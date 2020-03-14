做為一個有尊嚴的台灣人，我們正需要學習洪其璧教授誠正篤實、勤奮不懈的精神，為自己為台灣做一點有益的事，每天做、時時刻刻做，都會讓我們獲得突破與堅守的精神和力量。圖/取自前衛出版社官網

這是一個充滿精神力量和意志的書名。

突破在個人可以代表追求卓越；在政府組織中可以是突破官場風氣和尊重專業的科技組織的建構；在國家則是突破內政外交困境的思考和行動。

堅守在個人是做人做事的原則和本分；在政府單位中是有所為有所不為的官箴；在國家則是台灣主權獨立和尊嚴和自由民主普世價值的堅守。這本書讓我們看到一個戰後台灣現代知識份子入世淑世和政府組織現代化走過的一段歷程。進步的腳步總是一步一腳印走出來的。做為一個台灣人很不容易。做為一個有尊嚴的台灣人更不容易。今天大家對台灣天天被中國打壓，尊嚴時時刻刻被中國踐踏，難道除了自怨自艾做楚囚對泣之外，不能做些甚麼嗎？

在一場由民報社長陳永興為了人權所舉辦的聲援香港反送中的集會中，基督教濟南教會黃春生牧師提到一個很有啟發性的觀念。他說祈禱之後要行動才有用。就算只做一點小小的動作，每天做、時時刻刻做，你的祈禱就會應驗，我們的理想就會實現。從洪其璧博士學以致用的學術生涯，我們看到一個一步一腳印走出來的人生，和對國家的貢獻。今天武漢肺炎肆虐之下，台灣衛生組織在世界上優異的表現可圈可點，也是洪其璧教授那一代人，有所突破，有所堅守所奠定的基礎，加上今人的努力，為守護台灣的衛生安全所做出的貢獻。

做為一個有尊嚴的台灣人，我們正需要學習洪其璧教授誠正篤實、勤奮不懈的精神，為自己為台灣做一點有益的事，每天做、時時刻刻做，就算只是去閱讀一本書，或聯絡關心一下朋友，或參加一場新書發表會，或參加一場遊行活動，都會讓我們獲得突破與堅守的精神和力量。如果政客們都只為個人或政黨利益而忘了建國初衷，那我們台灣人就一步一腳印，每天做、時時刻刻做，攜手共創一個美麗健康的台灣國。