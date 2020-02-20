中國國民黨新科立委吳斯懷批蔡英文總統不該挑釁中國，行政院長蘇貞昌今（20）日表示，在全國同心防疫期間，不願看到有人講出令全民憤怒的話，相當不妥。圖／行政院提供（資料照）

立法院即將在本周五開議，中國國民黨新科立委吳斯懷書面質詢稿昨曝光，他批評蔡英文總統不該挑釁中國，不該像慈禧對八國聯軍宣戰一樣；對此，行政院長蘇貞昌今（20）日受訪時表示，在全國同心防疫期間，不願看到有人講出令全民憤怒的話，相當不妥。

吳斯懷首次書面質詢曝光，內容批評蔡英文不該挑釁中國，蔡英文說，侵略台灣，中國大陸的代價非常大，「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」

蘇貞昌今天主持行政院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，會後前往拜會立法院民進黨黨團，針對吳斯懷批評蔡英文挑釁中國，蘇貞昌受訪時回應，當此疫情緊急嚴峻的時刻，整個政府、人民大家都同心協力一致對抗武漢肺炎，希望國家能夠走過這一個困境，人民能夠走出困境，真的不願意看到還有人在這個時候講令全民憤怒的話，相當不妥當，也對疫情沒有幫助。

此外，蘇貞昌說，武漢肺炎再度衝擊台灣，政府一定會協助受衝擊的產業，包括台商，希望藉這個機會讓台灣走出困境，也能藉此機會改變體質、讓產業更升級，化危機成轉機。

針對居家隔離補助，蘇貞昌指出，希望這次疫情不要傳染擴散，因此有種種必要的隔離措施，企業、個人、中央、地方一起配合，做到滴水不漏，若有配合因此受到影響，都會酌予補貼，相關細節內容要等條例、預算通過後向外界報告，若不配合的，不但會嚴辦，而且會法辦，就不給予補助。