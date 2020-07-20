新冠大流行，有人中標；有人安然無恙。大家第一個想到的是「免疫力」，沒錯，但如何增強免疫力？克勞迪婭·沃利斯（Claudia Wallis）在最新一期的《科學美國人》雜誌（Scientific American）發表一篇〈如何增強免疫力〉（How to Boost Your Immunity）告訴大家一些簡單、實用的步驟可以增強你的病毒抵抗力。克勞迪婭·沃利斯是一位屢獲殊榮的科學記者，其作品常出現在《紐約時報》，《時代》、《財富》和《新共和國》上。她曾是《時代》雜誌的科學編輯，也是《科學美國人》雜誌的主編。

她說，恐懼和欺騙經常是並存。由於冠狀病毒的傳播，焦慮開始席捲大地。到目前為止，沒有甚麼神奇的妙方可以對抗新冠病毒，但在一些科學基礎上，還是有一些原則可以保持我們健康的免疫系統。

第一.請勿吸煙。吸菸者更容易受到呼吸道感染。

第二.多吃各種蔬菜、水果和其他健康營養食品，來堅固你的營養基礎。哈佛大學營養學及流行病學和全球衛生學教授Wafaie Fawzi 說：「合理飲食可以減少感染的風險，並降低感染的嚴重程度。」

第三.養成良好的睡眠衛生習慣，每晚充足休息可以增進你的免疫力。科學家們早就知道，睡眠可加強人體的防禦能力。研究指出，在大流行時，接種疫苗後睡眠不足的人，相較於睡眠充分的人，他們產生的抗體反應會變弱。研究發現，睡眠增強T細胞在淋巴結的作用，在那裡觸發抗體的產生。德國蒂賓根大學神經學家貝塞多夫斯基（Besedovsky ）調查睡眠與免疫的關係得到這樣的結論。2015年進行的一項研究對平均睡眠時間進行了測量，然後將鼻病毒滴入他們的鼻子，發現每晚睡眠時間不到6小時的人患睡眠感冒的可能性是睡眠時間超過7小時的人的四倍。同樣，一項針對57,000名女性的研究發現，在為期四年的研究期內，每晚睡眠時間不超過5個小時的女性比8個小時的睡眠者患肺炎的可能性高40％。貝塞多夫斯基說，長時間的睡眠不足會導致低度炎症狀態：「從長遠來看，這似乎耗盡了你的免疫系統，因此它可能無法有效地抵抗感染。」

第四.定期運動，這也有助於你入睡。

第五.在飲食方面，幾種營養素與提高的抗病毒能力有關。例如，服用鋅補充劑。Wafaie Fawzi教授指出，鋅是肉類、貝類、堅果和全穀物中的一種礦物質，鋅缺乏症在較不發達國家更為普遍，但富裕國家也可能會發生這種情況，特別在人們失業時，食品供應不足的時候。維生素C和D也已顯示出改善對呼吸道感染的抵抗力，也許與新冠有關。維生素C在減少我們自身免疫反應引起的組織損傷中是可以起作用的。根據2019年的綜合分析，補充口服維生素C也證實可以縮短加護病房和心臟病人呼吸機的使用時間。至於維生素D，2017年對25項隨機對照試驗的綜合分析發現，維生素D補充劑可降低急性呼吸道感染的風險，尤其是對於維生素水平低的人（約占美國人的40％）；非裔美國人和西班牙裔美國人維生素水平低的比例要高得多。Fawzi指出，美國大流行開始於冬末/初春，恰逢D水平特別低的時候，因為大多數人主要通過日曬獲取營養。Fawzi和他的同事已經開始研究維生素D是否可以幫助新冠病人。同時，他建議服用綜合性維生素，此與均衡的飲食一起進行效果更好，尤其特別有助於營養不足的老年人。

堅持規律的就寢時間，每晚養成習慣來幫助你入睡，加上健康的飲食，補充多種維生素，雖然並不一定會使冠狀病毒完全遠離。但是，這些步驟才是具有真正的一線希望，可幫助我們承受各種健康威脅。