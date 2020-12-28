「我們通過眼中景物，表現了一種比大自然更抒情的內心感受」

呂錦堂師生畫展在高醫南杏藝廊展出。展覽牆上黃俐嫣的一段題詞揭示學生追隨老師呂錦堂習畫的創作有感，這是2020呂錦堂師生創作的故事。

「我很欣慰用粉彩化療癒人們的心靈，這是我覺得最快樂的事」！在高醫大教畫已近二十年的知名畫家呂錦堂深耕粉彩教育，包含高雄國際粉彩畫協會兩位理事長與當前提及粉彩畫大約十個就有八個是其學生。呂錦堂深耕粉彩教育可謂桃李滿天下。

呂錦堂1949年冬生於台中市。1965年進入台中師專就讀以後，就開始醉心於繪畫，1980年代他以油畫作品《港》在「高雄市慶祝改制一週年第一屆油畫比賽」獲第一名。該作品後來也被高雄市立美術館典藏。

呂錦堂的粉彩畫享有盛名，很多當前現代新銳畫家都曾追隨他習畫。呂錦堂在高醫大擔任外聘粉彩油畫班老師近二十年，學生有教授、有醫師、有藥師、有麻醉、醫檢、護理與社會人文各領域的教職員，包含高醫大前校長夫人方惠芳的作品《秋嬉》、醫學院前院長顏正賢夫人胡淑銳的作品《小鮮肉捧來鮮花》也都在此次師生聯展中展出。

呂錦堂師生畫展此次參展共分三大類42件作品。包括油畫2件、乾性粉彩38件、油性粉彩2件。學員們利用不同的媒材紀錄都會的樣貌、鄉野的恬靜、旅遊的美景。利用色塊、線條、光影賦予果香、花樣鳥類山林建築等新內涵。

尤值一題的是，由於學員來自各領域菁英，創作深具社會觀察。如《小鮮肉捧來鮮花》描述當前國內外社會現象，畫者胡淑睿說：「當前社會常見這類熟女議題，熟女談戀愛交男朋友的對象不一定年齡相當，很多都是年紀都是差10來歲以上，也就是小鮮肉。」該畫《小鮮肉捧來鮮花》她請其兒子捧花，而花則是畫室的花，小鮮肉捧來鮮花，熟女看到花很開心，也不會想將來發展是否修成正果。畫作呈現浪漫與社會寫實。老師呂錦堂講評肯定胡淑睿創作構想。

劉校長夫人方惠芳的作品《秋嬉》。吳錦堂指這幅畫看起來是寫實的，又好像是抽象的。呂讚嘆的說：「我感覺這個意境的表達非常的好。粉彩的柔和感覺，將粉彩的語言畫的既寫實又抽象」。他進一步講評說：「抽象嘛，又可以看到樹的枝枒、開花與葉子；若說是寫實，又非寫實」。吳錦堂肯定方惠芳作品意境表達，一如其把美感與生活融合在一起的美學思維。

《夢中之島》為高醫麻醉科醫師蘇妙佩的作品。吳錦堂指蘇醫師非常珍惜來畫畫的每一分每一秒，因為很難抽出時間來畫畫。但畫畫可以給其療癒，紓解壓力。他講評指出，畫畫目的就是要先娛悅自己。他肯定該畫作《夢中之島》在創作中猶如找到心靈故鄉，在畫中的大自然有海浪、天空的雲不僅是藍色，有繽紛的色彩…

他認為，蘇醫師雖然工作壓力大而忙碌，但藉由粉彩畫紓壓。吳錦堂說：「我相信她做到了！由海浪的繪畫中，可以見到其意境放鬆感。心靈應該很舒服。看見白雲閒情的味道」。

「天地有大美而不言」！呂錦堂指其《春到荷蘭》的畫作，描繪他在荷蘭15天旅遊的感受、自然浪漫。他指其一如莊子所說「天地有大美而不言」藝術家就是要發掘天地的大美、將大自然的美感，透過創作的想像將其表達出來。該畫作師法自然，營造浪漫氣氛。

《野趣》這幅畫利用高度的寫實技巧，表達出抽象的意涵。靈感來源自印象派作曲家德布希(Claude Achille Debussy 1862-1918 法國)。吳錦堂以德布西的樂曲《月光》讓其聽後非常感動，為此，他想表達出大自然的《月光》從外面照射進來..撒在大地..撒在雞鴨身上..穿透門欄與遠方樹林…充滿大自然的野趣。

呂錦堂指其接近大自然，心情就很開朗與歡喜，為此，他藉用彩筆將其表現在畫作。雖然油性粉彩表達不容易，需動用畫刀與技巧。但他仍利用油性粉彩創作盼能畫出感動自己也能感動別人的畫作。

呂錦堂認為畫畫要「意在筆先」想像什麼，意識就要在畫筆的前面。《野趣》表達的是大自然光影維妙的感覺，一如德布希《月光》音樂的律動，他認為這種感覺也像是一種哲學的領悟。

※上網影音粉彩畫大師呂錦堂「師生畫展」作品全紀錄