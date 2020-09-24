就台灣歷任總統而言，李登輝無疑是最有人君之相的一位。他行路龍行虎步，坐立姿態大方自然，輔以爽朗開懷大笑，誠懇談吐，能在在與國人以信賴放心之感。圖／擷自李登輝基金會

本月19日舉行李前總統告別禮拜，有一覆蓋國旗儀式。7位當今要人將一面現行國旗覆上先生靈罈，場面莊嚴，堪稱備極哀榮。但也令人產生些許複雜感受。先生是否樂見這面旗幟覆蓋在他身上？

上述這一問，或可藉由反問方式，得到應是正確答案。

試問數年前去世獨盟黃昭堂主席，願不願見一面青天白日旗覆蓋他的遺體，達賴喇嘛將來示寂，又是否願見這面中國旗蓋在他靈柩？

李先生未必對青天白日旗有認同感，卻不能不讓這一不屬於台灣外來國旗蓋上他的靈罈。這是否也可稱為台灣人的悲哀？

我本人對李先生的認識和觀感，純是始於經國先生去世，他繼任總統當日。在此之前，我對他僅有極粗淺的印象。但我在電視報導看到他神采奕奕，在林洋港監誓下宣誓就職，頓有如釋重負之感，欣喜國人已不須再為總統健康懸念憂心。這是我對先生第一印象。

年紀稍長國人應猶記得，兩蔣在位末期健康都極度惡化。老蔣總統長期昏迷，國人幾已不知他是生是死，經國先生則是宿疾纏身，最後也形同廢人。兩者都曾讓國人陷於國運不確定陰霾，不知政局正在走向何方，甚至不知是誰在統治國家。



1978.6.1前總統李登輝於就任台北市長時接受媒體聯訪。圖／擷自總統府直播影片

黨國勢力包圍不屈不撓

但當時年歲雖已不輕，依然保有運動家體格身段，而又性情開朗李先生上任，即至少也為國人驅除掉這一魔魘。這應是他對台灣人民第一份貢獻，也是我對他產生好感的開始。

李先生繼任初期，身在婆羅門種姓反動勢力環伺下，所受輕慢、羞辱乃至抵制，也不能不讓多少猶有公正是非觀念國人，更增添對他的同情與尊敬。

一樁典型案例，是一場新國民黨連線，對李先生恍似公審的問難。

所謂新國民黨連線，是黨內主要由年輕一代外省政客所組成次級團體，亦即今天統派新黨前身。

當年該場會談，是由連線成員向總統而兼黨主席李先生提出種種質問，而似是由現代很活躍的趙少康擔任「主投」。

我當時對李先生並無特殊好感，也不清楚雙方論辯內容，但在電視所見趙少康咄咄逼人架式，口口聲聲的「你」（即連「您」也吝於出口），卻激起我強烈反感，也至今記憶猶新。

當年李先生在國是總統，在黨是主席，論年齡也夠格當新連線諸人父親。政壇有不同意見可以討論爭辯，但受過高等教育，所謂高級知識份子，確真不宜有這等失態表現。

一則苦澀的聯想。以李先生當時顯赫地位，假定他也同屬婆羅門種姓，則新連線趙少康等眾，又會不會，甚至敢不敢以同一態度對待他？

相信具有公正心態，多少知道誰是主，誰是客，外省籍國人多少也會產生類似疑慮。

上述這段電視報導，也讓我在不平之外，更增添對李先生處境的同情，也由同情逐漸演化為尊敬。

19日上午告別禮拜，莊嚴隆重進行，電視機前廣大國人，不難一幕幕追憶先生執政12年的風範特色，也不免油然產生「哲人日已遠」失落感。



作者指出，李前總統未必對青天白日旗有認同感，卻不能不讓這一不屬於台灣外來國旗蓋上他的靈罈。這是否也可稱為台灣人的悲哀？圖／擷自總統府直播影片

開朗自信備受國人信賴

李先生的一大特色，是他就台灣歷任總統而言，無疑是最有人君之相的一位。固然身形魁梧純是天賦，但他行路龍行虎步，坐立姿態大方自然，輔以爽朗開懷大笑，全不咬文嚼字，誠懇談吐，能在在與國人以信賴放心之感。這應是他前後歷任總統所不能及一大特色。他也用不到口口聲聲只要有我在，台灣即不用怕。

李先生這一特色，也是他腹有文史詩書，心有堅強信念之自然反映，不是倚賴綜藝式表演，或是矯揉做作、空洞語言所能塑造。

李先生另一極珍貴特色，也是現任以及未來當政者應該注意遵奉要領，是他在各種公眾場合極少語及國政以外課題。他從不大談四維八德、陽明哲學，或滿嘴進步價值、多元包容，讓國人不能不當他的聽眾。因為他知道他不是公民老師，而國人多已成年也各有價值觀，不需要他來教誨。

李先生本身是基督徒，但他從未利用職權假借精神訓練之名，強塞「荒漠甘泉」一類宗教色彩書籍，強迫軍中官兵閱讀。他對具有高度爭議性社會議題，想必也有他的固定看法，但他也從不表態支持或反對任何一方，因為他胸有定見，知道宗教和社會問題，不是總統該介入的領域。

李先生執政12年所留下典範，應是他極珍貴遺緒，或英語所謂Legacy。如今先生已矣，所謂「哲人日已遠，典型在夙昔」。台灣人民何年能再有一位「李登輝」？