

5.高雄州: 陳光燦、李丙森、楊振福、劉世和、葉鴻猷、莊鳥鍛(女)、吳鬧寅、蔡添喜

•評議員:

1.台北州: 李延禧、楊仲佐、顏得金、顏龍光、倪炳煌、蔡天註

2.新竹州: 劉克明、鄭招益、彭永海、陳聯玉、魏清德

3.台中州: 王學潛、林階堂、林幼春、林子瑾、吳廷發、陳茂堤

4.台南州: 陳鴻鳴、林茂生、黃欣、廖化金

5.高雄州: 潘致祥、陳光亮、郭蔡淵、蔡添彭、陳啟峰、葉宗祺

※文化活動創立《台灣民報》，在台北、新竹、台中、員林、台南等地設立十餘處讀報社。

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%96%87%E5%8C%96%E5%8D%94%E6%9C%83

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