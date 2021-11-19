母校國立台灣大學於2021（民國110）年11月15日在校總區綜合體育館舉行創校93年校慶慶祝大會，由管中閔校長主持，並邀請台大歷任校長、國內外校友及各界貴賓出席盛會，在大會中致贈名譽博士學位予本校特聘講座教授白先勇與聯發科技股份有限公司董事長蔡明介，以表彰他們兩位在其從事的領域志業上卓越的成就及貢獻，並頒授10位傑出校友獎、學生社會奉獻獎、優秀青年傑出表現獎學金與傅鐘獎學金等多項獎項，使整個慶典活動充滿温馨熱絡的氛圍。而身為台大一份子的我，曾在這裡求學後又在此任教歷經卅多載學術生涯，校園中無論是椰林大道、醉月湖畔、傅鐘、圖書館等校園各角落皆一一留下心靈印記足跡，年華雖似流水的流去，但對母校一年一度校慶活動，來自各地的校友們總是那麽的踴躍無比。

記得去年我也出席了校慶酒會，３月回台大賞櫻花及北海一周台大同學聚會等緊接的活動，而每一次的活動中總讓我深深的感受到母校的師長及同學們永遠都是那麽的热情親切，彼此關懷扶持互助的珍贵情誼，令人永銘心田矣！而在今日的校慶大會兩位榮獲名譽博士的得主皆一致感謝母校台大自創校以來一直保持至今的自由優質校風，讓台大同學們能享有這種美好的學習環境，白先勇教授表示，他效法傅斯年校長創辦《新潮》雜誌，也創辦了《現代文學》，對台灣文學產生了很大的影響，他也鼓勵文學院的學弟妹，將此優質文風繼續發展傳承。而蔡明介董事長亦特勉勵台大學弟妹們不管做什麽行業，要秉持開放的心胸，持續學習。未來是跨學科融合的時代，計算科技仍會是扮演重要的角色.，他相信年青人的選擇當會更多元化。走自己選擇的路，因為自己選擇且勇於走過的較為踏實，更能發揮自己的長處。在今日的大會中，管校長宣布成立「創校100年校慶籌備委員會」，讓百歲校慶成為凝聚師生、校友的目標，迎頭趕上歐美脚步，同時也提到台大之課程改革，早在2年前即已成立了「創新設計學院」，並提出「未來大學白皮書」，確立未來大學是「以學習者為中心的開放式大學」之理念。並依據「未來大學白皮書」，由教務處規畫推動「領域專長」，校（院）學士，探索學習計劃]等方案，這些方案打破傳統學習框架，提供學習模组，使學生更容易找到自己的學習方向，並以更具彈性的方式發展自己的興趣與專長。管校長亦特別指出「永續發展」已成為全球的核心價值，因此台大在2020年發表一本「大學責任報告書」，彙整台大師生在實踐大學責任及永續發展上的努力舆成果，並宣示了台大碳中和目標，也就是2028年達成碳中和50%，2048年達成碳中和，都比國際標準提前。為使永續發展的全球化的價值理念能深植每一位台大同學之心中，台大更進一步的成立了「永續發展委員會」，訂定台大的永續發展目標及策略，制訂各項行動方案，整合校內學術及行政單位資源，透過教學，研究及實際的社會参與，讓永續發展落實為台大的整合性工作，發揮推動永續發展之正向功能。

聆聽了管校長及白先勇教授，蔡明介董事長兩位名譽博士得主的致詞，讓我深深的感受到今年的校慶大會意義至為重大，而母校的校務推展在管校長卓越的領航所有優質團隊師生員工們，堅守母校「敦品勵學，愛國愛人」之校訓，在既有的良好基礎上，勵精圖治，無論在學校行政、教學、研究，或善盡社會責任等各方面皆能掌握永續發展全球化核心價值之理念努力精進，以創新、宏觀、頂尖卓越、终身學習、永續發展全球化之理念，有效的推動校務，績效卓著，建樹良多，為母校台大校務永續發展邁向一個更為顶尖卓越之新境界。而筆者在那日校慶大會之際，一時間又使我回味起我當年考入台大就讀及後來又承蒙母校恩師們厚植得以在台大開授法政課程之學術心路歷程，真是有無限的感恩母校台大於我培育之鸿恩大德，令我终身受惠無窮，山高水長，永銘心田。按我自1967年屏東師範學校畢業後奉派到故鄉屏東恒春大平國小服務起除了全力以赴做好教育小朋友的工作，在業餘之際也靠自修充實自己的學能，因而在服務三年後，我先考入輔大哲學系後轉入歷史系專攻西洋史尤其是西文民主法治及人權發展史乃是我最為專注之學術領域，並輔修法律專題課程，輔大是教會所創學府，校風甚為開放，與國內外大學多所知名大學皆有緊密的學術交流，尤是輔大四年的大學教育很注重學生外語能力之訓練，因而我在輔大畢業後就以優異的成績考入台大法學院三民主義研究所法律組就讀（我的中文、英文、憲法等課目是名列前茅），而當年只要能考入碩士班，名字就會被登上報紙版面，可見當時考入碩士班是多麽困難之事。尤其是台大法學院三民主義研究所（現之社科院國發所）第一屆，考試競爭之激烈真是不言可喻了。按屏東縣車城國民小學及恒春初中（國中）皆是我就讀中小學時代的母校，而恒春大平國民小學是我於屏東師範（屏東大學）剛畢業後首次擔任教師的母校、而屏東師範（屏東大學），輔仁大學、台大及當年我就讀的全國唯一設立的文大三民主義研究所（現中國文化大學國家發展與中國大陸研究所，從過去至今皆是擁有一流大師級師資陣容，考入及畢業門檻甚高，且畢業學生出路很好，且表現傑出，金字學府品牌，至今仍讓我受惠無窮，感恩不盡。

在就讀台大研究所時代，教授們對我都很好，那時我擔任班代表及台大研究生協會副會長，心想人生有夢就勇敢努力去追尋了，但在我台大研究所畢業後，卻遇到了一個很大的難題，就是當時台大沒有三研所博士班，我就考入當年唯一的文大三研所博士班就讀，其實文大三研所無論是師資或学生之素質是不遜於台大的相關科系之研究的，因此我在文大獲得法學博士學位後，旋獲台大法學院三研所（國發所）聘入在大學部及研究所開授法政課程，及後來進入警大、崇右大學擔任專任教授，行政一级主管，講座教授副校長等職務，當中亦曾先後至美國及日本等有關習府擔任客座學者，現仍在有關幾所大學開授專題課程，並在大型優質企業及服務績效頂尖卓越的全國性商業總會服務，這一切都要感恩筆者我就讀及任職的學府機關的所有師長們的培育及各階段各時期的長官的厚植所給我的總能量所致，而從這次母校台大所舉辦的創校93校慶慶典，亦讓我深深的感受到母校（敦品勵學，愛國愛人」校訓精神的闡發與實踐從台大創校至今歷經93載之歲月，培植了廣大的台大校友，在國內外各行各業為國家社會做出了傑出的奉献，俗云「美不美故鄉人，親不親故鄉人」，而「永師恩浩瀚」，「一日同窗情同手足」。今日校慶典禮中榮獲名譽博士學位的蔡明介董事長是出身於我們故鄉屏東的傑出鄉親，而另一位是出身我們台大外文系的大文學家白先勇講座教授，記得我擔任崇右大學的副校長時期的秘書也是我指導過的博士論文，現任教於大學的一位學生也是出身於我們台大外文系，以上人生的種種的求學任職境遇之論述，真是令人有無限的感恩人生與卓越的追求，一切盡在終身學習與永續發展全球化核心價值理念之深植與不斷努力精進中邁進。



作者與台大校長管中閔（左）。圖／作者提供