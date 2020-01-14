向國際奧委會提出申請更改自己的名稱，以台灣之名參加2020東京奧運，蔡英文政府責無旁貸！圖／民報資料照

Impossible is nothing！以台灣之名參加奧運，總沒有國父革命失敗10次那麼困難吧！況且又不需要犧牲年輕人的生命，如329黃花崗72烈士去拋頭顱灑熱血！

試舉幾位台灣英雄，請問，

許淑淨是台北人嗎？

戴資穎是台北人嗎？

郭婞淳是台北人嗎？

更進一步再問：

許淑淨是中國台北人嗎？

戴資穎是中國台北人嗎？

郭婞淳是中國台北人嗎？

為什麼要强迫年輕的台灣英雄在全世界面前自稱Chinese Taipei，原因只有一個，就「從前的」和「現在的」老人沒路用！全世界只要是頭殼沒有壞掉的人類都知道Chinese Taipei的意思就是中國的台北。

Chinese Taipei就是中國的台北

即使是新黨和統促黨那些堅持台灣要被中華人民共和國併吞的人士也應該反對Chinese Taipei，依照他們的想法，應該改成中國的台灣Chinese Taiwan才符合事實。

反正使用Chinese Taipei為名，基本上就是不識字又沒衞生的具體表現，我們有責任趕快把幾十年來的錯誤改正過來。

奧林匹克運動會的精神是「公平競爭」和「普遍化」原則，也就是公開賽的意思；只要是人類，不分種族、政治和宗教等等因素，都可以公平競爭；俄羅斯為達目的不擇手段，國家主動介入讓運動選手使用禁藥，即使俄羅斯政府惡名昭彰，國際奧委會為了確保俄羅斯籍的運動員可以參加奧運，只要他們通過藥檢，國際奧委會鼓勵他們以「來自俄羅斯的運動員」的名義參賽。即使用「來自台灣的運動員」來參賽，都比使用Chinese Taipei好！

先前有人故意散佈「提出改名申請，將影響台灣英雄參賽權」的謠言，不是笨就是壞，居心叵測，居心不良，誤導民眾。

我們很理性，是你們錯誤！我們溫良恭儉讓，不代表我們的聲音可以一直被打壓。

任何台灣民眾不會因為向政府機關提出更改自己名字的申請就喪失國籍，這是天經地義不證自明的！

向國際奧委會提出申請更改自己的名稱，以台灣之名參加2020東京奧運，蔡英文政府責無旁貸！中國國民黨如果無法在中共面前高喊中華民國萬歲，就少在那邊愚弄百姓，販賣白日夢。

日本是2020奧運主辦國，國際奧委會只是監督，只具名，不出錢；凡是沒有明文規定的，主辦國有很大程度的自主權；奧運會除了具體的大原則之外，事務性的工作皆尊重主辦國。

特別今年是日本主辦，台日關係友好，機不可失！

我們是一群來自台灣的運動員，台灣民眾想和全世界做朋友，可是他們被迫不能使用自己的名字，我們的名字叫台灣。