食安知識常讓你摸不著頭緒嗎？近年來一連串的食安事件不僅引起國人及各界注意，也讓民眾如驚弓之鳥，從三聚氰胺、塑化劑、毒澱粉、餿水油到黑心豬油、牛油，食安風暴一次又一次襲來，到最近發生的工業用碳酸鈉浸泡海帶及魷魚。為了讓民眾更加了解食品安全相關知識與議題，科技部補助國立成功大學環境醫學研究所廖寶琦教授舉辦免費食安研習課程，「食事求識—食品安全和知識推廣暨創作競賽與種子教師培育活動」，讓大家貼近食品安全的世界。

「食事求識—食品安全知識推廣暨創作競賽與種子教師培育活動」分別於台南（2020年11月14日）及台北（2020年12月26日），舉辦研習課程。研習課程除了聘請產官學專業師資團隊教授食安基本概念，也提供快篩實作課程讓學員們化身食安檢驗小尖兵，親自為食安把關！全程參與研習課程之教師，更可獲頒「食安種子教師」證書。

此外，在研習課程後，這項活動將舉辦「食安金馬獎」和「食安畢卡索」食安相關競賽，提供高額獎金鼓勵民眾藉由微電影與繪畫來呈現食安議題，將食安融入日常生活。

更多相關資訊請搜尋：「成大食安科普」。

報名 https://is.gd/qJJ5Wp



「食事求識」成大免費食安研習，20191207台北場研習營。圖／成功大學-食安科普活動 FB粉絲專頁