手不離三寶

Tshiú put lî sam pó

【暗示】愛不釋手。

【註解】三寶：小孩子喜歡的玩具。小孩子對喜愛的玩具不離手。

【例句】自從小林喜歡上攝影後，外出總愛帶照相機出去，爸媽都說他「手不離三寶」，好像沒有照相機，便不能出門。事實也是如此，全家人要去台北世貿參觀漫畫展，車子到了林口，小林才想到忘記帶照相機，下交流道轉回頭，從中壢到台北，一路走了快三個鐘頭。

手抱孩兒，才想著父母時

Tshiú phō hâi-jî，tsiah siūⁿ-tio̍h pē-bó sî

【暗示】要親身經歷才知道難處。

【註解】當手中抱著嬰兒時，才知道身為父母是怎樣的辛苦勞碌。

【例句】 老實說，我的朋友炳坤，因為是獨生子，嬌生慣養、養尊處優，還對父母頤指氣使，大家都看不下去，可是是人家家內事，別人也不便說些什麼。沒想到有了孩子後，他對於父母的態度，卻180度的改變，跟老人家說話語氣溫和，不像以前那樣大聲小聲，伯母跟我說：「每個年輕人大都這樣，『手抱孩兒，才想著父母時』，沒做過父母親，哪知道老人家的辛苦。」

本文擷自《台灣俚諺語-新解》（潘榮禮編著，前衛出版社）