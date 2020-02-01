本屆立法委員今天正式上任，上屆第一名的立委黃國昌今天也正式失業，下一個能夠讓他好好發揮為民服務的工作就是台北市長。

1994年陳水扁以第一名立法委員的身分，獲得民主進步黨提名參選恢復民選後的第一屆台北市長選舉，在泛藍分裂的情況之下，最後民主進步黨陳水扁獲得43.7％選票，新黨趙少康獲得30.2%選票，中國國民黨黃大洲獲得25.9％選票，三分天下最後由陳水扁勝選。

現在台灣第一名的立法委員黃國昌失去政治舞台，以他過去四年來在立法院揭弊的勇氣，以及不畏懼惡勢力、不被財團收買、不被黨政收買的人格特質，他是最適合擔任下一屆台北市長的不二人選。

2022台北市長如果由黃國昌來擔任，台北市長將延續不被藍綠兩大黨控制的優良傳統；民眾黨和時代力量皆走中間路線，皆淡化統獨色彩，民眾黨中間偏藍，時代力量中間偏綠，選台北市長又不是在選總統，市政工作應該以提升市民的日常生活品質為主要目標。

台北市長其實可以只專心在市政工作即可，台北和上海的雙城論壇原本就是市政層級的交流，重點應該放在防疫、教育、衞生、交通、治安等市政議題上；至於兩岸議題留給總統去操心即可！

非兩大黨出身的台北市長，比較沒有貪污腐敗的客觀條件，生於憂患死於安樂，這樣才能戰戰兢兢不敢懈怠來為民服務；時代力量同時也是最關注居住正義議題的政黨，而居住正義一直是台北市最為人所詬病的問題。

1994年台北市民有勇氣踏出第一步，選擇將選票投給當時比較沒有執政經驗的民進黨，讓第一名的立法委員可以有機會成為第一名的台北市長；那麼2022年的台北市民，也可以接續2014和2018年不被藍綠兩大黨綁架的優良傳統，選一位非兩大黨的黃國昌來當台北市長。

面對國民黨蔣萬安來勢洶洶，民進黨內有兵無將，黃國昌一定要勇於承擔，為年輕世代好好教訓藍綠兩大黨！

黃國昌如果選上台北市長，一定要認真做好做滿，不可以出來競選2024的總統！