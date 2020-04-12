拙文<有一群人沒有「社交距離」……>發表後，讀者提醒我，除了醫護人員之外，監獄的受刑人也沒有「社交距離」。的確，受刑人被關已經在贖罪了，他們可沒有「義務」在牢裡在感染致命的疾病，監獄如果爆新冠怎麼辦？可以申請提前出獄、保外就醫及國家賠償嗎？自今年初全世界有新冠暴發的記錄以來，伊朗已釋放7萬名囚犯，以減少監獄內病毒的傳播。

根據最新的統計，今年2月全國有6萬3,886位受刑人。矯正機關核定收容人數為5萬4,593人，但實際收容的人數多出了近萬人，也就是超收比約18%，所以每位受刑人0.7坪的使用面積壓縮到了只有剩0.4坪(1.32232平方公尺)。換句話說，如果要受刑人也維持陳時中規定的室內「社交距離」，每一位受刑人都要像一棵樹栽在地上，只要一移動就危險了。有人說，他們都關在裡面，沒有機會染冠，那就錯了。因為每年都有4,862 新入獄的受刑人，他們在外面都可能是隱性的染疫者，一旦關進擁擠的牢房，吃喝拉撒睡都在一起，危險的情況可想而知。

像大多數流行病一樣，新冠的迅速傳播將嚴重影響最弱勢的人群。因此，為減輕監獄暴發疫情，至少必須超前防範，降低社會最邊緣化人群的發病率和死亡率，這是監獄外的人必須特別體貼的。將監獄，看守所等拘留場所納入更廣泛的公共衛生對策中是必須立即行動的。監獄是傳染病的中心，因為感染的背景患病率更高，感染的危險因素水平更高。長時間擁擠，通風不良和不衛生的設施中不可避免的緊密接觸，可以在囚犯、工作人員和探訪者之間，在監獄之間通過轉移和工作人員交叉部署之間來回傳染。因此，監獄和其他拘留場所是對新冠狀病毒的公共衛生應對措施的重要部分。

1918年的流感大流行期間，美國監獄中最早的流感暴發事件之一發生在美國加州的聖昆汀監獄(San Quentin State Prison）。新入獄的囚犯引入病毒而廣為感染，一次囚犯的轉移，又把病毒傳播到另一所監獄導致監獄的連鎖疫情暴發。最近，在美國、加拿大、澳大利亞和泰國都描述了監獄流感爆發。監獄集中了易受感染的人和有較高併發症風險的人。新冠尤其在老年人以及患有慢性疾病或免疫抑制的人群中死亡率增加。值得注意的是，在監獄中人們普遍患有多種疾病，發病率通常比一般人群更早，嚴重程度也更高，而且許多國家的監獄人口都在老化。國內獄所 60 歲以上至 65 歲受刑人 9.4%；65 歲以上高齡受刑人 7.4%，將近萬人的高齡受刑人是新冠的高危險群。此外，對監獄衛生的投資不足，某些監獄環境中人滿為患以及嚴格的安全程序，受刑人染病後有可能延遲診斷和治療。

因此，獄所的新冠爆發對於公共衛生非常重要，這些場所疫情的爆發有可能使監獄醫療服務不堪重負，因此，衛福部和司法部之間應建立密切的合作關係，以確保信息的連續性，這是有效，協調，政府整體對策的關鍵組成部分。由衛生部而不是司法部或類似部門管理監獄衛生可能會促進及時的信息共享。使監獄衛生系統與更廣泛的衛生和應急計劃系統保持一致，包括針對需要特殊護理的病人的轉移協議。如果需要，可以隔離案件和聯繫人，以控制監獄中感染的蔓延。但是，必須特別考慮受刑人在這些情況下孤立可能對心理健康造成的嚴重影響。受刑者，此亦人子也，可善遇之。「醫好傷心的人，報告被擄的得釋放、被囚的出監牢」他們是最小的弟兄，需要大家的安慰。