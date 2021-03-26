如果台灣人還不健忘，一定感到奇怪，兩年前才喝一瓶礦泉水的庶民老韓，現在搖身一變，變成穿新潮風衣的「歐爸」，怎麼看都不像庶民，更像「老潮男」，為了搭配風衣，老韓的臉部還動了除痣微整形，老韓照片一推出，讓人驚豔，又配合來敲門行動，立刻搶攻網路最高聲量，好事者還訊問，「庶民所穿這件風衣價值多少？」卻不關心腦袋有無長進。

韓粉救世主來了

老韓聲量才冠軍一天，就被更瞎的鮭魚身分證趕下冠軍排行，可見台灣的網路社會，沒有一件正經事，連男人懷孕也有人關心，台灣人智商可慮啊。

看看網路新聞就可以證明，媒體為了吸引閱聽者，最常見的消息就是，某某明星或網紅，胸前車頭燈如何偉大之類訊息，物化女性的圖文充斥，點閱率也超高，台灣的婦女團體卻全部躲到不見人影，網路新聞平台快要變成「花花公子」雜誌了，這樣的世界，人變成鮭魚，也就見怪不怪了。

這一次，老韓來敲門，帶著前總統候選人頭銜，絕不會只是做好事，搞搞慈善而已，他的動向一直是媒體注意焦點，尤其是國民黨支持率創下新低的19%時候，老韓敲門正是時候。

前面說過，老韓敲了兩次門，一成功，一失敗，但是至少衝高國民黨人氣，2018年靠著造神運動，敲開市長大門，卻因為不想待在門內工作，跑出來再敲總統府大門，最後連市長寶座也丟了，現在三度出來敲門，不直接明講所為何來，還要大家玩猜猜看，可以說趣味性十足。

老韓三度敲門，只有兩個門可以敲，不是國民黨大門，就是百里侯或者是總統府大門，還要先看黨主席大門是否敲得開而定，日前，本來要和老韓結盟，敲開主席大門的老趙，因為被中常委卡住大門，無法入內，氣急敗壞，大罵中常委，韓趙結盟，大事毀了一半，情勢急轉而下，逼迫老韓必須二擇一，是否拿下黨主席大位，扛乞丐幫募款責任，三年後直攻總統大位，這一條路，看似簡單，卻不好幹，單單募款這件事，老韓就吃不消，眼下，失去老趙盟友，就算宣傳機器還在，可是未來黨內無人看著，自己和韓粉畢竟還是外人，換個角度想，爭奪黨主席大位，正好考驗韓粉力量試金石，一旦錯過主席爭奪，無法凝聚韓粉力量，明天變數就會更多，這也是老韓考慮的一點。

江啟臣遇到對手了

已經準備連任的江啟臣，把敲門遊戲改成「起程到你家」，拜訪黨員，一兼二顧，算是黨主席選舉啟動的手勢，從黨內民調來看，連公子、朱立倫、江啟臣和老韓，四強鼎立，老韓還是聲量最高，如果持續維持聲量，老韓要幹黨主席的話，老江也擋不住，問題還是老韓的興趣並不大，客觀來說，連公子有錢，幹主席條件比較成熟，偏偏又缺乏支持者，這才是國民黨最大的困局，台灣的政治選舉方法，越來越朝向金錢發展，沒有錢的政黨，想要大展鴻圖，肯定到處受限，這也是台灣政治一大隱憂，未來也只能從選舉制度改革下手。

3月23日，台灣民意基金會公布政黨支持度，民進黨還是第一名，小英和蘇貞昌支持度持續超過50%，可以證明，經濟成長和防疫成功壓倒一切，本來，國民想藉著美豬進口，藻礁環保，核四電力問題，弄成公投，可以搶攻民進黨選票，現在看來台灣人並不傻，國家能源佈局是專業問題，不是靠著投票公投就可以解決，保護藻礁公投，弄了70萬票過關成案，可惜，國民黨支持度卻不升反降，就是人民給國民黨操作公投過度的警告。

當歐美亞非洲，全球被武漢瘟疫折磨時候，台灣居然活出一片天，馬照跑，舞照跳，羨煞一堆先進國家，連日本人也不得不對這個過去的被殖民國，刮目相看，這兩項成功已經變成民進黨護身符，今年疫情若被疫苗成功壓制，民進黨的支持度肯定不會太差，那麼明年的地方選舉，國民黨恐怕要苦戰了。

國民黨必須選出一個可以在明年地方選舉，挽救國民黨的主席，這才是老韓三度敲門的因素，老韓猶豫不決，問題是政治很殘酷，機會過眼即逝，若沒有勇氣扛下2020大任，就不會有2024，道理很簡單。



作者指出，韓國瑜三度敲門，只有兩個門可以敲，不是國民黨大門，就是百里侯或者是總統府大門。圖／擷自韓國瑜臉書