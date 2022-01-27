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每日國際焦點

路透社25日報導立陶宛考慮調整台灣駐立陶宛代表處中文名稱，外長Gabrielius Landsbergis重申，沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫

俄羅斯在巴黎烏克蘭問題四方會談前，舉行軍事演習，並派遣更多戰機到白俄準備下月演習。北方艦隊戰艦進入巴倫支海演習保衛北極航線

北韓25日發射飛彈後，26日網路遭阻斷服務攻擊癱瘓6小時。此為數周來第2度受攻擊。27日又發射2彈道飛彈

美國通過22億美元軍售埃及C-130J超級大力士運輸機、防空雷達

日本

將強化航太、資安領域追隨美國，共同於印太戰略下抗中

原子能研究所、三菱重工、三菱快滋生反應爐公司，與比爾蓋茲投資的第四代核電公司TerraPower簽署合作備忘錄於美國建造核電廠

將要求電力公司開放電網服務市場予第三方電池儲能系統商，以推動儲能科技，進一步推動可再生能源

南韓

拜登任命前哥倫比亞大使、北韓制裁執行者Philip Goldberg為新任駐南韓大使

北韓

25日發射飛彈後，26日網路遭阻斷服務攻擊癱瘓6小時。此為數周來第2度受攻擊

27日又發射2彈道飛彈

中國

浙江省原常委、杭州市原書記周江勇2021年遭雙開下台，中紀委26日公布其五罪狀稱「與資本勾連，支持資本無序擴張」，暗指阿里巴巴

印度

疫情以來民生物資大漲2~4成，人民收入卻下滑

澳洲

因應歐俄衝突可能影響俄國供氣歐洲，考慮增加供應液化天然氣給歐洲

紐西蘭

2021年底通膨5.9%為1990年以來最高，2022年通膨預估為5.8%

菲律賓

紅十字會估計雷伊颱風摧毀150萬戶住家

新加坡

與太平洋聯盟：哥倫比亞、墨西哥、祕魯、智利簽署自由貿易協定

越南

2021年鋼鐵生產年成長19.1%，銷售成長15.6%，出口超過1400萬噸，總值127億美元

泰國

民生物資大暴漲2成，豬肉在非洲豬瘟加成下暴漲4成

歐盟

於WTO向埃及從農產品到家電的進口限制提出挑戰

英國

首相強生抨擊中國入侵台灣防空識別區表示這對和平與區域穩定沒有建設性

南韓化學大廠SK為首的聯盟將投入8000萬美元於英國電池矽陽極材料新創公司Nexeon。2021年11月該聯盟已經投入3300萬美元

賓利將於2025年開始生產其首輛全電動車

法國

法電員工抗爭反對政府要求法電廉價售電給競爭對手，法國政府表示準備好出手援助，但不會進行重新國營化

俄羅斯

在巴黎烏克蘭問題四方會談前，舉行軍事演習，並派遣更多戰機到白俄準備下月演習

北方艦隊戰艦進入巴倫支海演習保衛北極航線

西班牙

加那利群島外海救起319偷渡客

義大利

總統投票第三度失敗

瑞士

研究顯示82%染疫重症與54%輕症會有長期後遺症，與IgM、IgG3抗體較低有關

烏克蘭

德國提供5000頂鋼盔協助抗俄，基輔市長稱是笑話、無言以對

美國大使館敦促美國公民考慮離開烏克蘭

匈牙利

3月將主辦全球右翼大會

希臘

總理Kyriakos Mitsotakis為政府未能準備好應對暴風雪造成交通大亂與數千人受困道歉

雅典大樓爆炸起火1傷，200公尺外建築受損

立陶宛

路透社25日報導立陶宛考慮調整台灣駐立陶宛代表處中文名稱，外長Gabrielius Landsbergis重申沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫

荷蘭

放寬防疫管制，丹麥將解除所有管制，法國也將跟進放寬管制

美國

佛羅里達州外海翻船偷渡客找到1死，38仍失蹤

加拿大

擴大於烏克蘭軍事訓練計畫

巴西

國際能源總署與巴西能礦部合作推動巴西造紙業減碳

阿根廷

國際透明組織2021年貪汙指數39分，排名96名

智利

大舉升息150基準點

祕魯

西班牙能源公司睿爍表示海嘯後未發生二次漏油

古巴

黑市匯率1個月內大貶3成

以色列

將於第四季開始運作主權基金。原本於2014年規劃，2018年開始，延遲至今

電信集團合夥通訊將斥資4000萬謝克爾(1260萬美元)興建光纖網路建立第二套歐洲到中東的超快資料傳輸網路

土耳其

美國前共和黨參議員Jeff Flake就任美國駐土大使

埃及

美國通過22億美元軍售埃及C-130J超級大力士運輸機、防空雷達

沙烏地阿拉伯

公共投資基金成立賭博與電競集團Savvy遊戲公司

阿拉伯聯合大公國

以色列總統 Isaac Herzog將於30~31日訪阿聯

卡達

在美國協調下，將轉供部分天然氣給歐洲

阿曼

開啟中東首個電力現貨市場

黎巴嫩

以色列將恢復美國調停的與黎巴嫩海域談判

敘利亞

庫德勢力表示已經收復哈塞克市監獄

衣索比亞

內閣通過解除6個月的戒嚴

布吉納法索

西非國家經濟共同體為布吉納法索政變召開緊急峰會

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