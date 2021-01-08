美國眾議院議長南希·佩洛西呼籲通過啟用美國憲法第25修正案罷免川普或者二度彈劾他。圖／擷自PBS News hour影片

美國國會兩名層級最高的民主黨議員星期四（1月7日）呼籲把任期還有13天的川普總統立即罷免。星期三，川普敦促一群憤怒的支持者遊行前往美國國會大廈，他們隨後進占了國會大廈。

「昨天發生在美國國會大廈的是總統煽動的針對美國的叛亂，」來自紐約的參議院民主黨領袖查克·舒默說。「這位總統不能再多留任一天了。」

將成為參議院多數黨領袖的舒默說，把川普趕出白宮「最快和最有效的方式」是由副總統彭斯和川普內閣多數成員啟用美國憲法第25修正案，宣布他喪失能力而且無法繼續任職。

「今天就可以做到，」舒默說。「如果副總統和內閣拒絕挺身而出，國會應當重新開會，彈劾總統。」

雖然當選總統拜登1月20日就要宣誓就職，但其他幾位議員、包括眾議院議長南希·佩洛西也呼籲通過啟用這項憲法條款罷免川普或者二度彈劾他。

佩洛西說：「雖然只剩下13天，任何一天都有可能對美國來說是一場恐怖秀。」她把川普在衝擊國會大廈之前的所作所為稱做是「煽動叛亂行為」。

佩洛西在一次記者會上具體點了內閣成員的名字，質問他們為什麼不介入。

佩洛西談到內閣時說：「他們是否準備好說，接下來的13天，這個危險人物可能會攻擊我們的民主？」

另一位川普的批評者、來自伊利諾伊州的共和黨眾議員亞當·金辛格說：「所有跡象都表明總統不僅已經與他的職責脫節，……而且也與現實本身脫節了。」

來自紐約的民主黨眾議員、經常抨擊川普的克里特斯說，她已經準備好了針對總統的彈劾條款。

拜登星期三在他位於美國東部的特拉華州的過渡中心發表講話時稱國會山星期三發生的亂象是「對民主的攻擊」，是美國歷史上「最黑暗的日子之一」。

雖然對國會山的衝擊引發普遍反感，但是很多川普最堅定的支持者仍然站在他的一邊，並且示意騷亂並不是由總統的支持者而是由混入人群的極端左派「安提法」觸發的。

「請不要像假新聞媒體一樣急於對國會大廈的攻擊做出論斷，」來自阿拉巴馬州的眾議員莫·布魯克斯在一條推文中說。「等待調查。一切也許不是（有可能不是）表面上看到的。越來越多的證據顯示法西斯主義的安提法以聰明的暴民控制戰術策劃了對國會大廈的襲擊。」

雖然彭斯拒絕順從川普總統的請求封殺國會對拜登勝選的認證，但是沒有任何跡象顯示彭斯準備參與任何提前結束川普總統任期的努力。

但是幾家美國新聞媒體報導說，星期三夜晚，甚至在議員們還在辯論是否認證拜登以306票對232票的選舉人票贏得選舉勝利之際，川普白宮的關鍵助理就討論瞭如何把他趕下台的方式。

據《華盛頓郵報》報導，一名行政當局官員說，川普對他的總統任期即將終結感到憤怒，他的表現「完全是個怪物」。另一位官員用「精神失常」和「讓人受不了」來形容有關情形。

川普最終在一段視頻中敦促抗議者「回家」，但是似乎對他們予以同情。他說：「我們愛你們。你們非常特殊。」

在主持國會選舉人團票數認證辯論的彭斯宣讀了他與川普敗選的結果之後，川普發表聲明，勉強地承認了這一結果。

川普一直拒絕承認他輸給了拜登。星期三晚間，推特暫時封殺了他的帳號，理由是擔心他將煽動更多的暴力。一名助理在深夜代表他發表了這段聲明。

「雖然我完全不同意選舉結果，而且事實證明我是正確的，然而1月20日將會有有秩序的過渡。我一直說，我們將繼續我們的鬥爭，以確保只有合法的選票得到點算。這雖然代表著總統歷史上最偉大的第一屆任期的結束，但這只是我們為了讓美國再次偉大的鬥爭的開始。」