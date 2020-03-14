世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，武漢肺炎造成全球5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」，歐洲現已處大流行震央，目前無法預測疫情何時會達到高峰。圖/取自WHO推特

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，武漢肺炎在全球造成5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」，他還說，歐洲現在已經處於疫情大流行震央，目前無法預測疫情何時會達到高峰，如果有國家認為「我們不會發生」，那將是致命的錯誤。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在WHO總部日內瓦記者會上表示，目前共有123個國家和地區回報約13萬2000確診2019冠狀病毒疾病病例、全球約有5000人喪生，這是一個悲痛的里程碑。

他說，歐洲現在已經成為疫情大流行的中心，是中國之外現今最多病例數和死亡地區，且每天新增的病例比中國疫情高峰時更多。

他呼籲各國必須採取全面的方法，並舉中國、韓國及新加坡等國經驗為例，強調積極的測試和追蹤接觸者、再加上社會疏遠措施，可以預防感染並挽救生命。如果有國家認為「我們不會發生」，那將是致命的錯誤。

他強調，遏制疫情的重點是不要讓火延燒，即使無法停止傳輸，也可以減慢傳輸速度並挽救生命。例如採取社會距離，但這些措施應基於當地情況和風險評估，並且應有時間限制。

隨著武漢肺炎全球蔓延，譚德塞的祖國衣索比亞也無法倖免，該國境內出現首起2武漢肺炎確診病例，患者為一名日本公民。