美國廣播公司（ABC）19日播出美國總統拜登接受主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）專訪，拜登被問到中國以此宣傳，要台灣「不能指望美國」時，他表示：「阿國的情況和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）截然不同，無法類比。」拜登同時強調，要是有人「入侵」或對北約盟友採取行動，美國會回應，對日本、南韓、台灣都一樣。

何謂「入侵」？根據維基百科的解釋：入侵（侵入、侵略）傳統意義上是指一種軍事行動，地緣政治實體的一方武裝進入另一方控制的領土，通常帶有領土征服的目的，或者改變原有政府。依此，中國「武統」台灣就是「侵略」台灣其理至明。

然其最大的關鍵即在於，在台灣宣稱兩岸關係是「內戰」狀態的論述，一直以來不但是中共用來合理化其侵略台灣的行為，而且更是中國國民黨追求二岸統一的精神依據。

針對拜登「入侵」說，中國外交部發言人華春瑩，依樣在例行記者會上聲稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分。」而國民黨主席候選人朱立倫對此指出，「台灣不能單靠美國、單押一邊。」不能單押美國，那麼另一邊是哪一邊？國民黨絕對不是選擇日本，而是「中國」。狗改不了吃屎，正是國民黨的天性使然！

國共繼續內戰台灣淪為禁臠

阿富汗政局變天，有人聯想到1949年國民黨政府從大陸敗退遷台。對此朱立倫日前（17日）撰文反擊，強調「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」。正確應該說「沒有1949的國民黨，台灣就沒有統獨問題」。統獨問題桎梏、荼毒台灣七十餘年，貽害至今！

1947年蔣介石為鞏固中國國家統一，戡平中國共產黨，國務會議通過《動員戡亂完成憲政實施綱要》，「厲行全國總動員，以戡共匪叛亂」的動員令；至1991年在台灣經國民大會決議，與時任總統李登輝公告廢止，終止「國共內戰」在中華民國憲法法理上有所依據。法理上如此，但作為國共兩個兄弟黨，繼續內戰是他們夢寐以求的事實，因為台灣是他們的禁臠！

拜登指出美國與台灣、南韓的協議並不是建立於「內戰」的思維基礎之上，而是協助「統一」的政府對抗試圖對其不利的勢力。與同為北約第五條對於面對盟友遭受「侵略」的行動條款，亦適用於日本、南韓及台灣的狀況。顯然美國將台海問題做為中國國共內戰延續的思維已有所轉變。

中國共產黨宣稱兩岸關係是「內戰」狀態，這是「牠們」用來合理化侵略台灣的行為，以阻止國際社會協助台灣的藉口。即使內戰建立於雙方皆將彼此視為同一民族而爭奪主導權的前提上，也並不必然要統一成為一個國家；同一民族不同國家比比皆是。中國國民黨「戰輸逃贏」敗逃台灣七十餘年，即使早期「反共產」到現在台灣人歷經對抗、奮鬥已成自由民主國家；兩岸已各自發展出不同的政治體制與獨立的政治實體，對台海問題早已從「內戰」轉化為「侵略」的論述。中共所稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」已不具備合理性。

政壇失意的趙少康點名蔡英文辯論：「看誰愛台灣？」提醒大家不要相信美國，還自稱「小心有錯嗎？」其語氣與中國共產黨幾乎如出一轍，要台灣遠離美國，共產黨也非常愛台灣，也無庸置疑？中國國民黨還處於內戰狀態嗎？那麼，需要中國共產黨再消滅你們一次嗎？



作者指出，美國將台海問題做為中國國共內戰延續的思維已有所轉變。圖／擷自DW新聞影片