比爾蓋茲（Bill Gates）表示在2022年對氣候問題及疫情控制都保持樂觀態度。圖／擷自Bill Gates影片2021.12.8

武漢病毒肆虐以來，經過兩年多的防疫歲月，這個世界只有四個字形容：災、苦、病、宅，這四字含蓋從嬰兒到老年的生活處境。

2022年即將到來，新的一年，會帶給世界日出的光芒嗎？從多數預言家口中的談話看來，悲觀多於樂觀，尤其是中國，被視為影響世界最大變數，意思是中國不穩定，疫情永遠不透明，甚至充滿征服野心，已經攪亂世界局勢。

眼下，對疫情看法也出現兩極，世衛組織認為：變種病毒omicron傳染或致命率，都不能小看，這與英國專家看法顯然不同，從現狀觀察，新變種傳染速度確實超過delta，就算打了兩劑疫苗，遭到突破感染比率仍然持續上升，引起國際對疫苗的信任，2022年，世界是否完全解封，沒人敢打包票。

倒是比爾蓋茲在最近受訪，顯示出他的樂觀，他認為明年中旬，全球疫情會步入尾聲，沒人理解比爾的樂觀有何根據；第二，比爾蓋茲認為疫情重創全球政府的信任指數，未來，給予反對政府者更多著力點，執政的困難也日漸升高，他的說法確實呼應目前很多民主國家的困境，尤其是觀察西方民主國家，民間為抗拒政府疫苗政策走上街頭，一波又一波，從南歐到中西歐，甚至東歐，重複發生，美國也有不少團體，甚至專業醫師呼籲拒絕疫苗，這些國家所謂政府信任指數都不到50%，令人好奇的是：比爾蓋茲所引用的政府信任指數調查，是來自一家名為「愛德曼」的公關公司，這家公司每年公布的政府信任指數中：中國每年分數超過80%，是全球第一名，甚至媒體信任度，中國媒體也最受到信任，第二名竟然是巴西，更是跌破眼鏡，獨裁政府信任度排前面，這種調查結果完全顛覆眾人想像。

如果把調查結果直接說：超過八成中國人信任政府，單單這個命題就充滿疑問，因為中國人沒有不相信政府的自由。

武漢病毒傷害政府公信力，確是事實，越民主自由國家，受傷越大，西方國家領袖支持度，都來到新低，美國拜登支持度甚至探底30%，德、英、法、日本等國政府信任度也是降低情況，以台灣來說，防疫成績實際上表現不差，甚至應該說，台灣防疫做得不錯，經濟表現也亮眼，但是蔡英文和蘇貞昌的支持度，也無法突破50%，與不滿意的比率只有3%差距而已。

政府難為，民粹主義的政客必然興起，利用激烈語言攻擊政府，民粹政客即可得分，這種思維很快迷漫世界，未來世界動盪可期。

比爾蓋茲認為遠距、網路以及數位科技仍然持續主導世界，尤其是元宇宙，使虛擬商業更加擴展，世界的改變日漸加速，這是病毒所摧生的力量，所以不必急著出國旅行，元宇宙會把世界帶到你的眼前。



作者指出，比爾蓋茲（Bill Gates）認為疫情重創全球政府的信任指數，讓執政的困難也日漸升高，他的說法確實呼應目前很多民主國家的困境。圖／擷自Bill Gates影片