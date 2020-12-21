捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今年8月30日訪台，延續故總統哈維爾（Václav Havel）的反共路線，中國不滿隨即展開報復，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）因此遭中國買家取消訂單；為感謝捷克抗中挺台、感念哈維爾致力推動台捷關係的貢獻，前無任所大使楊黃美幸買下佩卓夫 150 週年特製紀念演奏鋼琴，贈送布拉格魯道夫音樂廳（Rudolfinum），並特別選擇2020 年 12 月 18 日哈維爾逝世紀念日正式公布，向力挺台灣的哈維爾總統致敬。

捷克參議院議長韋德齊不畏中國反對，今年 8 月底帶領約 90 人訪團毅然訪台，從深具歷史意義的「哈維爾」機場啟程出發，並在台灣立法院演講時大聲說「我是台灣人」，獲全場起立鼓掌，深深感動了台灣人；知名文學家、劇作家出身的瓦茨拉夫.哈維爾，是捷克共和國前總統、捷克民主改革舵手，帶領捷克 1989 年「絲絨革命」（Velvet Revolution），推翻共產黨政權，擔任獨立後的捷克共和國總統期間，積極推動民主人權， 數度被提名諾貝爾和平獎，曾獲國際自由聯盟頒發國際自由獎章。

楊黃美幸表示，她於 1994 年第一次訪問捷克時，即感受到捷克對於台灣國際處境的同理心與同情心，並深愛其音樂及文化，而 2004 年哈維爾應邀訪台，她親自在晶華酒店接待哈維爾伉儷，哈維爾致贈她親筆簽名書，並向她透露，中國一直邀請他去訪問，但是他堅持一定要先到台灣。而且他是抱病來台，還必須隨身攜帶呼吸器，此一歷史性訪台、友台行動，為台捷關係打下深厚基礎。哈維爾經常在國際上為台灣仗義執言，1995 年聯合國 50 週年大會，哈維爾發言支持台灣加入聯合國，以具體行動力挺台灣，令她相當感佩。



2004年哈維爾拒中國邀請，堅持先到訪台灣。圖／楊黃美幸提供

楊黃美幸指出，捷克挺台灣的勇氣令人感動，首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）2019 年拒絕接受中國北京「一個中國」原則，與台北市締結姊妹市，中止與北京的姊妹市關係，而中國卻以此對布拉格進行報復，片面取消布拉格愛樂等 4 樂團在中國巡迴演出，但是賀瑞普不為所動，並於 2020 年 8 月再隨議長韋德齊訪台；參議院議長韋德齊堅持哈維爾的民主價值，中國外交部長王毅竟揚言「要讓捷克訪台付出沈重代價」，一名中國客戶因此取消佩卓夫的訂單，價值約近 700 萬台幣，中國外長王毅的恫嚇威脅令人不齒，更是貽笑國際。

期間雖然捷克柯瑪瑞克（Karel Komarek）家族基金會宣布將承接訂單，但楊黃美幸看到中國蠻橫打壓挺台力量，決定以行動回報，她強調「無法坐視中國惡意杯葛，台灣必須展現友善行為，不能讓中國囂張」，於是楊黃美幸和家人商量，透過台灣外交部和議長韋德齊辦公室、佩卓夫琴製造商聯繫討論，最後決定尊重捷克方面之建議，買下佩卓夫買下佩卓夫 150 週年特製紀念演奏鋼週年特製紀念演奏鋼琴，贈送布拉格魯道夫音樂廳（Rudolfinum）。



捷克布拉格魯道夫 Rudolfinum音樂廳。圖／楊黃美幸提供

捷克方面說明，這架鋼琴是為紀念創辦人安東尼‧佩卓夫（Antonín Petrof）成立公司 150 週年，並耗時 5 年製造、2 年測試，是全世界唯一的紀念演奏鋼琴（價值約同佩卓夫損失的訂單），因此希望能夠將琴留捷克，楊黃美幸也從善如流，決定將鋼琴捐給布拉格魯道夫（Rudolfinum）音樂廳；坐落在伏爾塔瓦河畔的魯道夫音樂廳，建於1884 年，充滿新文藝復興建築風格，是享譽全球的捷克愛樂管弦樂團的固定表演場地，更是世界馳名的古典音樂殿堂，而值得一提的是，捷克愛樂名列世界五大最頂尖的樂團，捐贈這台佩卓夫紀念鋼琴，對於佩卓夫琴廠和捷克音樂界應該是最有意義的，也是最值得大家懷念和稱道的。



全世界唯一的紀念演奏鋼琴，耗時5年製造、2年測試。圖／楊黃美幸提供

楊黃美幸特別選在2020 年 12 月 18 日、哈維爾逝世 9 週年紀念日，正式宣布捐贈佩卓夫150週年紀念演奏鋼琴予捷克布拉格魯道夫音樂廳，希望雙方未來可以透過交流，多方合作，深化雙邊友好關係，同時向舉世尊敬的民主鬥士哈維爾總統以及挺台灣的捷克民主力量致敬。