繼立陶宛以及歐盟之後，美國正研究為台灣駐美機構正名台灣，這是台灣走向國際一大步，好像經常受困不雅名字的人，找到改名機會，這是值得台灣人高興的時刻，卻總有紅色人士唱衰，有位學者說：正名台灣沒有利益，反而有害，我必需問：正名與利益何干？

長期以來，持中華民國護照被視為中國人，區別台灣與中國不同，固然需要，從1971年，中華民國被逐出聯合國後，架在國家頭上一堆奇怪名稱，多數海外辦事處，幾乎稱台北居多，奧運會用中國台北，台灣名稱受到污辱，國人卻習以為常，台灣政府被強迫用台北代表台灣，顯然不適當，如今能夠回到台灣名稱，有何不可？而且若美國可以，行之他國，一旦形成風氣，對台灣國際能見度也可提升，卽便目前尚無法與美國建交，或被國際承認，所謂國家名稱，名正言順，也是好的開始，這與利益無關，若真要以利益論，只存在與台灣人心理上的依託，擴大深化台灣國家認同而已。

一位將軍立委說：此舉會引起中共不滿，對台灣不利，甚至預言中共攻擊台灣，老美會背棄台灣，美國是否會棄台而去，這是另一個命題，但是，將軍害怕戰場，在台灣國會卻真實存在，這是軍人最大侮辱，證明投降派在台灣社會普遍存在，這些人就像天天被霸凌的孩子，卻害怕打架一樣，每天面對已經被改變的現狀。

老共就算不生氣，也會找理由戰機擾台，8月底，老共海警武裝船艦，就以日本巡邏艇企圖登上釣魚島為理由，衝撞日本砲艇，波蘭送我疫苗，老共照樣生氣，派多架次軍機擾台，中華民國既然認為自己是主權獨立國家，改名稱屬於內政，難道還必需經過中共同意？

國台辦可以稱台灣卻不允許別國這麼做

中共的國務院以「國務院台灣辦事處」稱呼台灣，卻不准其他國家稱呼駐台灣辦事處，這是那門子道理？

從知識藍變身戰鬥藍的老趙，反對台灣正名，說話更無知，他說：要求美國和中華民國建交吧，平常心而論：美國與台灣建交難度五十分，那麼美國與中華民國建交，難度就一百分，因為必需有兩個條件，第一，中共國無法代表中國，被聯合國逐出，第二，美國要先和中共國斷交，才可能和中華民國建交，聯合國很清楚：所謂舊中國政府（中華民國）合法領土，只剩金馬列島，擁有小部分中國領土無法代表十四億人，這是普通常識，除非舊中國政府再度推翻中共政權，但是，美國與台灣建交，阻礙就比較少，美國的一中政策，並不涉及台灣主權，聯合國被老共收買，刻意曲解2758號決議文，美國並未承認，歐洲國家多數也不承認：所謂（一個中國包括台灣），所以美台建交，阻礙當然比較小，而最大阻礙，當然還是中共政權，只要美國表現大國本色，加上台灣人凝聚台灣國家意志，美台建交也就不會太遠了。

美國智庫多次呼籲，為了台海更長期和平，最直接的方法就是承認台灣為國家，把台灣放在國際保護之下，美國圍堵中共擴張才會成功，而這一切必需從台灣人稱呼自己是台灣開始。



作者：中共的國務院以「國務院台灣辦事處」稱呼台灣，卻不准其他國家稱呼駐台灣辦事處，這是那門子道理？示意圖／擷自維基百科，公有領域