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每日國際焦點

日本防衛大臣與美國國防部長同意合作保台抗中。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗施打疫苗2天後確診。中國供應巴基斯坦國藥疫苗。

智利儘管疫苗已施打超過四分之一國民，染疫人數卻破新高，醫療體系僅剩198床。智利為求疫苗施打快速來者不拒，不僅使用輝瑞、阿斯特捷利康、嬌生疫苗，還進口中國科興疫苗。從COVAX得到89萬劑阿斯特捷利康疫苗，第一批輝瑞疫苗24萬劑，科興疫苗第一批訂購1,000萬劑。

土耳其總統艾爾段退出2011年簽署的伊斯坦堡公約，即歐洲理事會防止和反對針對婦女的暴力和家庭暴力公約，歐盟強力批評，要求艾爾段三思。

日本

防衛大臣與美國國防部長同意合作保台抗中。

中國

表示與美國將在氣候變遷問題方面合作。

印尼

伊斯蘭學者理事會懷疑阿斯特捷利康疫苗製造過程使用來自豬胰臟的胰蛋白酶，阿斯特捷利康表示絕無使用豬成分。

菲律賓

軍方20日射殺摩洛人分離主義伊斯蘭恐怖組織阿布沙耶夫領袖阿波麥克，並救出4名印尼人質。阿布沙耶夫經常綁架勒贖。

表示3月7日有220艘解放軍船隻入侵爭議海域。

泰國

軍方表示並未支援米糧給緬甸軍方，邊界米買賣是正常貿易。

巴基斯坦

總理伊姆蘭汗施打疫苗2天後確診。中國供應巴基斯坦國藥疫苗。

俄羅斯

表示英國要擴增核武力的計畫違反國際條約，俄英關係急凍。

德國

巴伐利亞基社盟議員阿佛列‧紹特因口罩回扣案遭受調查，因而退黨，紹特否認指控。基民盟/基社盟深陷口罩弊案風暴。

希臘

疫情嚴重準備徵召民間醫師協助防疫。準備發出自我篩檢試劑。

阿爾巴尼亞

捐贈500劑阿斯特捷利康疫苗給科索沃，科索沃是歐洲唯一還沒開始施打疫苗的國家。

馬爾他

前參謀長被控洗錢、貪汙腐敗。2019年參謀長因其密友涉及2017年殺害反貪污記者而辭職。

加拿大

保守黨否決黨魁主張保守黨承認氣候變遷的提案。

加拿大太平洋鐵路公司同意以250億美元購併堪薩斯南方鐵路公司。看好加美墨縱貫貿易。

美國

繁星聯盟、福特因為晶片短缺，繁星聯盟美墨公廠減產卡車，福特美國工廠將減產。

巴西

外長表示已與美國聯繫請求給予多的疫苗。

智利

儘管疫苗已施打超過四分之一國民，染疫人數卻破新高，醫療體系僅剩198床。智利為求疫苗施打快速來者不拒，不僅使用輝瑞、阿斯特捷利康、嬌生疫苗，還進口中國科興疫苗。從COVAX得到89萬劑阿斯特捷利康疫苗，第一批輝瑞疫苗24萬劑，科興疫苗第一批訂購1,000萬劑。

沙烏地阿拉伯

沙美石油2020獲利大跌，2021年資本支出從往年的400~450億美元降至350億美元。2020年資本支出則為270億美元。

土耳其

總統艾爾段退出2011年簽署的伊斯坦堡公約，即歐洲理事會防止和反對針對婦女的暴力和家庭暴力公約，歐盟強力批評，要求艾爾段三思。

以色列

大選前夕2萬人抗爭反對納唐亞胡。

葉門

沙國聯軍猛攻沙那，報復胡塞叛軍以無人機攻擊利雅德煉油設施。

伊朗

薩拉萬21日發生爆炸1死，革命衛隊怪罪恐怖份子攻擊。

敘利亞

軍方開炮擊中醫院，導致7平民死亡14醫療人員受傷。

馬利

上周士兵遭襲擊33死事件，伊斯蘭國西非分部宣稱犯案。

肯亞

首都奈洛比有大量國際組織外交人員，決定將國際外交人員納入優先施打疫苗，引起醫護人員不滿。

福和會官方網頁：www.fratwn.org