「人要經過苦的歷練，才能有所成長。」王明哲說：我都在逆境中成長，音樂融入情感、思想和理念都反映在作品內，音樂表現就像在寫日記的心情，所以每一首都有其歷史故事。他強調其創作特點攏是台灣歷史的一部分，都是真實的故事。他也很幸運，為很多文學詩人譜曲….

陳水扁《有夢上水》第二集專訪歌謠大師王明哲與談話音樂人生，王明哲在節目訪談中邊彈唱多首其譜曲的歌曲，包括陳水扁在獄中寫詞的「阿母的目屎」、「台灣是咱的」、「等待天光的花叢」，節目前後與中場播放「思念的歌」、「台灣」、「白蘭花」及「阿扁的布尪仔」等多首歌曲。後者「阿扁的布尪仔」也是扁獄中作詞。

此外，「等待天光的花叢」扁指該歌曲也是呼應石川董事長所說的一句話「骨力打拚無議論，總有暗暝日頭光」。王明哲肯定扁越寫越好，沒朝向文學發展也很可惜。

另值一提的「等待天光的花叢」與「阿母的目屎」高雄長庚榮譽副院長陳順勝醫師在2016年11月在民報曾以醫師角度分別撰文詮釋。

※1阿扁總統對〈等待天光的花叢〉的詮釋 https://www.peoplenews.tw/news/b429706c-6180-4b72-80b6-4510b22d8d2c

※2「阿母的目屎」

https://www.peoplenews.tw/news/d685d762-8165-46a4-8169-f8fbfc1b68b5

陳水扁《有夢上水》第二集專訪王明哲，整場訪談如一場台語歌謠音樂饗宴，網友留言直說好聽，感動！王彈唱「阿母的目屎」時，有網友留言：「心酸催淚」。

尤值一提的是，王明哲今在節目中多次稱呼「阿扁總統」，惟扁笑著說「不要再叫我總統，叫阿扁就好」、「永遠的阿扁仔」。

陳水扁並推崇石川與王明哲在學歷上雖僅讀到初中與高工，惟石川是廣播教父，王明哲讀化工非音樂科班，創作四、五百首，真不簡單！2017年他親在王明哲吉他寫上「台灣國寶」。扁說：「這是他對王老師的勉勵肯定與欽佩」。扁說：這就是勵志人生的故事。

陳水扁《有夢上水》第二集專訪王明哲，今節目開始前先播放帽子歌后鳳飛飛《思念的歌》。扁說：「該首歌為路寒袖作詞，惟大家可能不知道該曲就是王明哲譜曲」。 王明哲與鳳飛飛結識在二十年前，王說，當時適巧在錄音室隔壁，他認為鳳飛飛非常適合詮釋他的作品，鳳飛飛採用「思念之歌」及「期待」等兩首歌曲。王明哲說，當時電視廣告都主打該曲，而鳳飛飛最後一場「告別」演唱會（台中），後來取消，電視廣告之歌曲，就是他這一首「思念的歌」。

扁說：「思念的歌」就是在思念故鄉，扁問王是否思念屏東車城家鄉，王明哲指 大家攏有「出生的所在」的情懷。恆春車城有山、有海，與他的生命養分有直接關係。他並說：「故鄉離越遠，畫面越清楚」，尤其海外思鄉，路寒袖在該歌詞描寫得很清楚「一山盤過又過一山….」對家鄉土地的感情是很自然的人性。

陳水扁在結語有感的說：「填鴨教育不是好教育，一百分也不是滿分，天生我材必有用，一枝草一點露、行行出狀元，不愛讀書不是絕路，考試不及格也非死路，山不轉路轉，愛你所學、學你所愛，習得一技之長，就是人生活路」。 他舉首集石川董事長就是最好的實例，今日王老師也是一樣來分享其音樂人生。

※〈思念的歌〉 我的名 是孤單 風霜永遠跟阮我行 雲作伴 風唱歌 飄浪的心無時定 思念親像山連山 一山盤過又一山 故鄉 故鄉 啊 你等我 等我唱出思念的歌 天地闊 路無名 濛濛浮出一個形影 天涯路 帶阮行 行入思念的山嶺 思念親像山連山 一山盤過又一山 故鄉 故鄉 啊 你等我 等我唱出思念的歌 故鄉 故鄉 啊 你等我 等我唱出思念的歌

※〈等待天光的花叢〉： 「寒夜稀微無底藏，孤燈暗淡全無望，花影移月照紗窗，夜蟲悲歌陪入夢，夢中情伴醉醒找嘸人。蝴蝶亂飛弄花蜂，吳郭七逃水蓮縫，鳥隻合奏自由港，花海迎風駛孤帆，帆內郎君夢醒目眶紅。思念港都難忘彼個人，獨守空房三年過五冬，滿船入港牽手毋甘放，等待天光日頭疼花叢，等待天光日頭疼花叢。