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每日國際焦點

波蘭將近倍增白俄邊界部隊。

南韓表示北韓試射潛艦發射彈道飛彈。

阿根廷政府與食品工業談判破裂，凍結1432種家用物資價格至2022年初。

海地黑幫對綁架的傳教士要求每人100萬美元贖金。

日本

美光將於日本斥資8000億日元興建新廠擴大DRAM產能。

阿蘇火山爆發，遊客疏散。

南韓

舉辦南韓史上最大型國防展，展示次世代戰機、無人機等科技。

魷魚遊戲使Netflix趨緩的新增用戶數在第三季反彈回升至380萬，鼓勵Netflix更加發展海外內容。

北韓

南韓表示北韓試射潛艦發射彈道飛彈。

中國

經濟成長停滯，對南韓、泰國影響最大。

印度

繼食用油、糖之後，洋蔥、番茄價格也大漲倍增。印度原為全球最大洋蔥出口國，9月大雨災損造成欠收。

印尼

與馬來西亞開始談判旅遊走廊。

新加坡

建立天然氣庫存以確保國家能源安全。

泰國

大雨造成水災災情擴大。

緬甸

在東協壓力下釋放數百政治犯包括翁山蘇姬所屬全國民主聯盟發言人，但之後又逮捕其中數人。

孟加拉

穆斯林與印度教少數族群衝突造成6死，逮捕450人，孟加拉執政黨數千人遊行支持印度少數族群。

歐盟

稱土耳其不進行入歐所需改革使得入歐時程停滯。

英國

將主持聯合國COP26氣候大會，首相強生提出淨零碳排策略。

德國

出版集團Axel Springer收購美國政治新聞媒體Politico。

俄羅斯

海運運費暴漲使中國貨物轉經俄羅斯西伯利亞鐵路輸送到歐洲，使俄國鐵路大塞車。

瑞士

總統警告2025年將可能缺電長達數周甚至數月。

烏克蘭

通過提升廉政署獨立性法案。

波蘭

將近倍增白俄邊界部隊。

希臘

喀帕蘇斯島發生規模6.0地震，埃及開羅有感。

美國

中國大舉掃蕩比特幣挖礦之後，美國成為最大比特幣挖礦國。

墨西哥

合法化進口二手車，主要來自美國，遭汽車產業反彈。

巴西

家樂福第三季營收增加8%。

阿根廷

政府與食品工業談判破裂，凍結1432種家用物資價格至2022年初。

厄瓜多

總統 Guillermo Lasso宣布緊急狀態以打擊販毒。

海地

黑幫對綁架的傳教士要求每人100萬美元贖金。

以色列

許可4000名無身分巴勒斯坦人登記為約旦河西岸居民。其中2800人是哈瑪斯在加薩走廊奪權時逃出加薩走廊者。

沙烏地阿拉伯

英國外長將訪沙國、卡達。

敘利亞

土製炸彈攻擊造成敘利軍13死。

葉門

聯合國兒童基金會表示2015年以來有上萬兒童遭殺害或致殘。

南蘇丹

聯合國稱氣候變遷造成1962年以來最嚴重水災，70萬人受災。

馬利

政府要求穆斯林領袖與蓋達組織談判。

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