只有等到海峽兩岸的人，都能夠把文化認同、祖先認同、和國家認同分辨清楚；徹底擺脫「道統」、「法統」、「正統」、「民族大義」與「大一統」的荒謬思想，台灣更改國名國號、中國追求民主化，以及海峽兩岸分、合等問題，才有可能得到釜底抽薪的解決。圖／前衛出版提供

【作者按：就在武漢肺炎疫情全球緊繃之際，筆者於3月3日在華府台灣同鄉會舉行了一場《從兵馬俑到毛澤東與共產中國》的新書說明座談會，雖然本書在去年12月出版時，武漢肺炎疫情尚未公開，書中並未談及此事，但是以古鑑今，讀者或許仍可以從中得到對這件事的些許啟發。以下為座談會前言摘要】

中國毒素污染西方文明

自從本書出版後，有人問我「你寫這本書的主要目的是什麼？」我的答覆是，如果用最簡單的話來說，那就是，希望這本書能夠傳達一個很多人不願面對的事實，那就是，只要中國的本質不改，或者說，只要中國沒有民主化，那麼，所謂的中國就永遠只會出現兩種狀況：

一種是，要麼內亂、自相殘殺、民不聊生；一種是，要麼稍稍安定後就對外霸凌、對外侵略；如此週而復始，反覆循環，永遠也別想它會按照公平理性的遊戲規則來跟你打交道，和平共處。

25年前我寫過一本書，書名就叫做「亂 - 惡性循環的中國文化」，在那本書的序裡就已經提到：「.......由於中國人口的眾多，假以時日，在今天這種交通發達，中國人大量外移的情況下，我真的擔心，有一天，甚至連西方的優質文明，也會被這個毒素文明給污染，給破壞，那該是全人類何等的不幸！.......」

如今事實證明，這種現象正在猛烈發生。從最近正在全球擴散的武漢肺炎往上推，對內，從天安門廣場屠殺手無寸鐵的青年學生、血腥迫害西藏僧侶、強摘死刑犯器官買賣，到壓榨億萬農民工、將上百萬維吾爾人關進集中營裡，等等等等；對外，從盜竊西方知識產權、用賄賂等等不光彩不正當的手段擾亂破壞國際貿易，到南海人工造島大搞軍事化威脅周邊國家、威脅海上航行自由，等等等等，可以說數都數不清。

這本書第二個要強調的是，中國式帝王統治的殘忍與暴虐，稱得上舉世無雙世界第一。

一方面，從秦王國發明連坐法以後，秦王朝以後的中國歷代帝王，除了獨裁專制以外，對犯人還講求罪及親屬，所謂的滅三族，滅九族，甚至滅十族，就是這種連坐法之下的產物。

另外，從漢武帝發明「腹誹」以後（腹是肚子，誹是誹謗，所謂「腹誹」，顧名思義，就是在肚子裡私心議論），高壓專制還嫌不夠，還要管制人們的思想，其中最顯著的例子，就是明清以來一再發生的血腥文字獄。到今日的毛共中國更變本加厲，甚至要管制每個人的靈魂，像他們目前正在做的，毀滅維吾爾族穆斯林信仰，毀滅藏傳佛教種種傳統，炸毀基督教教堂，拆除十字架，等等等等。

妒恨衍生受迫害妄想症

這本書第三個要強調的是，中國人本來就已經不知道什麼叫理性反省，在毛共中國仇恨式扭曲教育的長期熏陶下，更可說對西方先進國充滿了又妒又恨的潛意識情意結。

因此之故，以美國為首的西方當初把它拉進世界貿易體系，希望它繁榮富裕後改變體質，大家共存共榮，如今終於大夢初醒。

因為，從這種又妒又恨的潛意識情意結所衍生出的心態是，總覺得別人欠他，因此，對西方先進國的偷、搶、騙、扒、拿種種佔盡便宜的作法，都變成是理所當然，顛倒因果，都被合理化成是「當初我被欺負的補償」，絲毫沒有羞恥，當然更不可能感恩。反過來，一旦佔便宜的行為遭到遏止，立刻就滿懷怨懟，就感覺受到羞辱，所謂的泱泱大中國，實際上卻像滿肚子委屈的村姑。

老實說，在毛共中國這幾十年的洗腦、宣傳、教育下，現今十三億支那人當中的絕大部份，可以說，在面對西方先進國包括台灣在內時，在面對比它自由民主的國家時，普遍患有嚴重的潛意識自卑感，而由這種潛意識自卑感所衍生出來的，就是「受迫害妄想症」！

這本書第四個要強調的是，雖然位在黃河流域中下游的東亞古文明曾經是世界輝煌的古文明之一。但是，這個輝煌的古文明自秦始皇大一統以後，早就已經完全毀壞，完全走樣。其中最鮮明的寫照是，從秦始皇以來，一直到現在的毛共中國，沒有一個支那統治者不是全心全意試圖把老百姓捏塑成一個個的兵馬俑，捏塑成只有絕對聽話絕對服從的軀殼，而不許有任何獨立思考！

本書也就是以此為形容詞，描述秦始皇給爾後的支那所樹立的惡表，以及自稱比秦始皇還要超過百倍的毛澤東、至今頭像還高掛在天安門廣場正中央的毛澤東、至今頭像還印在人民幣上面的毛澤東，給現代中國人所造成的災難和扭曲！

弱肉強食的野蠻文化

在第一個篇章「毛共中國與自由台灣」裡，主要強調的有三部份：

第一個部份是：秦王國或秦始皇以其絕對野蠻殘暴的特質，摧毀了先秦時代的一些文明或倫理，給後世中國樹立了無與倫比的惡表。其中最著名的例子有：

1. 秦王國撕毀「殺降者不祥」的古訓與慣例，在長平之戰勝利後，一舉坑殺趙國降卒（戰俘）20萬人。

2. 焚書坑儒 - 秦始皇因不滿書生議論，一舉活埋四百六十多名儒生。並且為了愚民，徹底銷毀當時的所有著作，只准許留下醫藥、卜筮、和種樹這三種無損其統治權威，助長迷信的書籍。

從此，是非正義徹底消亡。代之而起的，是一切以權力為依歸。而權力的來源，又是看誰比誰更兇狠、誰比誰更狡詐，中國政治從此退化成徹底弱肉強食完全沒有是非的野蠻狀態。

清末以後，從西方來的現代化物質文明和基督教文明，給歷經兩千兩百多年斲喪、已經腐朽不堪的中國文化傳統注入新血。但是，甚至到今天，仍敵不過秦始皇大一統以後所累積的超強毒素。毛共中國及他們所謂知識份子中的絕大部份，仍然拒絕服膺自由、民主、法治、人權是普世價值！

第二個部份是：二次大戰結束時，日本放棄對台主權，當時以美國為首的盟國，曾有意支持台灣獨立，但是，調查結果，當時的台灣民意，選擇的卻是「回歸祖國」；1971年毛共中國進入聯合國之前，在台灣的蔣介石國民黨政府，每年花費大筆鈔票進行所謂的「聯合國中國代表權保衛戰」，最後眼看保不住了，美國西方還曾經勸蔣介石能夠更改國名，好能繼續留在聯合國，但換來的卻是蔣介石「漢賊不兩立」的回應，當然也就只好被趕了出來。

1980年代，英國準備退出香港時的香港，也遭遇同樣情況，英國也想支持香港獨立，但是各位想想，可能嗎？

當時那些懷抱「道統」、「法統」、「正統」、「民族大義」與「大一統」情意結的香港人，寧可一方面咒罵「九七大限」，爭先恐後往外移民，但也完全沒有想到自己可以獨立，當然，如今後悔也來不及了。

反觀西方，西方文明源自古埃及，但是，今天的埃及會稱自己是古埃及的「道統」、「法統」與「正統」嗎？ 歐洲文明源自於古羅馬，但是，今天的義大利會稱自己是古羅馬的「道統」、「法統」與「正統」嗎？

換句話說，台灣現今的國家認同問題，其實也是海峽兩岸共同面對的問題。

事實已經擺得很明顯，只有等到海峽兩岸的人，都能夠把文化認同、祖先認同、和國家認同分辨清楚；徹底擺脫「道統」、「法統」、「正統」、「民族大義」與「大一統」的荒謬思想，台灣追求更改國名國號的問題也好，中國本身追求民主化的問題也好，海峽兩岸的分與合也好，才有可能得到釜底抽薪的解決。

「民族大義」「大義滅親」反人性

第三個部份是：自秦始皇以後，中國形成了一種可怕的怪現象，那就是，除非內亂、自顧不暇，否則的話，只要稍稍穩定，必然外侵。

像漢武帝，像唐太宗，可是支那歷史上千古歌頌的偉大聖君，但翻看歷史，在漢武帝和唐太宗時代，也正是支那帝國對外侵略的鼎盛時期。

換句話說，自秦始皇一統以後，儒家那套「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」，把皇帝捧為上帝的奴才邏輯，已經被刻劃進支那政治的骨髓裡，牢不可破。也因此，才會發展出所謂「民族大義」「大義滅親」這類反人性的想法。

按照這種邏輯，會很自然地演化出「天無二日，地無二王」現象。最高掌權者就是上帝，不但牢控子民的食衣住行，且一如秦始皇當年豎立的榜樣，還要嚴控人民腦子裡的思想，要控制每個人的靈魂！與西方大國包容周邊小國給予起碼尊重的作法，不啻天壤之別！

不過，值得一提的是，中國歷史上這種除非內亂必然外侵的規律固然使人恐慌，但諷刺的是，偏偏事與願違。

由於強調「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」這種絕對化思想，因此，迄今發展不出需要妥協尊重與制衡才能實現的民主體制。也因此，翻看支那歷史，實際上不但是亂多治少，而且是亂多多而治少少，實際上並沒有多少能力外侵。反過來，被打挨揍或自相殘殺的情況才是史不絕書。

然而，弔詭可悲的是，無數次撞板挨揍或內亂自相殘殺的結果，並沒有使支那人的政治思想轉換成民主思維，選擇公民參與、政黨輪替，言論自由等等，反而更加深他們的受迫害妄想症心態，更加認定「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的「定於一」，才是問題的唯一解藥，真叫人夫復何言！

際此世界各國都在膽顫心驚地關注支那帝國將怎樣運用其看似強盛的國力之際，誰知道什麼時候，這種對內高壓對外霸凌囂張導致動亂的歷史又將重演。屆時，可能也正是全世界，尤其是周邊小國鬆口氣的時候吧。

在本書第二個篇章「毛共中國與自由世界」裡，主要強調的有兩個部份：

第一個部份是：中國自毛澤東竊國殘民以逞死人千萬以後，之所以還會崛起，其中有幾大外在因素，發揮了關鍵的作用：

第一大關鍵是，1971年，美國總統尼克森為了對抗前蘇聯，不惜飲鴆止渴地拉攏中國，讓中國進入聯合國。

此舉不但給中國在西太平洋海域創造了一個潛在的巨大迴旋空間；也為台灣同胞的福祉，投下迄今無法消散的陰影。另方面，這麼一來，毛澤東式共產黨靠殺人如麻殺人盈野所建立起來的野蠻政權，也因此得到國際上承認。

接下來的骨牌效應是，日中建交。而日本基於二次大戰期間侵華的歉意，抱著化解舊怨的心態，建交後給中國提供了長達數十年的大量無息貸款，幫助改善中國許多基礎設施，並轉移不少民生物品的製造技術。

第二大關鍵是，1979年，美國和中國正式建交。當年的秘密檔案如今已陸續解禁，從中可以看出，中國當年表面上雖然口口聲聲反美，要埋葬美帝國主義，但骨子裡真正急於和美國建交的，其實是因為文革而山窮水盡走投無路的毛澤東一方，是中國一方。

很顯然，美國在這件事上，可說上了大當！

從此，美國的門戶對中國敞開。而作為全球最大市場的美國，也自然成了間接拉動中國經濟的火車頭。

第三大關鍵是，1980年代末，1990年代初，台灣的資金和技術開始湧向大陸。尤其是台灣產業賴以為生，為歐美日大廠代工裝配的生產技術，轉移到中國，等於把台灣經濟成功的鎖鑰，交到中國手上。

更有甚者，由於台灣的帶動，中國成為全球代工裝配製造業中心的漩渦迅速形成，日本、韓國、美國等工業大國的次級工業品生產，很自然地一窩蜂遷往中國，一方面讓中國賺飽了工錢，二方面也讓中國學得了不少生產技術。

第四大關鍵是，9/11事件後，美國總統小布希發動伊拉克戰爭，一方面把當時還擁有克林頓時代積存的兩萬多億美元國庫盈餘迅速耗盡；二方面由於美國本身陷入伊拉克戰爭泥淖無暇他顧，間接促使野心勃勃的中國在亞洲地區坐大；三方面台灣的馬英九2008年當選總統後，更將台灣對大陸僅餘的資金技術限制進一步鬆綁，終至使中國的經濟實力，一發不可收拾地竄升，演變到今天這個地步。

自由世界不會放棄台灣

第二個要強調的部份，也是本書結尾格外要強調的部份，那就是：如果我們用宏觀的角度觀察，就會發現，雖然毛共中國處心積慮想併吞台灣，但是，自由世界是不會放棄台灣的。

理由是，早自五百多年前海外地理大發現以來，由於地理位置的關係，台灣就一直處於西方海權國家和東亞土龍（明帝國，清帝國）之間，拉鋸爭奪的焦點。

時至21世紀的今天，基本形式並未改變。如果有所不同，那就是，台灣的自由化和民主化，已經使台灣在精神價值層面，與西方自由世界更融為一體。

也因此，在面對專制極權的毛共中國處心積慮併吞台灣時，就算台灣島內第五縱隊橫行，民心鬥志有限，自由世界也不會放棄台灣！

我曾經在《不橫挑強鄰，也不應妄自菲薄》一文裡提到：

【與面積大小類似的瑞士和以色列相比，台灣具有比瑞士和以色列好上百倍的天然屏障 - 一條一百三、四十公里寬的台灣海峽作為保護傘。

其實，毛共中國自己很清楚，若想用武力征服台灣，首先就得跨越黑潮湍流的台灣海峽。然而，這點它做得到嗎？

大家都知道，海空戰爭不是陸地戰爭，蒙古帝國天下無敵的鐵騎也好，毛澤東那套不顧人命人多取勝的「人海戰術」也好，完全無用武之地。

反過來，這種格外需要高素質兵員，精良訓練，精密協調的現代化海空戰，以毛共中國嚴重的貪污腐化，以毛共中國工業技術還落後歐美日本一大截的現實，只要台灣站穩腳跟，內部不為毛共中國滲透潛伏分化利用，以美日澳歐強大的海空力量作為奧援，老實說，台灣在軍事上根本無需擔憂。】

換句話說，毛共中國今日的表面風光，其實是十足的虛胖，用來嚇唬西方，事實已經證明，川普領導下的美國早看穿這點。

從美中貿易戰開打，就可證明以川普總統為首的美國或西方，已經受夠了毛共中國對美國或西方占盡便宜的貿易作為，所以，川普總統在貿易戰初起時還特別聲明，他並不是要打貿易戰，恰恰相反，他是撥亂反正，要求公平合理，要取消中國這種佔盡便宜的做法。川普說，中國這種極度不公平的貿易行為本身，才是貿易戰，而他所提出增加關稅的做法，只是被動的「貿易反擊戰」。

而且一如川普所說，美國將會輕而易舉贏得勝利。事實上，眼前現象似乎也間接證明了這點，因為，就在美中簽署第一階段貿易協議之後沒幾天，中國方面就宣告證實出現武漢肺炎，時間點的蹊蹺，任誰都不可能不懷疑這是不是因為眼看貿易戰註定失敗，所以出此下策，試圖把全世界拖下水？

一言以蔽之，在今天這個世界，由於中國始終還是個高壓專制不民主又野心無限的不正常國家，所以演變成有太多太多的「中國問題」值得全世界關注，台灣在中國霸凌面前，雖然處境艱難，但是如果能看穿五百年來台灣就一直是西方海權國家和東亞土龍（明王朝，清王朝，以及現在的毛王朝）之間，拉鋸爭奪的焦點，就會很清楚地發現，只要中國沒有做到民主化，自由世界是不會放棄台灣的。