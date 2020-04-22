敦睦艦隊群聚感染，造成27人確診，官兵到處趴趴走，造成民眾不安。總統蔡英文今天親上火線致歉，上午召開敞廳談話。總統強調，已要求國防部以誠實為最高原則，國防部21日提出的4大缺失這只是初步調查，等調查報告更清楚之後，「絕不會護短」，防疫上沒有一點僥倖，一刻都不容不能疏忽。

蔡英文表示，「我是三軍統帥，國軍的事就是我的事」，就是我的責任」，國軍平日捍衛國家很用心，支援防疫工作上也做了很多事。

不過，蔡英文也坦言，初期報告上，國軍對於細節及資訊掌握有落差，在回應上確實讓民眾不清楚，覺得懷疑的地方，已要求國防部以誠實為最高原則，國防部21日提出的4大缺失這只是初步調查，等調查報告更清楚之後，絕不會護短。

蔡英文說，國家安全也是不容疏忽，面對中國在疫情間的軍事行動，她要求國軍就是保衛國家，保衛人民，一刻都不能鬆懈，尤其是台海當前情勢，對岸的軍事動作頻繁，所有疫情期間，必須的戰備演訓還是要進行，保持正常的戰力和戰備。

蔡英文強調，國家安全和防疫工作都是重中之重，政府團隊會繼續努力，也謝謝全民合作。所以在疫調及疫情掌握上，是政府最優先的工作，而且現在台海情勢需要國軍全神貫注、守護國家安全，絕對不能鬆懈。

對於外傳有機密任務，蔡英文說，敦睦艦隊是歷年都有的演訓，而且是非常重要的。此行是有些比較特殊的任務，但不方便在公開場合說明。但除了帛琉，艦隊並沒有到其他地方。