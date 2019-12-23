兒童作家林良今（23）日辭世，享耆壽96歲，文化部長鄭麗君對其辭世表達不捨與敬意，將呈請總統褒揚。鄭麗君表示，林良畢生致力於兒童文學與散文創作，持續筆耕不輟逾70年，其作品歷久彌新，已成為台灣整個世代共同的閱讀經驗，對台灣兒童文學的開創與發展影響深遠，是台灣文壇永遠溫暖的小太陽。

林良，1924年出生，筆名子敏，淡江大學英國文學系、台灣師範學院（今國立臺灣師範大學）國文系國語專修科畢業。曾任小學教師、記者、編輯、廣播節目主持人、中華民國兒童文學學會第一屆理事長、《國語日報》社長、董事長。1984年與文友一同發起、成立中華民國兒童文學學會，並擔任第一屆理事長，舉辦各式活動，推動兒童文學發展。

林良任職國語日報社期間，促成《兒童文學週刊》創刊、兒童文學牧笛獎成立等，推廣引領台灣兒童文學發展。曾獲中山學術文化基金會文藝創作獎、信誼基金會「幼兒文學特別貢獻獎」、文建會「國家文藝特別貢獻獎」、楊喚兒童文學獎「兒童文學特殊貢獻獎」、新聞局「金鼎獎終身成就獎」、第16屆國家文藝獎、全球華文文學星雲特別獎、二等景星勳章等多項獎項。

林良創作文類包括論述、翻譯、兒童文學，以及《小太陽》、《和諧人生》、《在月光下織錦》等多本散文集。他「左手寫散文，右手寫兒童文學」，擅長從家庭和生活經驗找尋寫作靈感及題材，筆調幽默詼諧又充滿感性，風格溫暖清新，是兒童文學界的長青樹，2018年作品《蝸牛：林良的78首詩》並獲Openbook評選為最佳童書獎項，是台灣有史以來最年長的得獎作家。