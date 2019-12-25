前美國國防部中國事務主任博斯科24日在「國會山報」發表文章，表示川普總統應該打電話向這次選舉的勝選者祝賀，並向北京表明美國將堅定捍衛台灣抵禦中國的侵略或脅迫。圖／畫面擷自當前危險委員會網站直播影片

在台灣即將舉行2020年總統選舉的前夕，一位前美國政府官員說，川普總統應該打電話向這次選舉的勝選者祝賀，並向北京表明美國將堅定捍衛台灣抵禦中國的侵略或脅迫。

前美國國防部中國事務主任博斯科（Joseph Bosco）星期二（12月24日）在「國會山報」（The Hill）發表的文章中做出這個建議。

「如果蔡英文贏得連任，或如果韓國瑜勝選並承諾將承襲蔡英文在兩岸政策上實施和倡議的負責任做法，華盛頓應該最終做出對等回應，揚棄它自己的戰略模糊政策，明確告訴北京，美國將捍衛台灣對抗任何共產中國的侵略或脅迫。」博斯科說，川普應該通過一通祝賀電話，正式向一月台灣總統選舉的勝選者傳達這個安全承諾。

博斯科說，蔡英文上週在總統選舉候選人電視政見發表會上有關國家安全的一些表述，對像不僅是針對台灣，也是對美國發出的重要信號。

他指出，蔡英文提到，隨著美中之間的矛盾持續升高，台灣必須依照自己的國家利益做出正確選擇，在嚴峻的挑戰中「戰略模糊的可能性是越來越低」、 「民主跟威權是衝突的」，身為國家領導人必須捍衛台灣的主權和民主自由，「我們跟主流的國際社會站在一起」，她還說，台灣「在西太平洋的戰略是指處於第一線」，如今台灣「已成為全世界公認亞太地區「最穩定、最值得信賴的民主夥伴。」

博斯科認為，蔡英文這些說法與美國2017年《國家安全戰略》中關於台灣的宣示部分有所契合，其中提到美國「將依據我們的「一個中國」政策，包括我們在台灣關係法之下的承諾維持與台灣的堅強關係，提供台灣正當防衛需求並防範脅迫。」

博斯科說，美國2019年7月發布的《印太戰略報告》表明，印太地區是美國國防部的主要關切所在，中國對地區的軍事威脅與台灣的角色都在報告中有所陳述，因此博斯科認為，華盛頓與台灣的安全夥伴關係，已經從「實現支持台灣自衛的義務轉變為視台灣為美國在東亞安全需求與利益不可分的一部分。」

博斯科說，蔡英文不僅提到她在兩岸問題上的做法是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，撐住台灣的主權、穩住兩岸的情勢」，也提醒她的競選對手韓國瑜注意中國正在破壞台海現狀、掏空台灣、滲透和分化台灣社會，因此美國在台灣選後對勝選者表達美國的支持極為必要。

他說，「考慮到已經有多通這種電話打給威脅美國利益、損害美國價值的各國領導人，這是對一個有功於美國國家安全的英勇民主所能作的最起碼的事，」總統應該與國會合作，實現這個符合美國的國家和全球利益的做法。

不過以往的經驗顯示，如果華盛頓做出這個舉措勢必會引發北京的強烈反應。

2016年12月2日，當時的候任總統川普接聽了台灣總統蔡英文打來的祝賀電話，使川普成為美國與台灣斷交轉而承認中華人民共和國以來，第一位與台灣領導人通電話的美國總統或候任總統，不僅引來中國政府向華盛頓「嚴正交涉」，美國輿論也對這個打破40年來美中外交慣例的舉措一片嘩然。

中國政府說，它反對任何同中國建交的國家與台灣有任何形式的官方往來。