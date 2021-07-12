日本副首相兼財務大臣麻生太郎（Taro Aso）7月5日表示，中國若侵犯台灣，接下來就輪到沖繩，因此日本應將此視為「存立危機事態」，依安全保障相關法制行使集體自衛權，並強調「日美就必須一起防衛台灣」。對於台海問題，沖繩顯然是關鍵。專家對於沖繩的美軍基地訓練，分散沖繩軍事負擔的可行方案，以及日美台軍事合作的可能性提出各種見解。

沖繩美軍基地可快速對應台海戰事

隨著台海的緊張情勢升溫，美日同盟顯然也隨之變化。英國《金融時報》（Financial Times）6月30日的報導指出，美日兩國針對台海可能爆發衝突的情勢，持續進行兵棋推演及聯合軍演。隨後《富比世》（Forbes）雜誌也刊載了一篇分析，指出日本為台灣而戰的可能性正在增加，最可能的介入點是距離台灣只有約445公里的宮古海峽（Miyako Strait）。這也就表示，沖繩的美軍基地將是日美同盟對應台海戰事的樞紐。

日本防衛省防衛研究所主任研究員山口信治（Shinji Kawana）對美國之音表示，中國在東中國海和南中國海的軍事演習日趨頻繁，這確實給日本帶來了很大的壓力，因此日本官方目前已接受這樣的觀點，即一旦中國對台灣發動武力侵犯，日本必須加入戰爭。

他說: 「沖繩是台海戰爭的重要舞台，因為它在地理上就必須做出第一反應。再者，從軍事角度看，第一條島鏈變得越來越重要。沖繩尤其駐有美國前線軍事基地，中國軍隊必須攻擊沖繩的美軍基地以免美國直接介入台海戰事，那就是攻擊到日本的領土，自衛隊就會參戰。因此美中衝突越深化，沖繩的戰略重要性就越大。」



日本防衛省防衛研究所主任研究員山口信治。圖／擷自自VOA，山口信治提供

沖繩國際大學教授野添文彬（Fumiaki Nozoe）接受美國之音的採訪時表示，隨着中國軍事實力的增強，美國在西太平洋的軍事優勢已經有別於以往，因此與日本的軍事合作必不可少，而其中沖繩受到的影響最大。如果台灣發生緊急情況，日美雙方政府協商後必然從沖繩的基地發動反擊，接着中國將對嘉手納空軍基地發動導彈攻擊，或是對沖繩各地發動網路攻擊。

日本防衛副大臣中山泰秀（Yasuhide Nakayama）6月28日在接受美國智庫的專訪時指出，如果「台灣有事」將直接影響到沖繩的安危，他形容沖繩和台灣「有點像鼻子和眼睛，非常接近」，因此假如台灣遭到攻擊，沖繩一定會被捲入其中。

沖繩基地正進行強化培訓

美國在日本的眾多軍事基地中，沖繩是最大聚集地，美軍基地占有了沖繩將近20%的土地。美國空軍的嘉手納基地（Kadena Air Base），海軍陸戰隊第三遠征軍的多個駐地以及普天間飛行場（MCAS Futenma）與台灣距離非常近，對於美軍用對應台海戰事以及日本提供援助與後勤補給都最為方便。

野添文彬指出，針對台灣緊急情況發生的可能性劇增，美軍在沖繩的訓練已經逐步加強。他說：「目前美軍正根據新的作戰概念『高級先進基地作戰』（EABO，Expeditionary Advanced Base Operations）加強訓練。海軍陸戰隊以在台灣和南中國海可能發生的緊急情況為前提，先派小規模部隊分別駐紮數個偏遠的島嶼，在這些島嶼上建立導彈和加油的基地，進行訓練以確保對海域的控制，阻擋中國海軍的入侵。現在沖繩已經積極開展使用V22魚鷹式傾轉旋翼機，KC130空中加油機，F35閃電II戰斗機，以及降落傘訓練等。」



日本沖繩島的位置。圖／擷自自VOA

另一方面，野添文彬也表示培訓的強化美國軍事飛機的起降次數持續增加（如普天間飛行場），對當地居民的生活造成困擾。美國欲在沖繩部署中程導彈，也使得當地居民強烈反對，所以加強培訓與軍備升級計划對沖繩基地一直都是很大的問題。



沖繩國際大學教授野添文彬。圖／擷自自VOA，野添文彬提供

沖繩美軍基地負擔大

分析人士指出，隨着中國「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）戰力的提高，美國在沖繩的軍事基地面臨的威脅相對增大。

東京工業大學教授川名晉史（Shinji Kawana）對美國之音表示，美軍在沖繩基地問題是根深蒂固的，而且問題的性質是多種多樣的，沒有適當的方式分解就無法找到解決方案。

他說：「其實應該把日常訓練場和戰爭的舞台分開，首先，在沖繩基地上推動美軍與自衛隊聯合使用的構想比較具有現實意義。從1960年代開始，這個聯合使用的方式就被用來解決日本本土的基地問題。再從全球角度來看，『共享使用』也是一個有效的解決方案。沖繩民眾一開始反對自衛隊駐紮在所難免，但時間久了就會習慣，逐漸緩和。」

川名晉史表示，美國在沖繩的軍事基地不僅對日本的穩定非常重要，而且對於沖繩本地的穩定也非常重要。另一方面，沖繩基地的負擔當然不容忽視。特別是應該盡快消除普天間飛行場的負擔，逐漸推進向邊野古基地（Hekono）的搬遷。



東京工業大學教授川名晉史。圖／擷自自VOA，川名晉史提供

野添文彬提出了另外一種想法。他說，雖然美日同盟面對台海的緊張局勢很重要，但把軍事基地都集中在沖繩，無論在政治和軍事上都是不可能持續的。所以美軍也正在調整培訓策略，例如海軍陸戰隊EABO，以及能通過全球到達和靈活部署提供快速響應能力與空中作戰能力的空軍ACE（Agile Combat Employment）敏捷作戰部署。

野添文彬說：「可以將美國駐沖繩的軍事力量及其訓練，分散到日本本土如九州島的奄美大島、馬毛島等地，以及其他亞洲地區。從減輕沖繩島基地的負擔並保持相當威懾力的角度出發，這是相對長遠的考慮。如果將訓練分散到已經有軍事基地並定期進行操練的地方，只是增加訓練的次數與人數視情形略為調整，在實際操作上更為方便。而且隨着帛琉美國軍事基地的開放以及澳大利亞對美軍訓練設施的擴大，我相信亞太地區可以接納更多的美軍駐扎，這也將使美國在印太地區的軍事力量更加穩定。」

沖繩在日美台戰略合作中的角色

美日同盟將台灣的安全視為重要防衛項目，台灣總統蔡英文自2019年即表明希望展開台日安保對話，去年日本新內閣上任后，防衛大臣岸信夫（Nobuo Kishi）即透過《產經新聞》表示期待日美台展開安保對話。

分析人士認為，如果日台安保對話與實際軍事合作開始進行，沖繩絕對是最重要的角色。

山口信治表示，日美台三方軍事合作的需求已經顯而易見。他指出，考慮到第一島鏈的戰略重要性，加上中國可能對台海地區發動大規模入侵的可能性增高，勢必要形成日美台之間的密切合作關係才足以阻擋中國的侵略。

山口信治也提及，在日美台安保合作上，期望與實際可發揮的空間是有差距的。台灣可能希望取得明顯的象徵性進步，達到近似「同盟國」的效果，但日本在目前規定上是不能直接參加台灣的防御。

他說：「重要的是『從可能的地方開始』並『取得成果』。合作的實質性進展比象徵性進展更為重要。民間智庫與大學等單位針對戰略對話的共同研究、『1.5軌外交』並不困難，把沖繩當作主題非常合適。如果要論及軍事相關合作，監視中國的海軍和空軍的日常活動也愈發重要，從這一方面開始日美台灣的軍事合作比較務實。」

川名晉史說：「日本不太可能直接與台灣展開戰略對話，必須藉由美國居中間接地展開相關對話，而即使日本與美國有共同的戰略利益，日美雙方與中國的政治距離感顯然不同。日本必須與美國保持同步，同時避免與中國的關系過度惡化。所以，日本會擔心日美台安保對話會過度刺激中國。沖繩雖然在台海問題上舉足輕重，但是比起與台灣的安保合作，日本與沖繩本地比較關心的是美國海軍陸戰隊作戰部隊遷往關島和達爾文港的可能性。」

野添文彬則認為，從沖繩的角度來看，居民對台灣有很強的熟悉感，但對於深入參與台灣軍事對話有很強的警惕性。

他說：「其實日美台三方從軟性的方式開始合作比較重要，例如在醫療、教育、文化、科技、商業等交流，造成切也切不開的密切關系。而在地理位置上與台灣最接近的沖繩，本來就對台灣有特殊的好感，所以加強沖繩與台灣之間的經濟和社會交流很容易。沖繩長期致力於實現作為世界的橋梁的目標，若是從非軍事的交流與對沖繩的投資入手，其實很容易讓沖繩增強對台灣的支持，再進行沖繩的安全問題進行學術聯合研究。」