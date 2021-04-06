鄭南榕先生的兩句話影響我的人生！

1、「走台灣獨立建國這一條道路，是要忍耐的住孤單與寂寞。」

2、「剩下就是你們的事了，台灣獨立建國不能採取妥協、軟弱的立場。」

主張台灣獨立的鄭南榕，一直堅持理念，採取不妥協、不可以軟弱的立場，希望能喚醒台灣人民不要妥協，繼續堅持的對抗中華民國體制。我也一直警惕自己，堅持台灣獨立建國，不可以採取妥協、軟弱的立場。台灣人民應該聽到，行動思想家鄭南榕最後的呼籲：《剩下就是你們的事了》，不能採取妥協、軟弱的立場，不可以繼續維持中華民國體制在台灣的現狀，堅持完成建國、制憲、入聯的使命。《剩下就是你們的事了》，剩下的就是我們所有台灣人民應該完成建國、制憲、入聯的使命！

維持現狀是建國的最大障礙

葉菊蘭女士說：「鄭南榕還有一個更高的理想，就是台灣獨立建國，但是沒有那麼簡單。」

台灣人民應該了解主要的阻礙是：

1、繼續維持現狀中華民國體制下的一中憲法與外交，是阻礙台灣成為國家的最大因素。中華民國體制並不是一個國家，而是一個中國的叛亂體制非法政府。

2、誤導台灣人民相信「維持現狀就是獨立」，是阻礙台灣成為國家的因素。現狀使國際社會，都認為台灣不是國家，無法積極主動的支持台灣。何況中華民國至今自我主張是中國的政府，維持現狀就是維持漢賊不兩立的「一個中國」現狀，台灣根本無法以國家身分加入國際組織。

3、台灣無法建國是因為台灣人沒有建國的意志，不夠積極主動，不敢宣布獨立，不敢主張要建立國家。請記住鄭南榕先生最後的呼籲：不能採取妥協、軟弱的立場。如果沒有「意志」建國，積極、主動、持續的向國際社會「宣布獨立」，表明建國的決心，台灣就不可能成為國家。