滯留武漢血友病童昨日順利返台，一路隨行照護的護理師張莞爾(圖右)今天也現身說明，強調母子很配合，過程很順利。圖/擷取自疫情中心直播

滯留中國武漢的血友病童及其母親昨晚返抵台灣，第一次採檢呈現陰性。從台灣飛往成都一路隨機照護的護理師張莞爾今(25)天也現身說明，她表示，自己協助照護母子穿防護衣、戴口罩，她與母子乘坐位置相隔10幾排座位，這對母子全程都很配合。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則感謝張護理師收到命令，單槍匹馬，義無反顧赴四川，也強調，這次返台就是一個長期在台灣看病的血友病病患，很高興他能順利回來。

滯留武漢的血友病童，與母親24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，經一系列檢疫流程，今（25）日凌晨入住桃園部立醫院負壓隔離病房。中央流行疫情指揮中心今天召開記者會說明返台流程，陳時中表示，血友病童返台過程一切都照計劃進行，感謝護理師單槍匹馬，接到命令義無反顧赴四川。血友病病童凝血功能正常，早上第一次採檢，母子都是陰性。

醫福會執行長王必勝則解釋，醫福會接到血友病童返台任務後，就徵詢相關護理師與醫護，報名踴躍，也要求隨時待命。昨天接到任務時，因為比較緊急，在考量工作可否離開，以及證件是否有備齊情況下，選定由張莞爾護理師出任務。

張莞爾護理師表示，昨天早上接到任務後，就直接到桃園機場上飛機，疾管署有準備防疫物資在機場待命，一路從桃園機場到成都，協助母子在空橋上著裝好防護衣才上飛機，機上也有航醫詢問病史，下飛機後，則由醫師帶往醫院。

張莞爾表示，長榮非常貼心，機上分為三個區域，她與母子是坐在區域是最後的區域，事先淨空，並無其他乘客，她也與母子相隔10幾排座位。飛行過程中皆未供餐，這對母子也很配合，全程並未上廁所。空服員怕乘客走到隔離區域，也有對其他乘客做提醒。

至於外界對血友病童的母親有許多批評言論，陳時中說，很多網路傳言都沒有被證實，每個人都有想法，他呼籲，這次返台就是一個血友病病患，他長期在台灣看病，回來台灣看病對他來講就是最佳利益，也很高興他能順利回來。