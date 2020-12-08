「高醫校地是買的，不是陳啟川捐的」高雄醫學大學建校當初以現金向南和興產公司買下建校用地的價格表。（民國 43 年 10 月份）(圖/陳俊廷)

「高醫校地是買的，不是陳啟川捐的」！高醫校地問題首度搬上高市議會總質詢。議員吳益政在質詢中公佈官方1954年(民國43年)的購地買賣表與高醫創校捐款包含高市府但並無陳啟川等相關證據。高市長陳其邁也指其曾協助釐清證實創辦人是杜聰明，並回應協助後續調查。

全球高雄醫學大學校友會聯合會等海內外團體發表聯合聲明肯定吳益政展現知識分子良心與勇氣，並請高市府盡快收回對高醫大應有的權益及管理建設之職權。

高市議員吳益政在質詢中公佈官方1954年(民國43年)的購地買賣表。根據高醫校地所屬的三民區公所的地政資料：高醫建校當初係以現金向南和興產公司買下建校用地（民國43年10月份）。

「陳啓川既沒捐地、也沒有捐現金，其捐資額為零元」。杜聰明創辦高醫，關於高醫創校資產，依據民國49年教育部首次核准財團法人設立登記時所列的資產723萬餘元，高雄市府補助300萬元，省政府180萬元，後續美援50萬元等大額政府機關捐款佔73%，其餘為賢達仕紳與學生家長捐獻，而陳啓川佔 0%。

吳益政質詢後，高醫海內外校友群組討論熱烈，今發表聯合聲明肯定吳益政。

《高雄醫學大學全球校友 聲明文》

欣見高雄市吳益政市議員於2020 年(民國 109 年 12 月 7 日)在高雄市議會總質詢時提出重要質詢：高雄醫學大學建校當初以現金向南和興產公司買下建校用地的價格調查表（民國 43 年 10 月份）作為證據，以及創校初期之經費捐款等證據，建請高雄市政府要早日釐清高醫大建校史實，並請市政府盡快收回對高醫大應有的權益及管理建設之職權。

高醫大創校之時承蒙各界捐款，如賢達仕紳 166 萬餘元、學生家長 500 多萬 元、高雄市政府補助 300 萬元、台灣省政府補助 180 萬元，美援 50 萬元等。陳啓川沒有捐地、也沒有捐現金，所以其捐資額應為零元。

高醫創校資產，依據民國 49 年教育部首次核准財團法人設立登記時，所列的資產 723 萬餘元，簡約推估其中有高雄市政府補助 300 萬元，省政府 180 萬元，後續美援 50 萬元等大額政府機關捐款佔 73%，其餘為賢達仕紳與學生家長捐獻，而陳啓川佔 0%。

因此，高醫全球校友堅決要求如下：

1.高醫大財團法人捐助章程中，不應以「無捐地無捐款之陳啓川」領銜代表捐 助人。建請由高雄市政府向教育部聲請修正高醫大捐助章程條文，撤除以陳 啟川為首的捐贈記述，改列高雄市政府為主要捐贈者，以符合高醫大創校史實。

2. 我們要求《高醫大捐助章程第五條》修正為：「本法人之財產（包括動產、 不動產及其他產權）由高雄市政府等捐助，……..」

3. 建請高雄市政府將各種證據知會教育部與高醫大董事會，要求按當初官方捐 贈比率（政府機關捐款佔 73%）派符合比例人數之董事代表進入高醫大董事會。

設若高醫大財團法人捐助章程修正，將「高雄市政府」列名為主要捐資人代 表，且將高雄市政府代表列入高醫大董事會擔任符合比例人數之董事，高醫大將以高醫大創校史實為依據而成為公益化的大學與學校法人，並因此得以擺脫 私人利益財團之束縛，得以健全發展大學與附屬醫療機構，並依全球大學發展 方向與國立大學（如中山大學）合併，調整發展體制，飛躍進步，造福大眾與 莘莘學子。

感謝吳益政市議員仗義執言，堅持公理正義、尊重歷史真相，展現知識分子秉持良心、為民喉舌之公益典範；為市政府與高雄市民之福祉把關。高雄醫學大學作為高雄地區第一所大學，高醫大的公益化將促進台灣高等教育之提昇、成 為大高雄地區大學產能與醫療服務全面性發展的里程碑。

謹此聲明

全球高雄醫學大學校友會聯合會 理事長 蕭悧悧

高醫大北美校友會 理事長 曾陳蕙詩

高醫大中國大陸校友會 理事長 江文舜

高醫大日本校友會 理事長 何啓暉

高醫大醫學系系友會 理事長 林正泰

高醫大高雄市高醫校友醫師協會 理事長 黃鵬國 謹致 2020 年 12 月 8 日