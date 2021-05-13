賴和生於1894年，當時台灣仍屬大清版圖；翌年日清戰爭後，日人領台。賴和於1943年，也就是在二戰終戰前夕逝世，因此終其一生，本是客屬人賴和的國籍是日本國，也造成賴和對日本政府與民族認同產生相當大的困擾。由於賴和自幼（1903年）就讀私塾學習漢文 ，1907年另外拜黃倬其為師，學習漢文經典，遂奠定舊文學的深厚根柢，更成為其日後寫作的基礎。1918年，賴和遠渡廈門行醫期間，因受到中國五四運動的衝擊，深感文學不該是菁英階層的專利，更受到中國白話文運動的影響，返台後致力於推動台灣新文學運動。

賴和本職是醫生，但卻在文學領域裡發光發熱，留下盛名；他的同輩楊守愚稱他是「台灣新文藝園地的開墾者」，曾經主編新潮文庫的醫生文人林衡哲更尊稱賴和為「台灣現代文學之父」。如今，賴和亦被普遍稱為「台灣新文學之父」。

二戰終戰前（1943年），賴和重病入住台大醫院，友人楊雲萍前往探訪，他躺在病榻上感慨地說：「我們所從事的新文學運動等於白做了。」楊雲萍當時安慰他説：「不，等過了三、五十年後，我們還是會被後代的人記念起來的。」果然1994年賴和的長孫賴悅顏先生成立了賴和基金會，使我們的社會得以從盡乎無知的狀態重新去認識這位台灣文壇的前輩。2000年台灣第一次政黨輪替後，執政黨首度將賴和作品收錄於高中國文課本中，引發了諸多學者與青年學生研究賴和作品的熱潮；其中，重中之重當屬前成功大學歷史系教授林瑞明獨立編纂的「賴和全集」。

當年林瑞明老師編纂過程異常艱辛，首先由賴悅顏先生將賴和後嗣所珍藏之手稿捐出，由於年代久遠，有些作品已成「斷簡殘篇」或是字跡模糊。但經林瑞明老師一字一句的辨認校對之後，終於使得「賴和全集」於2000年6月付梓問世。

2017年總統府的春聯、紅包袋上的賀詞「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，原欲引用賴和詩句，寄意國家漸進改革、穩健轉型之意象，也藉此祝福全體國人在整年為家事辛勞之餘，能夠歡喜自在並與親人團聚過個幸福好年。唯「自自冉冉」一詞，引發各界熱議；學界有人認為「自自冉冉」可能是「自自由由」之誤寫，但當時賴和後人賴悅顔先生表示，不管「自冉」被解釋為「自然」或「自由」都令人肯定總統選擇賴和作品，作為向全民祝福的賀歲春聯之美意。

近年來，國人對賴和文學的認識逐步提高與深化，為提供台灣社會對賴和作品有更好的閱讀文本以及更完善的研究文獻，基金會與台灣文學館攜手投入更多的人力、物力，重加編校、注䆁與解說，出版「賴和全集」新編及撰寫「賴和傳記」。在此要感謝台灣文學館之策劃，成功大學蔡明諺教授之主持編纂計劃，許俊雅教授、陳家煌教授及呂美親教授之共同編纂，以及諸多教授前輩之參與審定、協助。也感謝 基金會 白佳琳小姐、張綵芳小姐之協助，最後還要感謝前衛出版社之慨允出版，使此著作得以新面貌呈現在國人眼前。