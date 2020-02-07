對抗疫情，除了醫療專業之外，政府丶人民必須齊心協力．尤其政府各部門彼此合作。此次武漢肺炎肆虐，方興未艾，造成的衝擊，不可小覷。目前政府防疫仍然二級開設，但是可預見未來，不可掉以輕心。圖／中央流行疫情指揮中心2/4記者會直播（資料照）

中國大陸武漢肺炎迅速擴大，包括台灣也受到影響，已經有16案例，全民戒備，口罩問題不少。大中小學延後開學，採取一連串阻絶境外丶居家管理丶禁止疫區民眾入境等措施。

台灣醫療水準有目共睹，2003包括政府丶人民共同抗煞（SARS）經驗，可以比較從容應對。近日重讀當時疫情總檢討報告，略有心得，政府部門有此報告，亦可作為此次處理武漢肺炎的參考。

2003年3月13日台灣發現第一個SARS可能病例，不久社區感染丶和平醫院封院等。該年4月28日成立行政院SARS防治及紓困委員會。由行政院長親任召集人，連續兩個多月，6月17日世界衛生組織解除台灣旅遊警示。7月5日台灣自地區性傳播名單中移除，整個抗疫工作完成階段性任務。

研考會負責籌組防治及紓困委員會，下設十二組，負責督考組，於該年8月2日於行政院會提出SARS疫情總檢討報告。全文超過一百頁，並有各部會附件報告，係有關SARS防治最完整文件。報告分成兩大內容：重要措施及具體績效，以及檢討與改進措施。

重要措施及具體績效細分十一項：建立組織及運作機制丶研訂暫行法規及編列緊急預算丶統一指揮抗疫工作丶醫療及疫情控制措施丶境外管制措施丶居家隔離措施丶物資管控措施丶國防資源支援措施丶產業及經濟措施丶新聞宣導措施，以及規劃後SARS台灣重建計畫。

SARS疫情檢討與改進措施

檢討與改進措施，包括制度面部分，執行面部分。制度面包括長期重醫療輕公衞政策必須合理調整丶醫療機構管理及監督機制有待強化丶傳染病防治相關法規有待檢討落實丶民眾公共衛生與防疫觀念亦待加強。執行面包括國際傳染病資訊蒐集尙待加強丶國境疫情管控機制應予強化丶機關間橫向及緃向聯繫仍待強化丶居家隔離配套措施尚待改善丶防疫支援體系尚待加強丶防疫物資供需不平衡丶國內與國外宣導仍待強化丶持續輔導產業恢復正常營運。

危機管理與國家治理密切關係，抗煞經驗累積一些國家治理的知識，對抗疫情，除了醫療專業之外，政府丶人民必須齊心協力。尤其政府各部門彼此合作，以此次武漢肺炎肆虐，仍然方興未艾，雖然病毒等與SARS有别，但是造成的衝擊，不可小覷。目前政府防疫仍然二級開設，但是可預見未來，不可掉以輕心。SARS的防疫模式，以及累積十多年的經驗，醫療丶物資丶防疫等多年整頓。國人應該有信心面對此次的挑戰。

醫療機構及衞生褔利部表現可圈可點，其他機關亦是。防疫如同作戰，不分彼此，中央丶地方政府，政府丶人民均責無旁貸。重讀該年負責的SARS疫情總檢討報告，一些心得，供大家參考。