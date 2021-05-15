紀歐惠，1918年5月2日，出生於丹麥哥本哈根，其母親為挪威人，但生下紀歐惠時難產過世。1920年她被祖母帶回挪威撫養，長大後非常上進，1939年進入奧斯陸醫學院，1949年取得醫師執照，並於1952年前往美國研習麻醉醫學，成為麻醉專科醫師。1960年代小兒麻痺在台灣流行，許多患小兒麻痺的孩童需要接受矯正手術，1962年她被邀請來台灣指導麻醉技術，挪威的路加信義會派遣她前往埔里基督教醫院協助偏遠山區的醫療，當時她是全台灣第三位麻醉專科醫師，但在埔基因缺乏人力，她也看婦產科、小兒科病人，1963年她和同樣來自挪威在埔里從事護理及宣教的徐賓諾院長結婚，從此夫婦倆攜手為埔基奉獻了一輩子。1966年他們合力創辦了「小兒麻痺之家」，照顧為數眾多的小兒麻痺患者。紀歐惠經常要到南投各地偏遠的山地部落看診，往往步行得花七、八小時，她也不以為苦。當時，埔基對原住民病患診治、拿藥、住院都是免費義診，但她發現免費施藥有時會造成原住民裝病拿藥，所以她逐漸酌收醫療費用避免浪費資源，並對原住民加強健康照顧的教育。

在埔基也有「肺結核病療養院」，她和徐賓諾兩人照顧病人毫不畏懼、親切服務，甚至自己都不戴口罩以免病人覺得受歧視，原住民病人住院有時全家都帶到醫院來，早期用竹子搭建的病房、病床還會被擠壞。他們夫婦倆不僅要忙於照顧眾多病人，也要忙著為埔基募款，以增添設備、聘請醫護人員。1985年徐賓諾卸下院長職務，由董事會通過，聘請紀歐惠繼續接棒院長職務，他們夫婦持續為埔基的發展奉獻至1991年交棒給吳文勇院長，但仍留在埔基擔任志工幫忙病患的照顧，即使年紀已超過70歲，開刀房需人手時，她還常進手術室幫忙，由於兩人全心投入工作，他們沒有生育子女，但被他們照顧的孤兒或小兒麻痺兒童，甚至窮困病人的孩子都叫他們「阿公」、「阿媽」，這對外國人夫妻早已把台灣看成是自己的家。

雖然他們夫婦都得過「醫療奉獻獎」、「好人好事代表」，甚至挪威國王曾於1991年怕特使前來台灣授以他們夫婦「挪威國家最高榮譽獎」，李登輝前總統也於1996年親頒「紫色大綬景星獎」給他們夫婦，表揚他們對台灣原住民健康照顧及對埔基偏鄉醫療的貢獻。但他們心中最盼望的是被台灣人民接納，成為台灣的國民，因為他們在埔里已經待了超過50年，他們說：「挪威是我們的祖國，但台灣是我們的家」。所以埔基的員工和埔里人向政府請願，希望政府頒給他們「永久居留權」，埔里鎮率先於1996年頒發「榮譽鎮民」給他們，2002年由內政部頒發「外僑永久居留證」，這是台灣第一張和第二張外籍人士永久居留證，挪威阿公、阿媽的心願終得實現是他們最感欣慰的事情。沒有想到2006年他們夫婦回挪威探訪親友，紀歐惠因身體不適，醫師認為她已不宜長途飛行，只能留在挪威就醫，2010年10月31日，這位「挪威阿媽」竟然告別人世，留給台灣人對她永久的感恩和思念！



2002年紀歐惠（中）、徐賓諾（左）獲內政部頒發外僑永久居留證。圖／擷自埔基影片《一片冰心》影片2021.3.17

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集