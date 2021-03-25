美國證券監管部門宣布最新監管措施，執行在美上市公司不受外國政府控制的法律，不遵守美國審計標準的外國公司將被逐出美國股票交易市場。規定專門列出了有關中國在美上市公司是否受中國共產黨控制的規定。

美國證券交易委員會（SEC）星期三（3月24日）公佈了一項臨時最終修正措施，執行《外國公司問責法》（HFCA）要求在美國上市的公司證明不受外國政府實體控製或擁有的規定。

美國證交會的聲明提到，規定在美上市公司必須說明董事會中是否有中國共產黨官員，並說明公司章程中是否含有中國共產黨黨章內容，並在年度報告中披露是否存在任何的海外安排和影響力。

美國證交會加快宣布了臨時規定的製定，這是因為《外國公司問責法》要求必須在該法案簽署成法的90天內開始推出規定。美國證交會目前正在就違規公司識別程序尋求公共評論。

美國證交會說，正在積極評估如何執行法案中不受90天期限限制的其它要求，包括識別程序和禁止交易要求。

前總統川普去年12月簽署了《外國公司問責法》，旨在防範連續三年未能遵守審計要求的公司在美國證交所上市。共和黨參議員甘乃迪（John Kennedy）與民主黨參議員範荷倫（Chris Van Hollen）聯袂推出了這項法案。甘乃迪參議員當時指出，中國政府多次未能允許美國公眾公司會計監督委員（PCAOB）對在中國和香港註冊的公司進行審計。

甘乃迪參議員在去年12月18日的一份聲明中說，「共產主義中國多年來一直是美國證券交易場地的霸凌，這在今天停止了。」