中共對黃岩島的野心不是始於今天，從海底水文來看，黃岩島可以監管蘇比克港船隻進出，旁邊的馬尼拉海溝是潛艇進出太平洋最好的通道，佔領黃岩島等於堵死美國海軍進入南海的水路。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

南海戰雲密布，美國想在南海開啟一場局部戰爭構想，已經越來越明朗。

南海戰火無法避免

中共解放軍最近在廣東調兵遣將，很顯然衝著南海戰備而來，但是，外交部長王毅更忙，跑東跑西，企圖說服歐盟國家，不要和美國一鼻孔出氣，還要飛到俄羅斯，希望把腳色中立的普丁，拉回中俄軍事同盟陣營，接著改變戰狼本色，向川普示弱，希望阻擋戰爭爆發。因為，從各種跡象看來，美軍偵察機，轟炸機近來出沒南海超過兩千架次，美國想在南海動武，幾乎90%戰備已經完成，如果戰期短暫，連在台灣設立補級站都不需要，根據外流的機密文件，7月12日，這套戰爭規劃已經完成，而且戰略想定就是菲律賓黃岩島，戰爭發動時間可能在九月。

7月28日日本《讀賣新聞》最早曝光這個戰略想定，新聞來源根據，是從白宮流出的機密文件，通常，美國政府喜歡把一些機密文件透過媒體傳達，然後觀察事件關係者的反應，看起來，解放軍反應相當激烈，廣東的大批軍車和坦克移動，目的是湛江的導彈基地，美國攻擊黃岩島是戰略初步，接著是掃蕩所有軍事化島礁，最終目標是消滅海南島的核子潛艦基地，徹底解除中共在南海的軍事化布局，因此這項戰略想定也就具備合理性。

黃岩島直接威脅美軍進出太平洋，此島距離美軍蘇比克港基地100海浬，這是中沙群島唯一露出水面的島礁，又稱「斯卡布勒」淺礁，距離海南島500海浬，距離台灣更遠，但是，中華民國、「中共國」和菲律賓都認為對黃岩島擁有主權。但是，這項爭議經過國際法庭判決，菲律賓是勝利方，可是法律不敵實力，誠如菲律賓總統杜特蒂所說，「打不過中共，還需要中共幫忙抵抗武漢瘟疫，只好投降」，杜特蒂對美國歐巴馬時代沒有替菲律賓出頭，感到憤怒，因此和美國關係越來越疏遠，最終，中共以利益交換佔有黃岩島，一直到現在。

中共對黃岩島的野心不是始於今天，從海底水文來看，黃岩島可以監管蘇比克港船隻進出，旁邊的馬尼拉海溝是潛艇進出太平洋最好的通道，佔領黃岩島等於堵死美國海軍進入南海的水路，從中共目前在南海7個島礁的軍事化來看，黃岩島戰略位置最重要，永興島最大，但是，接近越南，這兩個島礁正好是中共和越南、菲律賓，衝突的導火線。

黃岩島戰略位置重要

中共和菲律賓在黃岩島的衝突始於1994年，中共海監船登岸，在黃岩島上建了一個一米高的主權紀念碑，引發菲律賓不愉快。1997年，中共看菲律賓沒有動作反抗，在黃岩島舉辦業餘無線電活動，人員從廣州出發，中國還派出兩艘海監船隨行，無線電工作者在搭建工作平台時，菲律賓飛機監看時發現，菲律賓立即派出海軍三艘軍艦包圍黃岩島，並且登島炸毀主權紀念碑，三艘軍艦和中共兩艘海監船對峙了三天，菲律賓又加派三艘軍艦，局面變成六比二，中共海監船和無線電玩家只好撤退，菲律賓重新奪回黃岩島控制權。

黃岩島的衝突還沒完，1998年開始，菲律賓以巡邏船固定在黃岩島巡視，強勢驅逐中國漁民，甚至以入侵領海加以逮捕，不惜開槍殺人，雙方的關係降到冰點，但是最大的衝突在2012年，兩國從漁民的驅逐，演變為軍事對峙。

2012年1月，中共片面宣布黃岩島和周邊海域進入休眠期禁止漁撈，並且派出監察船和海軍軍艦強勢驅趕菲國漁民，菲律賓不甘示弱，同樣派出軍艦護漁，雙方海軍在黃岩島附近對峙超過40天，菲律賓漁民多次到馬尼拉中國使館前抗議，問題也鬧上國際法庭，美國支持菲律賓的立場，但是始終不願意介入紛爭，這是當年美國對中國綏靖政策之下的結局。

杜特蒂對美國感到失望，黃岩島事件就是最重要理由，後來乾脆轉向投入中共懷抱。

2013年，杜特蒂對國際宣布，軍事比大小，菲律賓無力抗衡中共，黃岩島已經被中共完全掌控，接下來就是中共與菲律賓談判，從香蕉貿易到高鐵建設，甚至給予黃岩島漁民補貼，中共兩手策略之下，菲律賓只能屈服，如今，美國選擇黃岩島作為軍事突破點，對菲律賓是一大激勵，在維護國際法和貿易自由航行，也可以做為戰爭的理由，現在，就看中共反應了，是戰是和？兩個月內就可以揭曉了。