這次的美國總統大選競爭非常劇烈，因為美國的立國基石正受挑戰。這場選戰很可能決定，美國將走向社會主義而進入衰敗，或能夠繼續維持美國立國精神，讓美國繼續偉大。圖／擷自美國之音影片，民報合成

今年的美國總統大選有夠精彩，10月驚奇事件接踵而來，而且是越來越勁爆。距離美國大選只剩二個星期，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子亨特拜登（Hunter Biden）身陷「電郵門」事件。在已經揭露的郵件顕示，拜登父子在烏克蘭與中國，藉由拜登的副總統地位，以非法的手段取得鉅額金錢，從中國交易的獲利可能高達上億美元。亨特並涉嫌「虐童」的違法行爲，這是很嚴重的犯罪行為，最高可被判終身監禁。已有亨特的前合夥人出面證明郵件的真實性，而拜登父子並未出面辯駁，民主黨的重量級人物沒有人出來為拜登父子説話。整體事件的發展，對拜登非常不利。

日前，美國前國家安全委員會委員希金斯（Rich Higgins）在推特上爆料，稱拜登次子杭特在2010年開始獲得中國資金，而CIA在中國的特工在2010-2012年遭到中共當局搜捕，造成超過30名情報人員被逮捕處決。希金斯暗示時任美國副總統的拜登恐涉入這起CIA洩密案。假如此爆料被證實，將成為歴史性大醜聞。

拜登在上周末完全沒有競選行程，之後幾天也可能淨空，理由是他要準備星期四參與川普的辯論會。相對的，川普的行程滿檔，所到之處人山人海，支持者瘋狂般的興奮。拜登的心思已經不在總統選舉，而是思考如何應付即將到來的官司。民調也顯示，川普從落後10 %以上已經縮小到落後5%左右。總統大選的局面，正朝著有利川普的方向發展。

另外，中共內部鬥爭也產生外溢效應。美國華人自媒體「路德社」上月底就披露，不滿習近平的中共「江派人馬」，己將3片電腦硬碟交給川普，眾議院議長裴洛西也得一份。內容提及亨特拜登與習近平高達45億美元的秘密協議、亨特拜登的色情影片、以及中共的生物武器計謀等。有這麼多的證據，拜登父子難逃法網。

左派思維滲透 主流媒體墮落

「電郵門」事件發生後，社交媒體《臉書》與《推特》刪除一切有關該事件的貼文。引起民眾的不滿，經過抗議後已經放行。不過推特仍然繼續封鎖最先爆料的《紐約郵報》帳號。更不可思議的是，幾乎所有的美國主流媒體，包括《CNN》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等，至今都沒有報導「電郵門」事件。原因是這些媒體，都是一面倒的支持拜登，拒絕刊登有關拜登的負面消息。這種行為完全違反媒體應有的「公平」與「公正」精神。主流媒體竟然會墮落到這種地步，這是近幾年來發展的結果。

過去數十年，在自由派團體與主流媒體的帶領下，美國社會一直往左傾斜。從「墮胎合法化」到「同性結婚受到憲法保障」，使美國社會走向更多元與開放。但是近幾年來，往左衝得太超過，造成美國社會的紊亂與分裂。半年前，一名非裔罪犯被警察誤殺，在主流媒體的吹風助燃下，發展成全國性的大暴亂。主流媒體已經成為，有「強烈使命感」的左派激進團體。

近幾年來，社會主義、共產主義思維大舉滲透美國的教育與媒體界。他們認為美國的歴史文化充滿了「白人至上」的傲慢與偏見，歷史上的奴隸制度讓白人累積巨大財富，白人應該對非裔族群做出賠償。這種思維已經逐漸被媒體界接受，成為媒體的主流派。這些左派激進份子認為，歷史的錯誤觀念必須被矯正，而且矯正的過程中可以使用「暴力」。這就是為什麼在種族衝突的事件中，非裔族群會毫不猶豫地使用暴力，包括搶、燒、破壞、打人等行為。

CNN 推動文化革命

以《CNN》正在推動的1619方案（1619 project）為例，認定美國元年應該是1619年，不是1776年。1619年第一批被奴役的非洲人約20多人，抵達維吉尼亞（Virginia）殖民地，應被視為「美利堅民族」的誕生。非洲奴隸抵達北美後，他們以及其後代把美洲改造成大英帝國最成功的殖民地，非裔族群的勞動力幫助這個國家償還了戰爭債務，建立了世界上最有名的大學。靠著壓榨黑奴的利潤，華爾街才有繁榮的銀行，才能成為世界金融之都。總而言之，如果沒有非裔族群，就沒有今天美國。

1619方案進而認定，「美國獨立戰爭」不是為了反抗英國的暴政，而是為了保護「奴隸制度」，因為當時英國已經準備禁止「奴隸制度」。雖然眾多的歷史學家出來反駁這種論述，但是1619方案仍然堅持「為了維持奴隸制度，才是發動獨立戰爭的主要原因」。最初，美國民衆本以為這個「1619項目」只是一種學術研究，不會有具體的行動。可是加州已經立法要把這些內容放到教科書裡了，也已經看到美國國父們的雕塑被拆除，一場美國「文化大革命」已經開始了。

這次的美國總統大選競爭非常劇烈，因為美國的立國基石正受挑戰。這場選戰很可能決定，美國將走向社會主義而進入衰敗，或能夠繼續維持美國立國精神，讓美國繼續偉大。



圖／擷自川普推特影片