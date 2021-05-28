結合慢食、樂活的無接觸餐飲模組–Ciao Cucina在疫情危急之際反向操作，化危機成轉機，品牌在最亂的十局下問世，餐廳門口即可看見的3C自動點餐機，取了旁邊的酒精消毒後，即可在螢幕上挑選自己喜愛的餐點。圖／Ciao Cucina提供

2021年開始的台灣，一切似乎風平浪靜，在全世界疫情交迫和紛擾的政治局勢似乎都和我們無關之際，股市上萬點司空見慣，護國神山讓人民有信心投資消費，也享受著各種外送平台的迅速與便利。衍然而生的餐飲快食模式在這座城市無限蔓延著。

慢食樂活一詞看似和現在人的生活互相牴觸，其實，就因為簡單迅速的消費系統，也讓人們能夠省去徒步奔走、四處打聽美食和飽餐的冗長時間。創作型工作者抑或是上班族反而能擁有更多時間可以處理工作，或是將時間善加利用，輕鬆地在自在空間裡享受美食，不用打扮、不用訂位，頂級美味隨時隨地皆可悠哉享受。

疫情下堅持逆境開業的 「樂活義廚」

品牌創辦人本是與餐飲看似毫不相干的資訊理工男，精於研究人類市場消費行為，在外送平台蓬勃發展的新世紀投入了餐飲市場。不僅僅只是細究分析而已，實事求是的科學數據精神決定親自以實體店面形式來深刻了解餐飲市場。深信著「誰說科技一定會冷漠，用數位結合美食所打造的空間，一定能溫暖每一個穿梭在城市裡的旅人」。

義大利美食是慢食精神的發源地，結合國內專業義大利餐飲團隊合作，開發系列早午餐、義大利麵、燉飯等異國美味，選用台灣本土優質的蔬菜水果製作料理，以低卡、低GI做為餐飲基本訴求，力求打造以便利3C的餐飲空間，健康營養的義大利料理，在上班族川流不息的長春路都會區，提供業務商談、創作辦公、喫茶聚餐的人們一個樂活享受的空間。

著手裝潢的後一天，台北市疫情爆發了。全城的氛圍都不一樣了，配合防疫政策下的一切措施讓團隊舉步維艱，三級警戒下讓人與人與餐飲，又劃下了一道無可奈何的鴻溝。

信念很重要，即使大家不出門。我們也要想辦法將料理送至客人家中、辦公室裡，即使在家辦公、分流上班，時間一長，人們也必須學會如何在環境中樂活過日子。撞破頭也要做的想法讓逐漸裝潢完工的店內環境繼續進行，廚師們仍舊做好防疫措施研發試菜，盡可能的利用網路訂餐、外送平台等媒介將餐點以無接觸形式送至客人手上。

然後…做好一切可能的準備，期待…疫情緩和恢復平靜的台北。

「Ciao」從第一次見面的招呼微笑，到暫別分離時的吻別擁抱，一個單字就涵盡各種情愫的傳遞

輕鬆但必須專業、親切且具備真誠，是團隊上下秉持的經營初衷，店內設計一切都以「友善3C」做為發想設計。就是不想因為位於都會區就失去了義大利美食應該傳遞的溫度與意念。義大利人的熱情與浪漫，透過料理的連結，使用餐的人們忘記壓力、放鬆談天吃飯，也讓想逃離職場或家庭出外辦公的工作者，有了歇息、充電再出發的一隅。

Ciao!! 一詞也許簡簡單單，卻包含深刻情感的傳遞，更將人與人的連結有著更詼諧寫意的詮釋，在全球疫情威脅之下，這句走遍歐洲的招呼語更顯得重要且溫暖。

無接觸餐飲模式，疫情升溫後的一線轉機

從進門即可看見的3C自動點餐機，取了旁邊的酒精消毒後，即可在螢幕上挑選自己喜愛的餐點。無論是用餐或是只享用咖啡飲料，都能在3分鐘內完成點餐付款的流程。省去了聽一大堆預設好的推薦與餐點介紹，這個步驟對於想減去用餐時繁瑣步驟的人來說，真是一大福音。目前針對外帶外送也提供超優惠價格，與大家一起面對疫情，套餐優惠只要199，中山區滿十個就免運費送餐。



目前針對外帶外送也提供超優惠價格，與大家一起面對疫情，套餐優惠只要199，中山區滿十個就免運費送餐。圖／Ciao Cucina提供

店內90%的座位竟然都貼心的附有插座，也提供WIFI上網。針對業務商談、簡報提案或是藝術創作等工作型態的客人。根本就是邊享受邊工作的優質環境。離開辦公室或家裡後，可以找到一個溫馨且輕鬆的空間飽餐一頓，不受打擾。

店內餐點使用叫號機非常有趣，幾乎是每個上班族都會心一笑的設備，無論是銀行郵局或是診所報到，大家都不陌生的KUSO設計。飲料也是自助式，基本上點了主餐皆可無限暢飲，不限時間。吃完後餐點自己放置回收台，可以說是全程做到無人接觸的形式。一切準備得非常周到，動線設計也相當順暢，疫情下這樣的用餐形式只要夠人性化，就能使所有巧思達到防疫最安全的距離。像在星級飯店般的事事設想周全，是Ciao樂活義廚除了在食物之外，最令人印象深刻的一面。

不一樣的低卡均衡早午餐、現點現炒義大利麵、低GI營養糙米燉飯

麻雀雖小、五臟俱全，是Ciao菜單讓人眼睛為之一亮的特色。看似平價的價位，廚藝團隊卻巧妙運用現代人最在意的營養趨勢。

樂活義廚將多種小農蔬果、義式香料麵包、手工低卡台灣豬菲力相結合，製作出最適合現代人的均衡、令人驚艷的早午餐，不但份量足夠，搭配多達十多種的當季小農蔬菜水果，義大利風味麵包提供少量剛好的澱粉，三種不同風味的肉類提供選擇，採用低溫無油烹調工序製作，將最好最多的蛋白質做完整的詮釋。營養均衡是Ciao早午餐的最大特色，剛剛好的飽足感和多樣化蔬果讓人彷彿走了一趟農村綠地般，也是蔬食主義的人們最佳選擇。



樂活義廚將多種小農蔬果、義式香料麵包、手工低卡台灣豬菲力相結合，製作出最適合現代人的均衡營養早午餐。圖／Ciao Cucina提供

主廚 Ray是在業界義大利餐飲深耕多年的新銳，對於義大利麵、燉飯的研究甚深。無論是中義最傳統的義式肉腸還是南義風乾蕃茄，都堅持不惜成本手工製作，目的就是要傳遞義大利的原汁原味給消費者。Ciao的各種義大利麵質地很深，不走誇張擺盤和便宜大碗的風格。重質不重量的意念給樂活慢食做了很完整的解釋。

有別於義大利米、越光米的香Q口感，Ciao樂活義廚大膽選用了少見的糙米、紅藜麥製作義大利燉飯，原本讓大家介意的糙米口感，因為奶油風味或是65度水波蛋的潤滑，透過慢煮細燉轉化的工序，不可思議大變身的滑順入口後，糙米飯也能變得親宜近人。重點還是低升醣的高營養美食，即使飽足感十足，也不會對身體造成負擔和脹氣感。對於健身族群和生酮飲食的朋友們，Ciao樂活義廚的糙米燉飯可說是不可錯過的創新型義大利美食。



Ciao Cucina 的主廚Ray將多年來的義料經驗融合傳統手作風味與創新風格，推出各種不同視覺享受的義大利麵料理。圖／Ciao Cucina提供

無接觸的消費流程，無打擾的用餐環境，無負擔的健康美食，Ciao 樂活義廚在疫情肆虐的時間點下破繭而出，透過3C為這時代賦予的一切可能，帶給消費者全新型態的用餐體驗。

打破科技一定要冷漠的觀點，這次體驗要告訴大家，科技不僅僅來自於人性，加上職人匠心製作的美食料理，更能為這城市裡的人們提供最暖心、暖胃的連結。



Ciao Cucina 招牌的糙米藜麥燉飯，有著健康營養的食尚感，也不失濃濃的義大利風情。圖／Ciao Cucina提供